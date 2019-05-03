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Facebook, iklim değişikliği hakkındaki yanlış haberleri denetlemek için ekip kurdu

Facebook, platformunda yalan haber yayınlanmasını engellemek için küresel ısınma konusuyla ilgili bir ekip oluşturdu. Ekip, sektör uzmanlarına göre küresel ısınmaya inanmayanlardan meydana geliyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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sosyal medya
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Mark Zuckerberg tarafından yönetilen ve son zamanlarda inanılmaz boyutlarda baskıya maruz kalan sosyal medya platformu Facebook, en büyük zararı sahte haberlerden alıyor. Hakkında en çok sahte içerik üretilen ve bilimsel kanıtlar varken yalanlanmaya çalışılan küresel ısınma ise bu haberlerin büyük bir kısmını oluşturuyor. 
Bu durumun önüne geçmek için bir ekip işe alan Facebook, konuyu çözmek için iyi fakat yanlış bir adım attı. Kurulan ekibin çekirdeğini oluşturan The Daily Caller sitesi yazarları, ABD’de aşırı sağ kanadı temsil ediyor ve küresel ısınma karşıtı kişilerden meydana geliyor. 
Bu kişiler, sektör uzmanlarına göre küresel ısınmayla ilgili hangi içeriklerin yalan, hangilerinin doğru olduğunu ayırt edebilecek yetkinliğe ya da isteğe sahip değil. Bu kişilerce şimdiye kadar yayınlanan içeriklere kısaca göz atıldığında, fosil yakıtlara olan sempati ve küresel ısınmanın gerçek olmadığı gibi düşünceler açıkça görülebiliyor.
Konuyla ve alınan kararla ilgili Facebook’tan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bilim insanları tarafından gösterilen tepkilerle kararın geri çekileceği düşünülüyor.

https://cleantechnica.com/2019/05/03/brain-dead-zuckerberg-hires-daily-caller-group-to-fact-check-climate-news/ Yorum Yaz
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homebird 3 hf.
Küresel ısınma haberleri, Petrol baronlarının işine gelmiyor. Akılları sıra Facebook'u kullanıp "Dünya'nın ısınmadığını" empoze etmeye çalışacaklar. Ama bu saatten sonra kimse yemez bu numaraları. Mızrak çuvala sığmıyor. Zira küresel ısınmanın etkileri gözle görülebilecek hale geldi.
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terimer 3 hf.
Kuresel isinma diye birsey yok! Bu olay bu konu uzerinden milyarlarca dolar kazanan bazi zumrelerce bilincli olarak cikartilmis birseydir.
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Askaparta 3 hf.
Önce kendini denetlesin.
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