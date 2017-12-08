E-devlet'e beş yeni hizmet eklendi

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E-devlet’e beş yeni özellik hizmet eklendi. Beş ayrı bakanlığın altında toplanan yeni hizmetler şöyle:

Yeni hizmetler e-Haciz takibi öne çıkıyor. Bankadan çekilen kredilerde adınıza yapılmış e-haciz var mı yok mu tek tıkla öğrenebileceksiniz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı altında sunulan yeni hizmet sayesinde de adınıza şirket kurulup kurulmadığını internetten görebilirsiniz. Şirket kurulma işleminin kolaylaşması ve internet üzerinden bu işlemlerin yürütülmesinden dolayı dolandırıcılar vatandaşın adına sahte şirket açıyor. Hatta buldukları nüfus cüzdanı ve çalıntı kimlik bilgileriyle şirket açan dolandırıcılık şebekeleri dahi bulunuyor. Şirket sorgulama hizmeti sayesinde sahibi, ortağı veya yetkilisi olduğunuz işletme ve şirketleri görüntüleyebilir bilginiz doğrultusunda olmayan şirketler için harekete geçebilirsiniz.