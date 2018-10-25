Facebook, TikTok benzeri bir karaoke uygulaması üzerinde çalışıyor

2 milyarı aşkın aktif kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformlarından olsa da son günlerde popülaritesini oldukça fazla yitirmiş olan Facebook, özellikle genç kullanıcıları kendine çekebilmek için ilginç bir atılımda bulundu. Şirket, tıpkı TikTok’ı yani geçmişteki adıyla musical.ly’i andıran bir kısa müzik video uygulaması üzerinde çalışıyor.

Gençler arasındaki popülaritesi çığ gibi artan, adeta bir çılgınlığa dönüşen TikTok, kullanıcılarının playback yaparak veya dans ederek 15 saniyelik kısa müzik videoları çekebilecekleri bir sosyal medya platformu. Facebook da aynı formatı kullanarak, çok yakın gelecekte kendi uygulaması Lasso’yu kullanıcıları ile buluşturacak. Şirket, böylelikle kaybettiği genç kullanıcısı kitlesini tekrardan kendine çekebilmeyi hedefliyor.

https://www.theverge.com/2018/10/25/18022160/facebook-tiktok-competitor-lasso-musically-app-lip-sync-live

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Uygulamanınkullanıcıları ile ne zaman buluşacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu.