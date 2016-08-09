Dünyanın ilk sanal gerçeklik uydusu 2017'de fırlatılacak

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"Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın"

4K sensörleriyle uzaydan dünyayı görüntüleyecek

Sanal gerçeklik kameralarıyla donatılmış tarihin ilk uydusu artık uzaya fırlatılmak için gün sayıyor. Uzayı sanal gerçeklik gözlüklerimize getirecek olan SpaceVR projesi önümüzdeki yaz itibariyle hayata geçecek.SpaceVR girişimcileri uydularını yörüngeye yerleştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ticari bir laboratuvara sahip olan NanoRacks LLC isimli bir şirketle anlaşmaya vardı. ISS'e gönderilen CubeSat'ları alçak dünya yörüngesine yerleştiren NanoRacks şirketi SpaceVR'ın Overview 1 isimli uydusunu da aynı şekilde yörüngeye yerleştirecek. Overview 1 uydusun uzaya fırlatılma işlemleriyse SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilecek.SpaceVR projesi aslen bir Kickstarter projesi olarak 2015 yılında hayatına başlamış ancak 500.000 dolarlık hedefine ulaşmakta başarısız olmuştu. İlk denemelerinde hedefe ulaşamayan girişimciler daha sonra şanslarını bir kez daha denemiş olsalar da bu sefer de yalnızca 100.000 dolar toplayabilmişler ve projeyi iptal etmek zorunda kalmışlardı. Neyse ki projenin potansiyelini başka bir yatırımcı farketmiş de tam 1.25 milyon dolarlık yatırımla SpaceVR'ı işte bugünlere kadar getirmiş.SpaceVR'ın geliştirdiği Overview 1 sanal gerçeklik uydusu radyo, jiroskop, vaziyet kontrol sistemi ve uçuş kontrol sistemi gibi bir uydunun ihtiyacı olan her türlü özelliğe sahip. Görüntü yakalamak için üzerindeki 4K sensörleri kullanacak olan dünyanın ilk sanal gerçeklik uydusu 360 derecelik videolar hazırlayacak. SpaceVR'ın en büyük hedefiyse uzaydan bir canlı yayın gerçekleştirmek.