Dünyayı Kurtaran Adam kayıtları elden geçiriliyor

Cüneyt Arkın’ın rol aldığı kült film Dünyayı Kurtaran Adam halen bilinen ve konuşulan bir yapım. 1982 yılına ait Çetin İnanç imzalı bu yapım hatta bir ara dünyanın en kötü filmi bile seçilmişti. Şimdi belgeselcilerin elinde yeniden hayat buluyor.

Kayıtlar Elden Geçiriliyor

Ünlü film tarihçisi Ed Glaser, geçmiş yıllarda pek çok ülkede çekilmiş bu tür filmlerin peşine düşmüş. Bunları toplayan Glaser, kayıtları yeniden elden geçirerek daha kaliteli hale getirmeye çalışıyor. Ayrıca filmin çekim hikayesini de araştırıyor.

Dünyayı Kurtaran Adam’ın en dikkat çekici tarafı Star Wars: A New Hope filminden bazı kareler taşıması. Çetin İnanç o dönem elde imkanlar olmadığı için bazı sahnelere Star Wars’daki meşhur Death Star savaş sahnelerini monte etmişti. Glaser bunun benzersiz bir çılgınlık olduğunu ifade ediyor.

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Dünyayı Kurtaran Adam aslında sadece Star Wars filminden değil başka 9 filmden daha sahneler monte etmişti. Ayrıca Raiders of the Lost Ark filminin de müzikleri kullanılmıştı. Glaser’in ortaya çıkaracağı yapım merakla bekleniyor.