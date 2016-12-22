Dünyayı Kurtaran Adam kayıtları elden geçiriliyor

Cüneyt Arkın’ın rol aldığı kült film Dünyayı Kurtaran Adam halen bilinen ve konuşulan bir yapım. 1982 yılına ait Çetin İnanç imzalı bu yapım hatta bir ara dünyanın en kötü filmi bile seçilmişti. Şimdi belgeselcilerin elinde yeniden hayat buluyor.
Kayıtlar Elden Geçiriliyor
Ünlü film tarihçisi Ed Glaser, geçmiş yıllarda pek çok ülkede çekilmiş bu tür filmlerin peşine düşmüş. Bunları toplayan Glaser, kayıtları yeniden elden geçirerek daha kaliteli hale getirmeye çalışıyor. Ayrıca filmin çekim hikayesini de araştırıyor.
Dünyayı Kurtaran Adam’ın en dikkat çekici tarafı Star Wars: A New Hope filminden bazı kareler taşıması. Çetin İnanç o dönem elde imkanlar olmadığı için bazı sahnelere Star Wars’daki meşhur Death Star savaş sahnelerini monte etmişti. Glaser bunun benzersiz bir çılgınlık olduğunu ifade ediyor.Ayrıca Bkz. "CES 2017 fuarında düzenleyici kuruluş geçidi"
Dünyayı Kurtaran Adam aslında sadece Star Wars filminden değil başka 9 filmden daha sahneler monte etmişti. Ayrıca Raiders of the Lost Ark filminin de müzikleri kullanılmıştı. Glaser’in ortaya çıkaracağı yapım merakla bekleniyor.
http://www.theverge.com/2016/12/20/14024124/turkish-star-wars-restoration Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizde çekilen sadece olanaksızlık komedisi.
Yani bu filme gülen aslında fakirliğine gülüyor.
Bu filmin dünyada çekilen onca fantastik film kurmacasından fazlası var eksiği yok. Ama parasızlıkla yapınca komik oluyor. Para ile yapınca da tabii ki her şeyin en fiyakalı ve iyisini kullandığın için ihya oluyorsun.
Bu yüzden bu filme gülmem de parasızlıktan dolayı yapılamayanlara üzülürüm sadece.
Eski filmler dijital çekilmeyip film makaralarına kayıt edildiğinden, bunlar sinemada oynatılırken bir sürü çizik yiyor. Yani kalitesi buradan kaybolmaya başlıyor. Tek yapılacak şey öncelikle bu çiziklerin ortadan kaldırılması.
Bunun için de birden fazla kopya filme ihtiyaç duyuyorlar. Ne kadar çok kopya, o kadar başarılı temiz film.
Bütün kopya filmleri teker teker tekrar kayıt ediyor ve üst üste bindiriyorlar. Böylece birinde rastgele oluşan bir çizik diğerinde olmadığı için diğerinin çiziğini bir diğeri kapatıyor. Sonunda da ortaya hiç çiziksiz ilk yaratıldığı zamanki kadar temiz bir film çıkıyor. Geriye görüntü ve renk iyileştirmeleri, ses kaymaları ve ses düzenlemeleri kalıyor. Oldu sana mükemmel ve elden geçirilmiş ilk halinden bile daha güzel bir film.