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Edward Snowden'dan şanına yakışır bir Android uygulaması: Haven

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın dinleme skandalını ortaya çıkaran Edward Snowden, eski Android telefonları bir gözetleme sistemine çevirecek Haven isimli uygulamasını yayınladı.
1 yıl
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11
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'in dinleme ve istihbarat faaliyetlerini ortaya seren Edward Snowden eski akıllı telefonları bir gözetleme cihazına dönüştürebilen Android uygulamasını yayınladı. Haven isimli uygulama evde atıl duran telefonunuzun kamera ve mikrofon gibi mevcut donanımlarını kullanarak davetsiz misafirleri gözetleyebilmenize olanak sağlıyor. Uygulamanın tipik bir güvenlik kamerasından daha fazla gözetleme seçeneği sunduğunu belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük uçağı sonunda piste çıktı"
Haven ev, ofis, otel odası veya kendine ait diğer özel alanları gözetlemek isteyenlere çözüm sunma amacıyla geliştirildi. Aslına bakılırsa bunun yeni bir fikir olduğu söylenemez. Akıllı telefonları güvenlik sistemine dönüştüren başka uygulamalar da var ancak Haven cihazdaki tüm sensörleri kullanarak hanesine bir artı yazdırmayı başarıyor.

Olay yaşandığında kullanıcı bildirim alıyor

Haven ile birleşen telefon sensörleri hareket izlemeye ek olarak cihazın ışık, ses ve titreşimi algılamasını da sağlıyor. Kayıt altına alınan görüntü ve sesler lokal olarak cihazda saklandığı gibi telefon birşey algıladığı anda kullanıcı bildirimle haberdar ediliyor. Olay günlüğüne uzaktan erişebilen kullanıcılar bu sayede kaç kez olay yaşadığını ve hangi saatlerde gerçekleştirildiğini de görebiliyor.
Haven'in ucuz ve basit Android telefonlarla kullanılmak üzere tasarlandığını belirtelim. Yani telefon birisi tarafından çalınsa veya zarar görse bile muhtemelen çok fazla dert etmeyeceksiniz. Artık kullanmadığınız eski akıllı telefonunuzun ivmeölçer, kamera, mikrofon ve ışık sensörünü kullanarak onu bir güvenlik sistemine dönüştüren Haven uygulamasını buraya tıklayarak Google Play Store'dan indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.havenapp.main Yorum Yaz
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Belki de bu uygulamanın yüklü olduğu her telefon arkasında ki ekip tarafından dünyayı izlemek için kullanılacak kim bilir. Gerçi zaten izlendiğimizi düşünüyorum da neyse.
Belki de bu uygulamanın yüklü olduğu her telefon arkasında ki ekip tarafından dünyayı izlemek için kullanılacak kim bilir. Gerçi zaten izlendiğimizi düşünüyorum...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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benhuraxu 1 yıl
amerikanın hain ilan ettiği adamın uygulaması ''amerikalı google''ın işletim sisteminin marketinde... süper zekalı kardeşlerimizin cevabı: google evrensel bir şirkettir
amerikanın hain ilan ettiği adamın uygulaması ''amerikalı google''ın işletim sisteminin marketinde... süper zekalı kardeşlerimizin cevabı: google evrensel bir ş...
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obsesoz 1 yıl
Biri de demiyor mu ne iş.. Bu yeni mi mümkün oluyor yoksa zaten var olan bişey miydi¿
1 Yanıt Yanıtla +4
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shadowtr 1 yıl
Cerberus vardı zaten gayet zengin bir içerikle.
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sniper23 1 yıl
Sanırım Cerberus programının biraz daha kapsamlısı.
İsim epey inceymiş yalnız
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filteke 1 yıl
You have been watch,
Person of interest.
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Belki de bu uygulamanın yüklü olduğu her telefon arkasında ki ekip tarafından dünyayı izlemek için kullanılacak kim bilir. Gerçi zaten izlendiğimizi düşünüyorum da neyse.
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thunderstruck7 1 yıl mert1907
mert1907
Belki de bu uygulamanın yüklü olduğu her telefon arkasında ki ekip tarafından dünyayı izlemek için kullanılacak kim bilir. Gerçi zaten izlendiğimizi düşünüyorum da neyse.

GitHub da kaynak kodları yayınlamış adamlar. İzlemek için kullanılan kodları temizleyip tekrar derle öyle kullan
1 Yanıt Yanıtla +3
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obsesoz 1 yıl
Biri de demiyor mu ne iş.. Bu yeni mi mümkün oluyor yoksa zaten var olan bişey miydi¿
1 Yanıt Yanıtla +4
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creative13 1 yıl obsesoz
verici olan herşey çok kolay bir şekilde alıcıya dönüştürülebilir ki telefonlar hem verici hem alıcı zaten emin ol istenirse attığın adım izlenebilir durumda şuan
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benhuraxu 1 yıl
amerikanın hain ilan ettiği adamın uygulaması ''amerikalı google''ın işletim sisteminin marketinde... süper zekalı kardeşlerimizin cevabı: google evrensel bir şirkettir
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