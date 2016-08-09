Dünyanın ilk sanal gerçeklik uydusu 2017'de fırlatılacak

Sanal gerçeklik kameralarıyla donatılmış tarihin ilk uydusu artık uzaya fırlatılmak için gün sayıyor. Uzayı sanal gerçeklik gözlüklerimize getirecek olan SpaceVR projesi önümüzdeki yaz itibariyle hayata geçecek.
SpaceVR girişimcileri uydularını yörüngeye yerleştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ticari bir laboratuvara sahip olan NanoRacks LLC isimli bir şirketle anlaşmaya vardı. ISS'e gönderilen CubeSat'ları alçak dünya yörüngesine yerleştiren NanoRacks şirketi SpaceVR'ın Overview 1 isimli uydusunu da aynı şekilde yörüngeye yerleştirecek. Overview 1 uydusun uzaya fırlatılma işlemleriyse SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilecek.
Ayrıca Bkz. "Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın"
SpaceVR projesi aslen bir Kickstarter projesi olarak 2015 yılında hayatına başlamış ancak 500.000 dolarlık hedefine ulaşmakta başarısız olmuştu. İlk denemelerinde hedefe ulaşamayan girişimciler daha sonra şanslarını bir kez daha denemiş olsalar da bu sefer de yalnızca 100.000 dolar toplayabilmişler ve projeyi iptal etmek zorunda kalmışlardı. Neyse ki projenin potansiyelini başka bir yatırımcı farketmiş de tam 1.25 milyon dolarlık yatırımla SpaceVR'ı işte bugünlere kadar getirmiş.
SpaceVR girişimcileri uydularını yörüngeye yerleştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ticari bir laboratuvara sahip olan NanoRacks LLC isimli bir şirketle anlaşmaya vardı. ISS'e gönderilen CubeSat'ları alçak dünya yörüngesine yerleştiren NanoRacks şirketi SpaceVR'ın Overview 1 isimli uydusunu da aynı şekilde yörüngeye yerleştirecek. Overview 1 uydusun uzaya fırlatılma işlemleriyse SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilecek.
Ayrıca Bkz. "Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın"
SpaceVR projesi aslen bir Kickstarter projesi olarak 2015 yılında hayatına başlamış ancak 500.000 dolarlık hedefine ulaşmakta başarısız olmuştu. İlk denemelerinde hedefe ulaşamayan girişimciler daha sonra şanslarını bir kez daha denemiş olsalar da bu sefer de yalnızca 100.000 dolar toplayabilmişler ve projeyi iptal etmek zorunda kalmışlardı. Neyse ki projenin potansiyelini başka bir yatırımcı farketmiş de tam 1.25 milyon dolarlık yatırımla SpaceVR'ı işte bugünlere kadar getirmiş.
4K sensörleriyle uzaydan dünyayı görüntüleyecekSpaceVR'ın geliştirdiği Overview 1 sanal gerçeklik uydusu radyo, jiroskop, vaziyet kontrol sistemi ve uçuş kontrol sistemi gibi bir uydunun ihtiyacı olan her türlü özelliğe sahip. Görüntü yakalamak için üzerindeki 4K sensörleri kullanacak olan dünyanın ilk sanal gerçeklik uydusu 360 derecelik videolar hazırlayacak. SpaceVR'ın en büyük hedefiyse uzaydan bir canlı yayın gerçekleştirmek.
http://www.theverge.com/2016/8/8/12404062/space-vr-virtual-reality-satellite-iss-spacex-2017-launch Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Normal bir fotoğraf çektiğimizde bile aslında o fotoğraf ile bizim çıplak gözümüzle gördüğümüz görüntü arasında farklılıklar vardır. Bunun sebebi yuvarlak merceklerdir. Ve bildiğim kadarıyla da bu görüntü farklılığını düzelten özel yazılımlar var.
Bir diğer örnek de Hubble Uzay teleskobu. Dünyanın yörüngesine yerleştirilen bu teleskobun asıl amacı atmosferdeki kırılma yüzünden en uzaktaki gök cisimlerinin net bir şekilde görülemeyişiydi. Ama bu teleskoptan sonra biliminsanları keşfettiler ki küçük bir yazılımla illaki uzaya bir teleskop göndermeye gerek kalmıyor. Ve bundan sonra da yüksek dağlarda bu şekilde büyük teleskoplar kuruldu. Ama yine de uzay teleskoplarının en büyük artısı gece gündüz gibi döngülerden etkilenmeyip 24 saat çalışabilmesi ve morötesi ışınımları gözlemlemek için kullanılabilmesi.