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Dünyayı Kurtaran Adam kayıtları elden geçiriliyor

Kah eleştirdiğimiz kah da güldüğümüz Çetin İnanç’ın 80'li yıllardaki kült filmi Dünyayı Kurtaran Adam, önemli bir film belgeselcisinin elinde yeniden hayat bulmaya başlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Cüneyt Arkın’ın rol aldığı kült film Dünyayı Kurtaran Adam halen bilinen ve konuşulan bir yapım. 1982 yılına ait Çetin İnanç imzalı bu yapım hatta bir ara dünyanın en kötü filmi bile seçilmişti. Şimdi belgeselcilerin elinde yeniden hayat buluyor.

Kayıtlar Elden Geçiriliyor 

Ünlü film tarihçisi Ed Glaser, geçmiş yıllarda pek çok ülkede çekilmiş bu tür filmlerin peşine düşmüş. Bunları toplayan Glaser, kayıtları yeniden elden geçirerek daha kaliteli hale getirmeye çalışıyor. Ayrıca filmin çekim hikayesini de araştırıyor.

Dünyayı Kurtaran Adam’ın en dikkat çekici tarafı Star Wars: A New Hope filminden bazı kareler taşıması. Çetin İnanç o dönem elde imkanlar olmadığı için bazı sahnelere Star Wars’daki meşhur Death Star savaş sahnelerini monte etmişti. Glaser bunun benzersiz bir çılgınlık olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "CES 2017 fuarında düzenleyici kuruluş geçidi"

Dünyayı Kurtaran Adam aslında sadece Star Wars filminden değil başka 9 filmden daha sahneler monte etmişti. Ayrıca  Raiders of the Lost Ark filminin de müzikleri kullanılmıştı. Glaser’in ortaya çıkaracağı yapım merakla bekleniyor.

 

http://www.theverge.com/2016/12/20/14024124/turkish-star-wars-restoration Yorum Yaz
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MonitörKertenkelesi 2 yıl en beğenilen
Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, Dünyayı Kurtaran Adam'ı George Lucas çekse, aynı senaryoya iyi kostümler, iyi oyuncular, kaliteli görüntü yönetmenleri ve efektler, iyi figüranları da koysa bayağı da dünyada saygı uyandıran bir Star Wars filmi çıkar ortaya, hasılatı da götürür.
Bizde çekilen sadece olanaksızlık komedisi.
Yani bu filme gülen aslında fakirliğine gülüyor.
Bu filmin dünyada çekilen onca fantastik film kurmacasından fazlası var eksiği yok. Ama parasızlıkla yapınca komik oluyor. Para ile yapınca da tabii ki her şeyin en fiyakalı ve iyisini kullandığın için ihya oluyorsun.
Bu yüzden bu filme gülmem de parasızlıktan dolayı yapılamayanlara üzülürüm sadece.
Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, Dünyayı Kurtaran Adam'ı George Lucas çekse, aynı senaryoya iyi kostümler, iyi oyuncular, kaliteli görüntü yönetmenleri ve efe...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Bilmeyen meraklıları için söyleyeyim eski filmler şu şekilde tekrar kaliteli hale getiriliyor. Aslında sorun da çözümü de basit.
Eski filmler dijital çekilmeyip film makaralarına kayıt edildiğinden, bunlar sinemada oynatılırken bir sürü çizik yiyor. Yani kalitesi buradan kaybolmaya başlıyor. Tek yapılacak şey öncelikle bu çiziklerin ortadan kaldırılması.
Bunun için de birden fazla kopya filme ihtiyaç duyuyorlar. Ne kadar çok kopya, o kadar başarılı temiz film.
Bütün kopya filmleri teker teker tekrar kayıt ediyor ve üst üste bindiriyorlar. Böylece birinde rastgele oluşan bir çizik diğerinde olmadığı için diğerinin çiziğini bir diğeri kapatıyor. Sonunda da ortaya hiç çiziksiz ilk yaratıldığı zamanki kadar temiz bir film çıkıyor. Geriye görüntü ve renk iyileştirmeleri, ses kaymaları ve ses düzenlemeleri kalıyor. Oldu sana mükemmel ve elden geçirilmiş ilk halinden bile daha güzel bir film.

