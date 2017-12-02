Elon Musk bombayı patlattı: "Tesla Roadster'ımı önümüzdeki ay Mars'a gönderiyorum"

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, önümüzdeki ay ilginç bir girişimde bulunmayı planlıyor. Musk, SpaceX'in yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'nin ilk kalkış denemesinde kendi Tesla Roadster'ını Mars'ın yörüngesine fırlatmaya çalışacağını açıkladı
Bu ilginç planı ilk kez bugün Twitter hesabından duyuran Musk,"Falcon Heavy önümüzdeki ay Apollo 11'in fırlatıldığı kalkış kompleksinden ilk kez havalanacak. Roketin üzerinde taşıyacağı yük gece yarısı kırmızısı rengindeki benim kendi Tesla Roadster'ım olacak. İstikamet ise Mars'ın yörüngesi. Yükselme sırasında patlamazsa milyarlarca yıl derin uzayda olacak." ifadelerini kullanıyor. Musk ayrıca Roadster aracının fırlatma anında David Bowie'nin ünlü şarkısı Space Oddity'yi çalacağını söylüyor.
Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent.— Elon Musk (@elonmusk) 2 Aralık 2017
Elon Musk'ın ilk Falcon Heavy denemesinde böyle enteresan bir girişimde bulunmak istediği aslında bir süredir biliniyordu. Devasa roketin ilk kalkış denemesinde çok da bir başarı beklemedini daha önce birçok kez belirten Musk, yaptığı açıklamalarda roketin zaten büyük ihtimalle patlayacağını söylemiş ve bu nedenle fırlatmada "hayal edebilecekleri en saçma şeyi" yapmak istediklerini ifade etmişti.
Falcon Heavy to launch next month from Apollo 11 pad at the Cape. Will have double thrust of next largest rocket. Guaranteed to be exciting, one way or another.— Elon Musk (@elonmusk) 2 Aralık 2017
Diğer taraftan Ocak ayı Mars'a yük göndermek için aslında pek de uygun bir zaman değil. Zira Mars ve Dünya arasındaki uzaklık bildiğiniz gibi sadece 26 ayda bir minimum seviyeye iniyor. Dünyanın dev uzay ajansları Mars'a bir görev düzenleyecek olduklarında genelde uzaklığın minimum düzeyine indiği bu zaman dilimlerini tercih ediyorlar. Örneğin NASA, 2016'da göndermek istediği InSight uzay aracında ufak bir problem tespit edince uzay aracını tam 26 ay boyunca ertelemek zorunda kalmış ve 2018'in Mayıs ayını yeni kalkış tarihi olarak belirlemişti.
Ayrıca Bkz. "NASA, Mars'ta kazı yapmaya hazırlanıyor "Dev göreve son 6 ay""
Elbette 26 aylık aralıklarla Mars'a görev düzenlemek bir zorunluluk değil, ancak diğer zamanlarda gönderilen yüklerin çok daha uzun bir yol gitmesi veya rotalarını kısaltmak için normalden fazla yakıt kullanmaları gerekiyor. Tabi Elon Musk ve SpaceX muhtemelen bu tarz şeyleri şu anda pek de umursamıyordur. Önümüzdeki ayki denemeden zaten çok da bir başarı beklemiyorlar.
Elon Musk, geçtiğimiz Temmuz ayında katıldığı ISS R&D konferansında da,""Falcon Heavy'nin ilk görevinde yörüngeye ulaşabileceğinden bile şüpheliyim. Aslına bakarsanız roketin kalkış kompleksine zarar vermemesini bile başarı sayarım. Umuyorum kalkış kompleksinden yeterince uzaklaşır da herhangi bir zarara neden olmaz." şeklinde konuşmuştu.
Bakalım Musk'ın Mars yörüngesine Tesla Roadster gönderme planı nasıl sonuçlanacak.
https://twitter.com/elonmusk/status/936781265675599873 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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