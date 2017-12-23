Edward Snowden'dan şanına yakışır bir Android uygulaması: Haven

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'in dinleme ve istihbarat faaliyetlerini ortaya seren Edward Snowden eski akıllı telefonları bir gözetleme cihazına dönüştürebilen Android uygulamasını yayınladı. Haven isimli uygulama evde atıl duran telefonunuzun kamera ve mikrofon gibi mevcut donanımlarını kullanarak davetsiz misafirleri gözetleyebilmenize olanak sağlıyor. Uygulamanın tipik bir güvenlik kamerasından daha fazla gözetleme seçeneği sunduğunu belirtelim.

Ayrıca Bkz.

"Dünyanın en büyük uçağı sonunda piste çıktı"

Haven ev, ofis, otel odası veya kendine ait diğer özel alanları gözetlemek isteyenlere çözüm sunma amacıyla geliştirildi. Aslına bakılırsa bunun yeni bir fikir olduğu söylenemez. Akıllı telefonları güvenlik sistemine dönüştüren başka uygulamalar da var ancak Haven cihazdaki tüm sensörleri kullanarak hanesine bir artı yazdırmayı başarıyor.

Olay yaşandığında kullanıcı bildirim alıyor

Haven ile birleşen telefon sensörleri hareket izlemeye ek olarak cihazın ışık, ses ve titreşimi algılamasını da sağlıyor. Kayıt altına alınan görüntü ve sesler lokal olarak cihazda saklandığı gibi telefon birşey algıladığı anda kullanıcı bildirimle haberdar ediliyor. Olay günlüğüne uzaktan erişebilen kullanıcılar bu sayede kaç kez olay yaşadığını ve hangi saatlerde gerçekleştirildiğini de görebiliyor.

ucuz ve basit Android telefonlarla kullanılmak üzere tasarlandığını belirtelim. Yani telefon birisi tarafından çalınsa veya zarar görse bile muhtemelen çok fazla dert etmeyeceksiniz. Artık kullanmadığınız eski akıllı telefonunuzun ivmeölçer, kamera, mikrofon ve ışık sensörünü kullanarak onu bir güvenlik sistemine dönüştüren Haven uygulamasını Haven'inAndroid telefonlarla kullanılmak üzere tasarlandığını belirtelim. Yani telefon birisi tarafındanbile muhtemelen çok fazla dert etmeyeceksiniz. Artık kullanmadığınız eski akıllı telefonunuzun ivmeölçer, kamera, mikrofon ve ışık sensörünü kullanarak onu birdönüştüren Haven uygulamasını buraya tıklayarak Google Play Store'dan indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.havenapp.main