Facebook, Cambridge Analytica skandalından etkilenen 87 milyon kullanıcısını bilgilendirecek

Son zamanların en çok konuşulan şirketlerinden dünya devi Facebook, Cambridge Analytica skandalının izlerini silmeye çalışıyor. Cambridge Analytica tarafından kullanıcı verilerinin usulsüz bir şekilde kullanılmasına sebep olan şirket, bu skandaldan etkilenen 87 milyon kullanıcısını bilgilendirecek.

Veri ihlali 87 milyon kullanıcıyı etkiledi

Verilerinizin Cambridge Analytica skandalına bulaşıp bulaşmadığını öğrenmeye hazır olun! Facebook, pazartesi gününden itibaren kişisel verileri Cambridge Analytica'nın eline geçmiş olan 87 milyon kullanıcısına bildirim gönderecek. Bu skandaldan etkilenen kullanıcıların 70 milyonu ABD'de yer alırken, diğer ülkelerdeki kullanıcıların sayısı ise 17 milyon olarak açıklanmıştı. Ayrıca 2,2 milyar Facebook kullanıcısına ise, hangi uygulamaları kullandıkları ve hangi bilgileri paylaştıkları ile ilgili "Bilgilerinizi Koruma" başlıklı bir bildirim de gönderilecek. Kullanıcılar diledikleri uygulamaları silebilecekleri gibi, verilerini üçüncü taraf uygulamalara kapatabilecekler.

Tarihin en kötü gizlilik ihlali olarak adlandırılan bu olayla ilgili olarak Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, sorumluluklarını yerine getiremediklerini kabul etmiş ve yeterince ileri görüşe sahip olmadığını belirtmişti. Zuckerberg'in önümüzdeki hafta Cambridge Analytica skandalı ile ilgili ifade vereceğini de eklemeden geçmeyelim. Facebook'un kaybettiği milyarlarca dolarlık değer kaybı bir yana dursun, kullanıcıların gözündeki itibarını nasıl düzelteceği ise, cevabını zamanla öğrenebileceğimiz büyük bir soru işareti.

https://www.nbcnews.com/tech/social-media/facebook-send-cambridge-analytica-data-use-notices-monday-n863811