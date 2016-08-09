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Dünyanın ilk sanal gerçeklik uydusu 2017'de fırlatılacak

Uzayı Oculus Rift, Samsung Gear VR, HTC Vive gibi sanal gerçeklik gözlüklerimize getirecek olan SpaceVR projesi nihayet hayata geçiyor. Dünyanın ilk sanal gerçeklik uydusu önümüzdeki yaz fırlatılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sanal gerçeklik kameralarıyla donatılmış tarihin ilk uydusu artık uzaya fırlatılmak için gün sayıyor. Uzayı sanal gerçeklik gözlüklerimize getirecek olan SpaceVR projesi önümüzdeki yaz itibariyle hayata geçecek.

SpaceVR girişimcileri uydularını yörüngeye yerleştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ticari bir laboratuvara sahip olan NanoRacks LLC isimli bir şirketle anlaşmaya vardı. ISS'e gönderilen CubeSat'ları alçak dünya yörüngesine yerleştiren NanoRacks şirketi SpaceVR'ın Overview 1 isimli uydusunu da aynı şekilde yörüngeye yerleştirecek. Overview 1 uydusun uzaya fırlatılma işlemleriyse SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilecek.

Ayrıca Bkz. "Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın"
SpaceVR projesi aslen bir Kickstarter projesi olarak 2015 yılında hayatına başlamış ancak 500.000 dolarlık hedefine ulaşmakta başarısız olmuştu. İlk denemelerinde hedefe ulaşamayan girişimciler daha sonra şanslarını bir kez daha denemiş olsalar da bu sefer de yalnızca 100.000 dolar toplayabilmişler ve projeyi iptal etmek zorunda kalmışlardı. Neyse ki projenin potansiyelini başka bir yatırımcı farketmiş de tam 1.25 milyon dolarlık yatırımla SpaceVR'ı işte bugünlere kadar getirmiş.

4K sensörleriyle uzaydan dünyayı görüntüleyecek

SpaceVR'ın geliştirdiği Overview 1 sanal gerçeklik uydusu radyo, jiroskop, vaziyet kontrol sistemi ve uçuş kontrol sistemi gibi bir uydunun ihtiyacı olan her türlü özelliğe sahip. Görüntü yakalamak için üzerindeki 4K sensörleri kullanacak olan dünyanın ilk sanal gerçeklik uydusu 360 derecelik videolar hazırlayacak. SpaceVR'ın en büyük hedefiyse uzaydan bir canlı yayın gerçekleştirmek.
 
 
http://www.theverge.com/2016/8/8/12404062/space-vr-virtual-reality-satellite-iss-spacex-2017-launch Yorum Yaz
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profecco 3 yıl
Yazılımsal olarak bence çok geride bu 360 derece video olayı. Çünkü tüm videolarda görüntü alttan ve üstten büzüşmüş yamuklaşmış olarak görünüyor ama 5 yıl içinde bunu da çözerler herhalde.
Normal bir fotoğraf çektiğimizde bile aslında o fotoğraf ile bizim çıplak gözümüzle gördüğümüz görüntü arasında farklılıklar vardır. Bunun sebebi yuvarlak merceklerdir. Ve bildiğim kadarıyla da bu görüntü farklılığını düzelten özel yazılımlar var.
Bir diğer örnek de Hubble Uzay teleskobu. Dünyanın yörüngesine yerleştirilen bu teleskobun asıl amacı atmosferdeki kırılma yüzünden en uzaktaki gök cisimlerinin net bir şekilde görülemeyişiydi. Ama bu teleskoptan sonra biliminsanları keşfettiler ki küçük bir yazılımla illaki uzaya bir teleskop göndermeye gerek kalmıyor. Ve bundan sonra da yüksek dağlarda bu şekilde büyük teleskoplar kuruldu. Ama yine de uzay teleskoplarının en büyük artısı gece gündüz gibi döngülerden etkilenmeyip 24 saat çalışabilmesi ve morötesi ışınımları gözlemlemek için kullanılabilmesi.
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redoracle 3 yıl
Bizde atılsa atılsa akk için uydu atarlar ancak.
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