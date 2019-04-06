Facebook, Windows Phone uygulamalarını sonlandırıyor

Teknoloji Editörü
Windows telefonlar için resmi Facebook ve Facebook Messenger uygulamaları 30 Nisan'da emekli olacak ve böylece kullanıcıların bu hizmetlere tarayıcıdan bağlanmaktan başka seçenek kalmayacak.
Instagram da desteğini çekiyor
Engadget'in haberine göre, Facebook, Microsoft'un mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar için tüm uygulamalarını sonlandıracak ve yalnızca Android ve iOS'a odaklanmaya devam edecek. Ancak duyuru şaşırtıcı değil. Zira bu haftanın başlarında Instagram uygulamasının da 30 Nisan'da kapatılacağı açıklanmıştı. Resmi Windows Phone Instagram uygulaması şimdi kullanıcılara, yaklaşan son tarih hakkında bilgi vermek ve web sitelerine yönlendirmek için bir uyarı gösteriyor.Son birkaç yıldır uygulama geliştiricilerin Windows Phone desteğini sonlandırmaları ve Android ve iOS platformuna odaklanmaları, Microsoft'un mobil işletim sisteminin çok da başarılı olmadığını ortaya koyuyor. Eğer siz de Windows Phone kullanıcısıysanız, 30 Nisan'dan itibaren Facebook hizmetlerine sadece tarayıcı ile erişebileceksiniz.
https://www.engadget.com/2019/04/03/facebook-windows-phone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yakında instagram da benzer şekilde apiler üzerinden engellenecek. Ne resmi ne de gayriresmi uygulamalar çalışmayacaktır. Her ne kadar Facebook 3. parti uygulamalardan bahsetmese de apiler engellenince onlar da güme gidecektir.
yüz binlerce mühendisi olan bir şirket nasıl telefon sistemi yapamaz ?
bu ios eşi benzeri olmayan bir buluş mu gerçekten ?
kimse şu adamların karşısında rakip sistem çıkaramıyor
Microsoft'un sorunu sadece Lumia serisiyle Apple gibi donanım-yazılım uyumlu cihazlar üretmek varken Android gibi third-party telefon üreticilerine yer verdi, belki piyasayı böyle domine edebiliriz diye düşündü. Nokia kendilerine yeterdi zaten her segmentte cihaz üretebiliyolardı. Uygulama geliştiricilerini kendine çekemedi. Mesela örnek olarak neredeyse market olarak yeni olan Epic Games parayı basıyor exclusive oyun bile getiriyor, isteyince oluyor.