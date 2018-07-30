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EA, Fortnite benzeri 'ücretsiz' bir oyun üzerinde çalışıyor

Fortnite'ın kısa sürede yakaladığı inanılmaz başarı, oyun dünyasının devlerine ilham oluyor. Electronic Arts'tan Balke Jorgensen, Fortnite benzeri free-to-play bir oyun üzerinde çalıştıklarını söyledi
9 ay
3,2b
1
17
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Oyun dünyasının dev ismi Electronic Arts, Free-To-Play oyun kategorisine adım atmak istiyor. Son olarak Fortnite'ın bu alanda yakaladığı başarıdan etkilenen şirket, çok yakında ücretsiz bir 'shooter' oyunuyla karşımıza çıkabilir.

Şirket yatırımcılarıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir telekonferans sırasında konuşan EA mali işler müdürü Blake Jorgensen,"Tamamıyla free-to-play yapıya sahip bağımsız bir oyun üzerinde çalıştığımızı söyleyebilirim. Bu oyun Battlefield benzeri bir shooter veya farklı bir türe ait bir yapım olabilir. Ancak elbette bunlar şu an için henüz konuşma aşamasında." sözlerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Origin Access Premier üyelik dönemi başlıyor: İşte fiyatı"
Battlefield V ile ilgili de bazı ifadeler kullanan Blake Jorgensen, Battlefield V'in battle royale modunun ücretsiz olabileceği yönündeki söylentileri yalanladı. Yeni oyunun tüm diğer Battlefield yapımları gibi dopdolu geleceğini belirten Jorgensen, ayrıca olası bir free-to-play nişancı oyununun şirketin Battlefield serisine olan ilgisini etkilemeyeceğini söyledi ve yatırımcılara bu konuda güven verdi.

Fortnite Mayıs ayında rekor kırmıştı


Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesinin ardından kısa sürede dünyanın en popüler oyunu haline gelen Fortnite, ücretsiz bir oyun olmasına rağmen Mayıs ayında tam 318 milyon dolar gelir elde etmiş ve önemli bir rekora imza atmıştı.

Bildiğiniz gibi Fortnite'ı ücretsiz bir şekilde indirip battle royale oyun deneyimini hemen yaşamaya başlayabiliyorsunuz. Ancak yapımcı ekip Epic Games; kıyafet, karakter, ekipman ve hatta dans hareketleri gibi ekstra ögeleri uygulama içi satın alma yöntemiyle oyunculara sunuyor. EA'nın da free-to-play yapımında benzer bir strateji izlemesi bekleniyor. 

http://www.ubergizmo.com/2018/07/ea-considering-free-to-play-shooter/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 9 ay
bundan 20 yıl önce söyle düşünüyordum !
keşke tüm oyunların tamamının %50 si oynanabilir olsa
bu şekilde oyun iyi ise oyunun geri kalanını satın alma fırsatı sunulsa
ama işte o dönemler oyunlar o kadar berbattı ki ; her yapımcı firma ürününü
sattım gitti mantığı ile pazarlayarak para kazanıyordu,
oyunlardaki demo mantığı bile neredeyse 10 bölüm olan bir oyunun 2. bölümünün yarısı gibi dağıtıldığını düşünürseniz ! oyuncu ile oyun üreten firma arasındaki
yetersiz iletişim ve bağ kurma becerisinin ne kadar berbat olduğunu fark edersiniz ! sonuç olarak mesele para kazanmaksa ! zamanla para kazanılır ama para ile zaman kazanılmayacağı gerçeğini fark edince ve piyasada bu kadar üretici olup ta birinin yapmadığı güzelliği diğeri yapınca zaten şunun şurasında oyun oynayan aslan payının zamanının kısıtlı olması sonrası bu kaçınılmazdı !
bir sonrası için kehanetim artık ne zaman olur bilemem ama
ileride tam sürüm oyunlar reklam barındıracak şekilde ücretsiz olacak
dahası bu reklamlar öyle 3 saniye bekle 5 saniye bekle video izlemek zorunda olmayacağınız ! arka fon duvarında ; iste bak, ister bakma, arka plandaki sanal alandaki sanal reklam panosu şeklinde olacaktır. ve ilerideki oyun güncellemeleri oyun eksikleri için değil de ; güncellenen reklam panosu için olacaktır. yani reklam veren firmalar bile süresiz değil süreli sanal reklam alanı kiralıyor gibi olacaklardır. birde reklamsız tam sürüm için klasik oyun satın alma seçeneği de olacağını öngörüyorum ! :) zaten bunu şimdiden youtube başlatmış diyerekten son noktayı burada koyuyorum ! :)
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Umutcan 9 ay
Ücretsiz diye birşey yok eninde sonunda oyun içi para ödüyorsunuz. Fortnite'da da battlepass almak için bir sefer de olsa 1000Vbuck satın almanız gerekiyor, yoksa
hiçbir ödül kazanamazsınız, boş boş oynarsınız. Fortnite'da sonradan ücretsiz Vbuck kazanılabiliyor ve diğer battlepass'ler ücretsiz alınabiliyor.
EA ise ölmüş sinekten yağ çıkaracaktır orası kesin.
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_Pulse_ 9 ay
ea, hangi platform için olursa olsun en kral ücretsiz oyunu yapsa dahi bulaşmam. paragöz firma.
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hector_1990 9 ay
ea hiçbir şeyi bedava vermez bunu her oyuncu biliyor
starwars battlefront 2 ortada
yada hangi oyunu tam yaptılar ki 60 usd istiyorlar
ea yada ubisoft oyunları bende hiçbir beklenti oluşturmuyor
zamanında downgrade bozuk yarım oyunlar üstelik istedikleri 60 usd oyunlara loot box gibi şeker görünümlü kumar eklemediler mi
daha kötü bir şey var ea oyunlarında çalışan ekiplerde öyle salak adamlardan oluşuyor ki multiplayer oyunlarda buff and nerf dediğimiz dengeleri rezil yapıyorlar oyun oynanmaz hale geliyor
kimse kusura bakmasın ama sony ps oyunlarının kalitesi var ama multiplayer oyunlarda blizzard iyi
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Kefelon 9 ay
Yıllar önce ücretsiz Battlefield Heroes gibi mükemmel bir oyun yapıp değerini bilememiş firma EA. Oyun oynamayı hiç sevmezdim ama bu oyunu gördüğüm gün yükleyip deliler gibi oynadım. Hem grafik hem de oynayış olarak şuan ortalığı kasıp kavuran Fortnite'ın aynısıydı neredeyse. Çok güzel de oyun modları vardı (Bayrak kapmaca, Kill yarışı, Roket ateşleme vs.) Reklamı iyi yapılmayınca arada kaynadı gitti.
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SchmeireZZ 9 ay
EA ücretsiz oy.. "Devamını okumak için 4.99 € ödeyiniz."
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Ulfast 9 ay
Indirmesi ucretsizdir onun
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Mars Portakalı 9 ay
İsterse bütün firmalar bu tarz oyun çıkarsın, hiçbiri Fortnite gibi güzel olmaz. 30 tl'ye svaş biletinin verdiği hediyeler bile parasını hakediyor.
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DH Misafiri 9 ay
aklı olan ea ücretsiz oyunlarından uzak durur
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Omisis046 9 ay
EA ve ücretsiz. Bunlar çok tehlikeli kelimeler, bir araya gelmemesi lazım.
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