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Facebook, Android platformunda WhatsApp entegrasyonunu test etmeye başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook, Android platformunda WhatsApp entegrasyonunu test etmeye başladı
 
Geçtiğimiz yıl 19 milyar dolar gibi rekor bir ücret ödeyerek dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma yazılımlarından WhatsApp'ı satın alan Facebook, Android uygulamasının v 31.0.0.7.13 kodlu sürümünde WhatsApp entegrasyonunu test etmeye başladı.
Bu yeni test süreci, temel olarak kişilerin Facebook içeriklerini WhatsApp üzerinden paylaşması odağında gerçekleştiriliyor. Facebook paylaşımlarının altında yer alan beğenme, yorumlar ve paylaşma seçeneklerinin yanına getirilen "Gönder" seçeneğiyle kullanılabilen WhatsApp odaklı paylaşım süreci, böylece hem iki platform hem de arkadaşlar ile olan bağlantıyı kuvvetlendirmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz günlerde de detaylarına burada yer verdiğimiz sesli görüşme desteğine kavuşan WhatsApp, arkasındaki büyük güçle beraber büyüme devam ediyor.

http://www.geektime.com/2015/04/04/exclusive-facebook-integrates-whatsapp-into-facebook-for-android/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pranis 4 yıl
İndirmeyin, kullanmayın facebooku da messengeri de. yüz vermeyin artık. 250 mb telefon hafızasından yiyor, bataryadan yiyor, telefonu meşkul ediyor. İndirin facebook liteyi yumuşak yumuşak takılın ne gerek var.
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tugares 4 yıl
sıktı artık bu facebook hayatımızda ne varsa özel olan hepsine entegre oluyor .
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mehmednaim 4 yıl
Bende ilgili (beta) sürümü yüklü ancak öyle bir entegrasyon yok, galiba herkese açmamışlar bu özelliği.
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Buraxlive 4 yıl
Mark whatsabı ne zaman bozacak merak ediyorum şuan bir sıkıntı yok ama güvenemiyorum.
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Das Boot 4 yıl
Normal. Şu an çoğu web sitesinde de Whatsapp'ta paylaş butonu bulunuyor. Facebook geç bile kalmış.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl Buraxlive
Buraxlive
Mark whatsabı ne zaman bozacak merak ediyorum şuan bir sıkıntı yok ama güvenemiyorum.

+1


Bişeyler bekliyorum bende sizin gibi :(
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