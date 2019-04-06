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Facebook, Windows Phone uygulamalarını sonlandırıyor

Sosyal medya devi Facebook, beklenen açıklamayı yaptı. Şirket 30 Nisan tarihinden itibaren Facebook ve Facebook Messenger'ın Windows Phone desteğini sonlandıracağını açıkladı.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Windows telefonlar için resmi Facebook ve Facebook Messenger uygulamaları 30 Nisan'da emekli olacak ve böylece kullanıcıların bu hizmetlere tarayıcıdan bağlanmaktan başka seçenek kalmayacak.

Instagram da desteğini çekiyor

Engadget'in haberine göre, Facebook, Microsoft'un mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar için tüm uygulamalarını sonlandıracak ve yalnızca Android ve iOS'a odaklanmaya devam edecek. Ancak duyuru şaşırtıcı değil. Zira bu haftanın başlarında Instagram uygulamasının da 30 Nisan'da kapatılacağı açıklanmıştı. Resmi Windows Phone Instagram uygulaması şimdi kullanıcılara, yaklaşan son tarih hakkında bilgi vermek ve web sitelerine yönlendirmek için bir uyarı gösteriyor.
Son birkaç yıldır uygulama geliştiricilerin Windows Phone desteğini sonlandırmaları ve Android ve iOS platformuna odaklanmaları, Microsoft'un mobil işletim sisteminin çok da başarılı olmadığını ortaya koyuyor. Eğer siz de Windows Phone kullanıcısıysanız, 30 Nisan'dan itibaren Facebook hizmetlerine sadece tarayıcı ile erişebileceksiniz.

