Facebook, iklim değişikliği hakkındaki yanlış haberleri denetlemek için ekip kurdu

Mark Zuckerberg tarafından yönetilen ve son zamanlarda inanılmaz boyutlarda baskıya maruz kalan sosyal medya platformu Facebook, en büyük zararı sahte haberlerden alıyor. Hakkında en çok sahte içerik üretilen ve bilimsel kanıtlar varken yalanlanmaya çalışılan küresel ısınma ise bu haberlerin büyük bir kısmını oluşturuyor.

Bu durumun önüne geçmek için bir ekip işe alan Facebook, konuyu çözmek için iyi fakat yanlış bir adım attı. Kurulan ekibin çekirdeğini oluşturan The Daily Caller sitesi yazarları, ABD’de aşırı sağ kanadı temsil ediyor ve küresel ısınma karşıtı kişilerden meydana geliyor.

Bu kişiler, sektör uzmanlarına göre küresel ısınmayla ilgili hangi içeriklerin yalan, hangilerinin doğru olduğunu ayırt edebilecek yetkinliğe ya da isteğe sahip değil. Bu kişilerce şimdiye kadar yayınlanan içeriklere kısaca göz atıldığında, fosil yakıtlara olan sempati ve küresel ısınmanın gerçek olmadığı gibi düşünceler açıkça görülebiliyor.

https://cleantechnica.com/2019/05/03/brain-dead-zuckerberg-hires-daily-caller-group-to-fact-check-climate-news/

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Konuyla ve alınan kararla ilgili Facebook’tan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bilim insanları tarafından gösterilen tepkilerle kararın geri çekileceği düşünülüyor.