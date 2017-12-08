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E-devlet'e beş yeni hizmet eklendi

Kamu hizmetlerini daha kolay takip etmeye ve pek çok işlemi tek tık ile internetten yapabilmeye imkan tanıyan e-Devlet'e beş yeni hizmet eklendi. Bu özelliklerden e-haciz takibi kolaylık sağlayacak.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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E-devlet'e beş yeni hizmet eklendi
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E-devlet’e beş yeni özellik hizmet eklendi. Beş ayrı bakanlığın altında toplanan yeni hizmetler şöyle:

Yeni hizmetler e-Haciz takibi öne çıkıyor. Bankadan çekilen kredilerde adınıza yapılmış e-haciz var mı yok mu tek tıkla öğrenebileceksiniz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı altında sunulan yeni hizmet sayesinde de adınıza şirket kurulup kurulmadığını internetten görebilirsiniz. Şirket kurulma işleminin kolaylaşması ve internet üzerinden bu işlemlerin yürütülmesinden dolayı dolandırıcılar vatandaşın adına sahte şirket açıyor. Hatta buldukları nüfus cüzdanı ve çalıntı kimlik bilgileriyle şirket açan dolandırıcılık şebekeleri dahi bulunuyor. Şirket sorgulama hizmeti sayesinde sahibi, ortağı veya yetkilisi olduğunuz işletme ve şirketleri görüntüleyebilir bilginiz doğrultusunda olmayan şirketler için harekete geçebilirsiniz.


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GunslingeR085 1 yıl en beğenilen Paul Muaddib
uçmayıbilmeyenkuş
onlar konuşur
Ak Parti yapar


Halk çalışır, AK Parti çalar
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Paul Muaddib 1 yıl
onlar konuşur
Ak Parti yapar
7 Yanıt Yanıtla +27
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ozmenakif 1 yıl
Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu
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1 Avatar
Rivalı Efsunger 1 yıl
önce askerlik hizmetini düzeltsinler aylardır sistemde teknik aksak hatası var bir halta yaramayan bir servis
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ma95 1 yıl
Adımıza açılmış banka hesabı, alınmış kredi var mı diye görebilsek çok iyi olur. Dolandırıcılıklara engel olur
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sdc55 1 yıl
çok iyi olmuş
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Astforum 1 yıl
Haberi, içeriğini bir türlü tartışamıyoruz. Hemen şu particiler veya bu particiler yorum ile konuyu partiye bağlıyor ve başlıyor karşılıklı atışma.
Aşmalıyız artık bunları...
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Astforum 1 yıl
Herhalde devletin en iyi çalışan yanı(sistemi) bu e devlet hehalde.
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Jack Rabbit Slims 1 yıl
Sitede olan bazı hizmetler uygulamada yok, örneğin Türkiye Bankalar Birliği - Bireysel Müşteri Hakem Heyeti.
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obsesoz 1 yıl
Başarılarının devamını dileriz
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kadirirdem 1 yıl
E-devletin bu tarz gelişmesi insanların gerçekten işine yarıyor,güzel olmuş.
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CoreXXX 1 yıl
e devlet iyi ilerliyor. en çok beğendiğim tüketici hakem heyetine başvuru oldu. üşeniyorum kaymakamlığa gitmeye:) gerçi şikayet kabul olursa çağırıyorlar ama ilk başvuru e devletten. yürü be:)
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Das Boot 1 yıl
Ben hala hangi bankada kaç hesabımız var bilgisini alabilceğimiz hizmeti bekliyorum. Her ankette ilk 3 e giriyor e-devlet üzerinde. Bi türlü eklemediler.
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HABERİN ETİKETLERİ
e-devlet, e-devlet kapısı ve
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