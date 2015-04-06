Facebook, Android platformunda WhatsApp entegrasyonunu test etmeye başladı

Geçtiğimiz yıl 19 milyar dolar gibi rekor bir ücret ödeyerek dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma yazılımlarından WhatsApp'ı satın alan Facebook, Android uygulamasının v 31.0.0.7.13 kodlu sürümünde WhatsApp entegrasyonunu test etmeye başladı.

Bu yeni test süreci, temel olarak kişilerin Facebook içeriklerini WhatsApp üzerinden paylaşması odağında gerçekleştiriliyor. Facebook paylaşımlarının altında yer alan beğenme, yorumlar ve paylaşma seçeneklerinin yanına getirilen "Gönder" seçeneğiyle kullanılabilen WhatsApp odaklı paylaşım süreci, böylece hem iki platform hem de arkadaşlar ile olan bağlantıyı kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde de detaylarına burada yer verdiğimiz sesli görüşme desteğine kavuşan WhatsApp, arkasındaki büyük güçle beraber büyüme devam ediyor.

http://www.geektime.com/2015/04/04/exclusive-facebook-integrates-whatsapp-into-facebook-for-android/