https://www.engadget.com/2019/04/03/facebook-windows-phone/ Yorum Yaz
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ipli jeton 1 ay
Geçecem de nasıl bilmiyorum. Alınabilir telefonların fiyatı 5 haneli rakamlara dayanmış.
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oktayakgoz 1 ay
Pisliklerini temizlemişler. Uygulamayı yazmak yerine s.çtıkları için yerinde bir karar.
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Puitu 1 ay
Bizdeki Windows phone dan uzun süre önce kaldirmistik. Browser dan daha seri çalışıyordu.
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ipli jeton 1 ay Puitu
Facebook tarayıcıdan da düzgün çalışmıyor. Tuşlu telefonlar için olan mbasic.facebook.com üzerinden kullanmak zorunda kalıyorum.
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ipli jeton 1 ay Puitu
Zaten facebook, windows phone uygulamasını apiler üzerinden engelledi. Artık uygulama connection failed diyor. Mecburen kaldırdık telefonlardan. Keza messenger de benzer şekilde apiler üzerinden engellendi.
Yakında instagram da benzer şekilde apiler üzerinden engellenecek. Ne resmi ne de gayriresmi uygulamalar çalışmayacaktır. Her ne kadar Facebook 3. parti uygulamalardan bahsetmese de apiler engellenince onlar da güme gidecektir.
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Glorfindel1907 1 ay
Bende kullandım iki sene önce ama olmayacağı daha'da önceden belliydi, Bir iki özellik için kullandım ama olmadığı yetmezmiş gibi verilen sözlerde tutulmadı, Güzel olabilecek bir sistemdi ama yapmadılar veya yapamadılar, Hala inat edip kullananlar varmı gerçekten acaba merak ediyorum.
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Reborned 1 ay
windows storedaki instagramı indirin kendinize acıyın...
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scorpion20 1 ay
instagram çoktan çekmişti zaten böyle olacağı belliydi
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The.Mafia 1 ay
Instagramdan sonra face sıra Whatsaapda
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dere.beyi 1 ay
yaw gerçekten bilmediğimden soruyorum ;
yüz binlerce mühendisi olan bir şirket nasıl telefon sistemi yapamaz ?
bu ios eşi benzeri olmayan bir buluş mu gerçekten ?
kimse şu adamların karşısında rakip sistem çıkaramıyor
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esmerbuyucu 1 ay dere.beyi
iOS iyi bir yazılım. Fakat sorun Samsung ve diğer top satış yapan şirketlerin kolaycılığa kaçıp arayüz yapar geçeriz deyip Android'i tercih etmesindeydi, diğer yazılım seçenekleri hep göz ardı edildi. Uygulama geliştiricileri de bu durumdan nasibini aldı haliyle.
Microsoft'un sorunu sadece Lumia serisiyle Apple gibi donanım-yazılım uyumlu cihazlar üretmek varken Android gibi third-party telefon üreticilerine yer verdi, belki piyasayı böyle domine edebiliriz diye düşündü. Nokia kendilerine yeterdi zaten her segmentte cihaz üretebiliyolardı. Uygulama geliştiricilerini kendine çekemedi. Mesela örnek olarak neredeyse market olarak yeni olan Epic Games parayı basıyor exclusive oyun bile getiriyor, isteyince oluyor.
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yorumculuklar 1 ay dere.beyi
Windows Phone iki farklı çözümü kendi yöntemiyle birleştirmeye çalışan ve üreticisi tarafından bile doğru düzgün destek görmeyen, her sürümünde köklü değişimler geçiren bir sistem oldu. Android gibi farklı üreticilerin kendi cihazlarında bu sistemi kullanmalarına izin verildi ama kapalı bir kutu olarak, yani üretici birkaç uygulama eklemek dışında özelleştirme yapamıyordu, ayrıca sistemin iOS gibi donanım kısıtları da çok netti, piyasada farklı segmentlerin sağlanmasının önüne geçiyordu. Yani anlayacağınız Microsoft, bilgisayar sektöründe tutturduğu modeli mobilde denedi ama tutmadı. Sonra gelelim büyük güncellemelere. Microsoft ürünlerini çabuk rafa kaldırabilen, bir gün içinde alınan kararla köklü değişiklikler yapıp eskisine desteği çekebilen bir firma. Windows Phone'un neredeyse her büyük güncellemesi uygulama geliştiricilerin eski uygulamalarını çöpe atmalarına neden oldu, bu büyük güncellemeler mevcut cihazların güncellenmesinin de önüne geçti. Yani WP7 ile aldığınız bir cihazı WP8'e güncelleyemediniz, geliştiricilerin WP7'e yazdıkları uygulamalar WP8'de çalışamaz oldu, aynı şekilde WP8'e yazılan da WP7'de çalışamıyordu, kullanıcı olarak ortada bırakıldınız; geliştirici olarak da çok kullanıcısı olmayan ismi aynı ama kendisi farklı iki ayrı sistem için uygulama geliştirme maliyetine girmek durumunda bırakıldınız. Anlayacağınız, Microsoft bilgisayar sektöründeki modeli mobile uygulamaya kalktı, tutmadı ve masaüstü Windows'daki sürekli destek modelini de mobile tutturamadı. Keza iOS'un rakibi Android olarak gösterilebilir ama ikisi de farklı stratejilerle geliştiriliyor. iOS, Apple'ın amacı değil bir aracı, geliştirdiği donanımlarla tam uyumlu bir şekilde yazarak stabil ve hızlı bir cihaz ortaya koyarak müşteri elde etmek, bu cihazlar üzerinden yine ağırlıklı olarak AppStore, Apple Music gibi kendi ücretli servislerine kullanıcı tabanı oluşturmak. Android ise bir grup şirketin çabaları ile geliştirilen ve amacı farklı donanımları kapsayabilmek olan bir işletim sistemi yani amacı sektörün eline hazır geliştirilmiş bir sistem sunabilmek. Google ve Samsung gibi firmalar da bu sistemi bir araç olarak kullanıyorlar. Samsung kendi donanımlarını ve bazı servislerini bu sistem aracılığı ile kullanıcılarına satma imkanı buluyor, Google ise Android sayesinde bugünkü Google olabildi, sunduğu 100'lerce ücretsiz servisleri bu sistemlerde önyüklü olarak dağıtarak büyük bir veritabanı oluşturabildi.
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Biyturs_OnSr 1 ay dere.beyi
Bürokrasi.
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