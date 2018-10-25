Facebook hikayelere şarkı ekleme özelliği geliyor

İki milyardan fazla aylık kullanıcısının kendini ifade edebilmesine alternatifler geliştiren Facebook, kullanıcıların hikayelerinde şarkı paylaşabileceği bir özelliği tanıttı.

Profile de şarkı eklenebilecek

Artık hikayenize ekleyeceğiniz fotoğraf veya videodaki etiket simgesine dokunarak müzik seçeneğine girip, istediğiniz şarkıyı bulduktan sonra arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz mümkün. Ayrıca Facebook, yakında kullanıcıların profillerinde de şarkı paylaşabileceklerini müjdeledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Facebook yetkililerinden Fred Beteille ve Tamara Hrivnak konuyla ilgili olarak kullanıcılarıniçin çalışmaya devam edeceklerini belirttiler. Facebook'un bu yeni özelliğinin şu an test aşamasında olduğu ve kısa bir süre sonraaçılacağı ifade edildi.