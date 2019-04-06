Facebook, Windows Phone uygulamalarını sonlandırıyor

Windows telefonlar için resmi Facebook ve Facebook Messenger uygulamaları 30 Nisan'da emekli olacak ve böylece kullanıcıların bu hizmetlere tarayıcıdan bağlanmaktan başka seçenek kalmayacak.

Instagram da desteğini çekiyor

Engadget'in haberine göre, Facebook, Microsoft'un mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar için tüm uygulamalarını sonlandıracak ve yalnızca Android ve iOS'a odaklanmaya devam edecek. Ancak duyuru şaşırtıcı değil. Zira bu haftanın başlarında Instagram uygulamasının da 30 Nisan'da kapatılacağı açıklanmıştı. Resmi Windows Phone Instagram uygulaması şimdi kullanıcılara, yaklaşan son tarih hakkında bilgi vermek ve web sitelerine yönlendirmek için bir uyarı gösteriyor.

https://www.engadget.com/2019/04/03/facebook-windows-phone/

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Son birkaç yıldır uygulama geliştiricilerindesteğini sonlandırmaları ve Android ve iOS platformuna odaklanmaları, Microsoft'un mobil işletim sisteminin çok da başarılı olmadığını ortaya koyuyor. Eğer siz de Windows Phone kullanıcısıysanız, 30 Nisan'dan itibarenhizmetlerine sadece tarayıcı ile erişebileceksiniz.