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Facebook, 14 milyon kullanıcıyı etkileyen hatayı itiraf etti

Facebook yetkilileri Perşembe günü yapılan açıklamayla, 14 milyon kullanıcının durum güncellemelerinin herkes tarafından görülebilmesine yol açan bir hatayı itiraf etti.
11 ay
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3
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook ve skandal kelimelerini oldukça sık duyduğumuz şu günlerde dev sosyal medyanın üzerindeki kara bulutların bir türlü dağılmadığını söyleyebiliriz. Şimdi de Facebook'ta meydana gelen bir hatanın, 14 milyon kullanıcının özel durum güncellemelerini herkesin görmesine yol açtığı açıklandı.

Facebook skandalları bitmek bilmiyor

Facebook'un özellikle Cambridge Analytica skandalından sonra kullanıcı verilerini etkileyen hata ve sızıntılarla ilgili daha şeffaf hale gelip gelmediği tam olarak bilinmese de, bu itiraf şirketin şimdiye kadar açıkladığı birkaç hatadan biri diyebiliriz. Dev sosyal medya sitesinin açıklamasına göre, Facebook'ta yer alan bir hata, kullanıcıların özel olması gereken durum güncellemelerini tüm kullanıcılarının görmesine yol açtığı yönünde.
Facebook, 14 milyon kullanıcıyı etkileyen hatayı itiraf etti
Kullanıcılar gönderilerini görebilecek kişileri özel olarak seçmiş olsalar dahi bu güvenlik zaafiyetinden etkilendikleri belirtiliyor. 18-27 Mayıs tarihleri arasındaki gönderilerde, 10 gün boyunca devam eden bu hatanın giderildiğini belirten Facebook yetkilileri kullanıcılardan özür diledi.

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FrknEgeOztrk 11 ay en beğenilen
Mark çıkıp bir an önce kandırıldık, içimizde kuyumuzu kazanlar var demeli yoksa tahtı vero ya kaptıracak gibi..
gerçi o sadece bizde yarıyor ama olsun

Mark çıkıp bir an önce kandırıldık, içimizde kuyumuzu kazanlar var demeli yoksa tahtı vero ya kaptıracak gibi..gerçi o sadece bizde yarıyor ama ol...
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FrknEgeOztrk 11 ay en beğenilen
Mark çıkıp bir an önce kandırıldık, içimizde kuyumuzu kazanlar var demeli yoksa tahtı vero ya kaptıracak gibi..
gerçi o sadece bizde yarıyor ama olsun

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java 11 ay
Facebook'un kendisi hata zaten...
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intel7mix 11 ay
Nereden tutsan elde kalıyor
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