Bilmeyen meraklıları için söyleyeyim eski filmler şu şekilde tekrar kaliteli hale getiriliyor. Aslında sorun da çözümü de basit.Eski filmler dijital çekil...
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V4LKyR 2 yıl
Geçiriliyor ki telif hakkı davaları açılsın.
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alpalp84 2 yıl
Kim ne derse desin, ben bu filmi seviyorum. HD rotasyonlu olarak çıksın yine seyrederim. Bazen uydu alıcıda anadolu kanallarını geziyorum. Çok güzel türk filmleri oluyor. Kanal D, star daki dizileri seyredeceğime eski türk filmlerini seyrederim.
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TD-W9970_V3 2 yıl
aslında buda bir sektör, yönetmen olsun oyuncu olsun sektörde böyle anılmak isteyenler utansın,
sinema.mynet.com/...
bilin bakalım bu filmlerin ortak özelliği nedir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MS4343 2 yıl
Adamlar pamuk prenses,Alis harikalar diyarından bile film çıkarıyor.Arkadaşlarında dediği gibi bizim filmleri baltalayan parasızlık,imkan olmaması...
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geranimo486 2 yıl
Adamlar 1982'de yokluk içinde ortaya bir bilim kurgu çıkarmışlar,
sahiplenmemiz lazımken dalga geçenleri görmek üzücü...
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X kare 2 yıl geranimo486
geranimo486
Adamlar 1982'de yokluk içinde ortaya bir bilim kurgu çıkarmışlar,
sahiplenmemiz lazımken dalga geçenleri görmek üzücü...

Bir yönetmenin kısa yoldan köşe dönme amaçlı çektiği bir filmi niye savunalım?Ayrıca sanat evrenseldir milliyetçilik olmaz.
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Eğer George Lucas istese mahkemeye verirdi, demek ki gerek görmemiş. Artık yasal süreci de geçtiği için filme dava açılamaz.
Hala hırsızlık mırsızlık diye saldıranların ise girsen baksan bilgisayarları korsan oyun, program dolu. Filmlerinin dizilerinin hepsi torrentten toplama. Telefonlarında envai çeşit mp3 hiç birine para vermemiş internetten aşırmış.
Ama söz konusu Dünyayı Kurtaran Adam olunca, hırsızlıkla suçlarlar çünkü kendileri Sarayda oturuyor. Kusura bakma kardeşim bir önce kendine bak sonra konuş.
Ha dersen ki Türkiyede vergiler şöyle, dolar böyle, ben hakkıyla bunları alamıyorum mecburum o zaman bu filmi yapanlara goy goy yapmaya hakkınız yok.
Ayrıca filmin tek kopyası bu Amerikalı'nın elinde yani filme bile biz Türkler değil bir Amerikalı sahip çıkmış.
.
İyi ki o tek kopyayı alıp Amerikaya kaçırmış. Yoksa o tek kopyayı bizim soylu zengin Dük ve Düşesler bulsa, ateşe verip etrafında da vals yaparlardı.
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Mr. Cheritto 2 yıl MonitörKertenkelesi
Bunu söylemekten yoruldum ama tekrar edeyim dünyayı kurtaramayan adam
berbat ötesidir


Ha bu da mini orjinal koleksiyonumdur



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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DVD filmler :

Ben Robot (2004)

Yarının Sınırında (2014)

Ninja Kaplumbağalar (2014)

Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden (2016)

Çelik Adam (2013)

Karayip Korsanları (2003)

Karayip Korsanları 2 (2006)

Karayip Korsanları 3 DVD + Bonus Disc (2007)

Büyük Hazine (2004)

Casino Royale (2006)

Zor Ölüm (1988)

Zor Ölüm 4 (2007)

Çılgın Max Öfkeli Yollar (2015)

Taşıyıcı 2 (2005)

John Wick (2014)

Scarface (1983)

Büyük Hesaplaşma (1995)

Madagaskar (2005)

Madagaskar 2 (2008)

Madagaskar 3 (2012)

Aman Tanrım (2003)

Altın Şans (2008)

Kuş Kafesi (1996)

Çöküş (2004)

Apocalypse Now DVD + Bonus Disc (1979)

2001: Bir Uzay Destanı (1968)

Acımasız Hayat (2005)

Güneşin Karanlığında (2011)

Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (2008)

Joe Black (1998)

Aliens / Sinema Versiyonu + Uzun Versiyon (1986)

Alien 3 / Sinema Versiyonu + Uzun Versiyon (1992)

Yedi (1995)

Gazap Ateşi (2004)

Leon / Yönetmenin Kurgusu DVD + Bonus Disc metal kutulu (1994)

Da Vinci Şifresi (2006)

Prestij (2006)

Inception (2010)

Halk Düşmanları (2009)

Batman Başlıyor DVD + Bonus Disc (2005)

Matrix Reloaded DVD + Bonus Disc (2003)

Matrix Revolution (2003)

The Time Machine (2002)

National Security (2003)

