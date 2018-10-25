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Facebook, TikTok benzeri bir karaoke uygulaması üzerinde çalışıyor

Facebook, tıpkı TikTok'ı andıran bir karaoke uygulaması üzerinde çalışıyor. Facebook'un yeni uygulaması Lasso ile kullanıcılar 15 saniyelik kısa müzik videoları çekebilecekler.
6 ay
2,7b
1
9
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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2 milyarı aşkın aktif kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformlarından olsa da son günlerde popülaritesini oldukça fazla yitirmiş olan Facebook, özellikle genç kullanıcıları kendine çekebilmek için ilginç bir atılımda bulundu. Şirket, tıpkı TikTok’ı yani geçmişteki adıyla musical.ly’i andıran bir kısa müzik video uygulaması üzerinde çalışıyor.
Gençler arasındaki popülaritesi çığ gibi artan, adeta bir çılgınlığa dönüşen TikTok, kullanıcılarının playback yaparak veya dans ederek 15 saniyelik kısa müzik videoları çekebilecekleri bir sosyal medya platformu. Facebook da aynı formatı kullanarak, çok yakın gelecekte kendi uygulaması Lasso’yu kullanıcıları ile buluşturacak. Şirket, böylelikle kaybettiği genç kullanıcısı kitlesini tekrardan kendine çekebilmeyi hedefliyor.
Uygulamanın Facebook kullanıcıları ile ne zaman buluşacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu.
https://www.theverge.com/2018/10/25/18022160/facebook-tiktok-competitor-lasso-musically-app-lip-sync-live Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 ay en beğenilen
Tictoc dan nefret ediyorum. Keşke tüm Tictoc reklamlarını kapatabilsem. Başka ne gösterirse göstersin. Her Youtube videosunun arasında, her Facebook sayfasının arasında , her yerde bu gerizekalı şey var. 10 kere "Bu reklamı gösterme", "Çok sık gösterilyor", "Alakasız" ne dediysem yok arkadaş...
Tictoc dan nefret ediyorum. Keşke tüm Tictoc reklamlarını kapatabilsem. Başka ne gösterirse göstersin. Her Youtube videosunun arasında, her Facebook sayfasının ...
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pastadanadam 6 ay
Hepimize geçmiş olsun.
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master1453 3 ay
Tiktok Hesap Silme Nasıl Yapılır? teknouser.com/...
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Seyrim 6 ay
Eyvahhh..
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MaSSive 6 ay
Hemen hemen her hafta sözde güncellemer ile kişisel veri hırsızlığı yapan,Facebook uygulaması, telefonun şişmesin den tut, mobile veri sömürüsüne kadar ,tv kadar zararlı bir uygulama dan beklenen hareketler bunlar.
İnternet için de insanları nasıl izole ederiz de elimizden kaçırmayız hesabını yapıyorlar.
Ne de olsa her tık para para para.
Facebook uygulamasını bile telefondan silmiş durumdayım.Gerektiğin de browser dan açıp işimi halleder çıkarım.
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xxLORDxx 6 ay
Facebook Sen eksik kalma zaten. Snapchatten hikayeleri arakladınız, hava durumu programlarının şahını bunyenize kattiniz, instagrama benzer kare fotoğraflı profil özetini yaptiniz, letgoya benzer bir sistem yarattınız biraz da oradan tırtıkadınız. Sıra buna mı geldi?
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OverClocK1ng 6 ay en beğenilen
Tictoc dan nefret ediyorum. Keşke tüm Tictoc reklamlarını kapatabilsem. Başka ne gösterirse göstersin. Her Youtube videosunun arasında, her Facebook sayfasının arasında , her yerde bu gerizekalı şey var. 10 kere "Bu reklamı gösterme", "Çok sık gösterilyor", "Alakasız" ne dediysem yok arkadaş...
1 Yanıt Yanıtla +8
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keremec 6 ay OverClocK1ng
Keşke reklamlar sadece internetle sınırlı kalsa :(
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Sipihr 6 ay
Facebook da zaten belli bir kitle kaldı yakışır Tikto üzerinde de o kitle var iyi olmuş . Bir de mobilde reklamlarda karşımıza çıkmasa şahane olacak
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esmerbuyucu 6 ay
Facebook=Her şey 🙃
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pastadanadam 6 ay
Hepimize geçmiş olsun.
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