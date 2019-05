Elon Musk bombayı patlattı: "Tesla Roadster'ımı önümüzdeki ay Mars'a gönderiyorum"

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, önümüzdeki ay ilginç bir girişimde bulunmayı planlıyor. Musk, SpaceX'in yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'nin ilk kalkış denemesinde kendi Tesla Roadster'ını Mars'ın yörüngesine fırlatmaya çalışacağını açıkladı

Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent.

Falcon Heavy to launch next month from Apollo 11 pad at the Cape. Will have double thrust of next largest rocket. Guaranteed to be exciting, one way or another.