Get on Up (2014)

Lethal Weapon (1987)

Bitirim İkili 3 (2007)

Top Gun (1986)

Vay Anam Vay 2 (2006)

Nothing to Lose (1997)

Cat's Eye (1985)

Yarından Sonra (2004)

Mission to Mars (2000)

X-Men 3 (2006)

Kanlı Elmas (2006)

Ocean's Eleven (2001)

60 Saniye (2000)

Showtime (2002)


Blu ray filmler :

X-Men (2000)

X-Men Origins Wolverine (2009)

The Wolverine (2013)

Yenilmezler (2012)

Galaksinin Koruyucuları (2014)

İnanılmaz Örümcek Adam 2 Blu ray 2D Mastered in 4K + 3D
(2014)

Örümcek Adam 2 (2004)

Star Trek (2009)

Star Trek Into Darkness (2013)

Alien (1979)

Interstellar Blu ray + Bonus Disc (2014)

2012 (2009)

RoboCop (2014)

Pacific Rim Blu ray + Bonus Disc (2013)

Kara Şövalye (2008) korsan

￼ ￼

Kara Şövalye Yukseliyor Blu ray + Bonus Disc (2012)

Matrix (1999) korsan

￼ ￼

Terminator Salvation (2009) korsan

￼ ￼

Avatar (2009) korsan



Apocalypto (2006) korsan

￼ ￼

Her Şeyin Teorisi (2014)

Spotlight (2015)

Piyanist (2002)

Son Dalga Tahiti Blu ray 2D + 3D (2009)

Fantastic Mr. Fox (2009)

The Pirates! Band of Misfits Blu ray 2D + 3D (2012)

Çizmeli Kedi (2011)

Rio (2011)

Köfte Yağmuru 2 Blu ray 2D + 3D (2013)


Filmlerin %90 türkçe dublajlıdır.5 film hariç hepsi orjinaldir




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smart1978 2 yıl
Toplamda 10 fimden kendisine montaj edilmesi de HIRSIZLIGA URETEMEMIN kanitidir .
Ahlak olarak yabanci firmalar bu filme ciddi oranda para cezasi carptirilmasi gerek.
HIRSIZLIGI NORMALDIR DIYE BIR ALGI OLUSMAKTA ...
Elden gecirilecek ne var su hirsizlanmis filmden ?
Olay bu film degil. Bu sekilde HIRSIZLIK NORMALMIS GIBI ALGI OLUSTURULMAKTA .
Dejenere olmus bir Turkiye tarihi aslinda ...
Emege hakaret ...
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TD-W9970_V3 2 yıl smart1978
smart1978
Toplamda 10 fimden kendisine montaj edilmesi de HIRSIZLIGA URETEMEMIN kanitidir .
Ahlak olarak yabanci firmalar bu filme ciddi oranda para cezasi carptirilmasi gerek.
HIRSIZLIGI NORMALDIR DIYE BIR ALGI OLUSMAKTA ...
Elden gecirilecek ne var su hirsizlanmis filmden ?
Olay bu film degil. Bu sekilde HIRSIZLIK NORMALMIS GIBI ALGI OLUSTURULMAKTA .
Dejenere olmus bir Turkiye tarihi aslinda ...
Emege hakaret ...

+
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aycibin 2 yıl
o yıllarda imkan olmadığı için öyle çekilmiş.duyan da geldik 2016'ya bilim kurgu ve fantastik türlerde uzay olduk sanacak.biz ancak "kolpaçino","düğün dernek","alemde 1 gece","sen sağ ben selamet" çekiyoruz
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tttahmettt 2 yıl
eldeki imkanlarla bence ancak bu kadar olurmuş onuda yapmışlar.
bence efektten çok konusuyla, kurgusuyla, tutarlılığıyla izleyiciyi çekecek filmler yapmaya çalışılmalı.
izlediğim yerli yapımların çoğu birbirine benziyor
filmde-dizide adam karhaman elini sallasa paralar kahramanlıklar kabadayılıklar delikanlılıklar ne nitelik gerekiyorsa sonuna kadar sahip. ne hikmetse dünya bir olmuş buna karşı savaş açmış.
nerden geldiği belli olmayan insanlar tuhaf aile ilişkileri birileri aptallığın sınırlarını zorlayan derecede iyi yada gaddarlığın doruğunda kötü vs
bu mantıkta dizi -sinema yapmayı anlamıyorum.
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Paorus 2 yıl
Dünyayı kurtaran adamın oğluu
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Amd64x2 2 yıl
Peluş oyuncaklara dokunmasınlar da, nereyi editliyosa editlesinler.
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