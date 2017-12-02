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Elon Musk bombayı patlattı: "Tesla Roadster'ımı önümüzdeki ay Mars'a gönderiyorum"

Bugün Twitter adresi üzerinden Falcon Heavy'nin önümüzdeki ayki ilk kalkış denemesinden bahseden Elon Musk, bu deneme sırasında kendi Tesla Roadster aracını Mars'ın yörüngesine göndereceğini söyledi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, önümüzdeki ay ilginç bir girişimde bulunmayı planlıyor. Musk, SpaceX'in yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'nin ilk kalkış denemesinde kendi Tesla Roadster'ını Mars'ın yörüngesine fırlatmaya çalışacağını açıkladı

Bu ilginç planı ilk kez bugün Twitter hesabından duyuran Musk,"Falcon Heavy önümüzdeki ay Apollo 11'in fırlatıldığı kalkış kompleksinden ilk kez havalanacak. Roketin üzerinde taşıyacağı yük gece yarısı kırmızısı rengindeki benim kendi Tesla Roadster'ım olacak. İstikamet ise Mars'ın yörüngesi. Yükselme sırasında patlamazsa milyarlarca yıl derin uzayda olacak." ifadelerini kullanıyor. Musk ayrıca Roadster aracının fırlatma anında David Bowie'nin ünlü şarkısı Space Oddity'yi çalacağını söylüyor.

Elon Musk'ın ilk Falcon Heavy denemesinde böyle enteresan bir girişimde bulunmak istediği aslında bir süredir biliniyordu. Devasa roketin ilk kalkış denemesinde çok da bir başarı beklemedini daha önce birçok kez belirten Musk, yaptığı açıklamalarda roketin zaten büyük ihtimalle patlayacağını söylemiş ve bu nedenle fırlatmada "hayal edebilecekleri en saçma şeyi" yapmak istediklerini ifade etmişti.
Diğer taraftan Ocak ayı Mars'a yük göndermek için aslında pek de uygun bir zaman değil. Zira Mars ve Dünya arasındaki uzaklık bildiğiniz gibi sadece 26 ayda bir minimum seviyeye iniyor. Dünyanın dev uzay ajansları Mars'a bir görev düzenleyecek olduklarında genelde uzaklığın minimum düzeyine indiği bu zaman dilimlerini tercih ediyorlar. Örneğin NASA, 2016'da göndermek istediği InSight uzay aracında ufak bir problem tespit edince uzay aracını tam 26 ay boyunca ertelemek zorunda kalmış ve 2018'in Mayıs ayını yeni kalkış tarihi olarak belirlemişti.

Ayrıca Bkz. "NASA, Mars'ta kazı yapmaya hazırlanıyor "Dev göreve son 6 ay""
Elbette 26 aylık aralıklarla Mars'a görev düzenlemek bir zorunluluk değil, ancak diğer zamanlarda gönderilen yüklerin çok daha uzun bir yol gitmesi veya rotalarını kısaltmak için normalden fazla yakıt kullanmaları gerekiyor. Tabi Elon Musk ve SpaceX muhtemelen bu tarz şeyleri şu anda pek de umursamıyordur. Önümüzdeki ayki denemeden zaten çok da bir başarı beklemiyorlar.

Elon Musk, geçtiğimiz Temmuz ayında katıldığı ISS R&D konferansında da,""Falcon Heavy'nin ilk görevinde yörüngeye ulaşabileceğinden bile şüpheliyim. Aslına bakarsanız roketin kalkış kompleksine zarar vermemesini bile başarı sayarım. Umuyorum kalkış kompleksinden yeterince uzaklaşır da herhangi bir zarara neden olmaz." şeklinde konuşmuştu.

Bakalım Musk'ın Mars yörüngesine Tesla Roadster gönderme planı nasıl sonuçlanacak.

https://twitter.com/elonmusk/status/936781265675599873 Yorum Yaz
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TIME 1 yıl en beğenilen
adama bak kendi yaptığı arabayı kendi yaptığı füzeyle uzaya yolluyor.ne hayatlar var arkadaş
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Guest-F8946C419 1 yıl joven
joven
Hayat olmayan bir gezegende hayat arayışı nasıl bir bombaymış çok enteresan

Mail atıyorum projeyi iptal etsin diye
jovenHayat olmayan bir gezegende hayat arayışı nasıl bir bombaymış çok enteresanMail atıyorum projeyi iptal etsin diye
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1 Yanıt Yanıtla +30
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pCkOpAtuS 1 yıl
Adam resmen Tony Stark olma yolunda. :)
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haberelectro 1 yıl
Mars ta bunu bekliyodu ne zamandir...
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demirparcasi 1 yıl
Mars'ta insanlık için değerli pek bir şey yok. Ne yaşam, ne yaşama uygun bir atmosfer, toprak veya başka bir şey var. Sadece uzay araştırmaları için fayda sağlayacak ölü bir gezegen. Elon Musk'ta oraya sürekli roket gönderme derdinde. Bu gönderdiği roketlerden devlet kurumları hariç bir ticari fayda sağlaması da mümkün değil. Ancak NASA'nın parasını alırsa işte.
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intel7mix 1 yıl
Galaksimiz eninde sonunda yok olucak (dünya değil tüm gezeenler) neden halen uzaya kaçmayı düşünüyoruz onu kestirmek çok güç
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AlicanNalbat 1 yıl
Uzay mühendisleri dolmuş yine. Maşallah...
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Krone 1 yıl
Derdini seveyim Elon
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K E N 1 yıl
Benide götür, 200 yıl sonra falan geri gelirim.
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ecz_mel 1 yıl
Numarasini tellaktan aldim.
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Alpha Centauri 1 yıl
helal olsun
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10ff 1 yıl
ne sov yaptin be....
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interwap 1 yıl
Musk saç mı ektirdi? :D
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elon musk, MARS ve
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