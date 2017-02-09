Facebook, kaliteli içerikler üretebilmek için MTV yöneticisini işe aldı

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Güncel olayların merkezinde olabilmek ve kullanıcı kitlesini genişletebilmek için birçok yeni özellik edinen Facebook, internetin en büyük video kaynağı olmayı hedefliyor. Facebook, bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen değişimleri yönlendirmesi için, MTV’nin genel müdür yardımcısı ve yazı işleri müdürü olan Mina Lefevre’ı işe aldı.

MTV bünyesindeyken Faking IT, Awkward, Finding Carter, Scream, Teen Wolf, Nicole Byer, Mary + Jane, Sweet/Vicious ve The Shannara Chronicles isimli showlar üzerinde çalışan Lefevre, Facebook ekibine katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Lefevre, Facebook’taki yazılı ve yazısız içeriklerin geliştirilmesinden ve kontrol edilmesinden sorumlu olacak. Yani Facebook’ta yer alan videolar başta olmak üzere, birçok içerik türü Lefevre’ın sorumluluğu altına girecek. Ayrıca, CollegeHumor’un kurucularından birisi olan ve geçtiğimiz sene Facebook’a katılan Ricky Van Veen ile birlikte çalışacak.

Aylık 2 milyar kullanıcı sınırına yaklaşan Facebook, orijinal içerikler ve teknolojiler üreterek bu sayıya ulaşmayı planlıyor. Facebook ekibine katılan Lefevre da sosyal paylaşım platformunun bu hedefe ulaşmasını sağlamayı deneyecek.

http://www.theverge.com/2017/2/9/14560874/facebook-mina-lefevre-original-content