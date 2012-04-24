Facebook 650 patent karşılığında Microsoft'a 550 milyon dolar ödeyecek

Firmalar arasındaki patent satışları baş döndürücü bir şekilde devam ediyor. Facebook'un bir süre önce IBM'den 750 patenti satın almasının ardından Microsoft da AOL firmasından 925 patent, 300 patente de erişim lisansı satın almıştı. Şimdi ise Facebook Microsoft'dan 650 patent satın alıyor.





Microsoft'un yönetim kurulunun onay verdiği satış işleminde Facebook 550 milyon dolar nakit ödeyecek. Söz konusu patentler AOL'den satın alınanları kapsıyor. Microsoft patentleri satmış olsa da anlaşma kapsamında bu patentlere erişim hakkına da sahip olacak.





Yahoo ile bir süredir patent kavgası yaşayan Facebook'un son satın alımla birlikte elini iyice güçlendirdiği belirtiliyor. Firmanın elindeki patent sayısı 2000'i geçmiş durumda.





Bir dönem firmaların birbirine patent ihlali davası açmaları ile başlayan süreçte şimdi birbirine yakın veya ortak firmalar arasında portfolyo satışı yapıldığına şahit oluyoruz. Umarız bu durum teknoloji geliştirme çalışmalarının önünde engel teşkil etmez.