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Facebook özel mesajları okuyabilen bir yapay zeka üzerine çalışıyor

Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’in geçtiğimiz günlerde yayınladığı manifestoda yer alan ‘’riskleri belirleyebilmek adına’’ kişisel mesajları okuyabilen yapay zeka hazırlığı dikkat çekti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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12
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook özel mesajları okuyabilen bir yapay zeka üzerine çalışıyor
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Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı ve önce haber kuruluşlarına dağıtılan ardından Facebook üzerinden yayınlanan manifestoda küreselleşmenin sona ermesinden endişe duyduğunu ve Facebook’un kültürleri birbirine bağlamak için gelecekte ihtiyaç duyulacak bir platform olduğunu dile getirmişti. Manifestoda küresel toplum çağrısının dışında Facebook’un üzerinde çalıştığı yapay zekayla ilgili verilen ipuçları da oldukça dikkat çekti.

Manifestoda yer alan ifadelere göre Facebook’un kullanacağı yeni yapay zeka bugüne kadar kullanılan tüm sistemlerden daha hızlı ve doğru bir şekilde riskleri tanımlayabilecek. Dahası bu yapay zeka özel iletişim kanalları vasıtasıyla teröristlerin birbirlerine vereceği saldırı planlarından tutun da karşıdaki kişi tarafından tehdit edilen ve korktuğu için bunu açıklayamayan kişilere yardımcı olacak kadar gelişmiş bir yapay zeka olacak. Tabi burada bahsedilen özel iletişim kanalları akıllara doğrudan Facebook üzerindeki özel mesajları getiriyor.

Associated Press’te yayınlanan bu ifade her ne kadar riskleri önceden belirlemek amacıyla olduğu söylense de böylesine bir yapay zekanın bütün mesajları okuyabileceği ve farklı niyetlerle de kullanılabileceği düşüncesini akıllara getiriyor.

İfade Değiştirildi! 

Özellikle manifesto haber kuruluşlarına servis edildikten sonra Facebook’ta yayınlanırken yapay zekayla ilgili kısımda değişiklik yapılarak ‘’İnsanları güvende tutmak için en büyük fırsatımızdan biri, toplumumuzda neler olup bittiğini daha hızlı ve doğru bir şekilde anlamak için yapay zeka kurmak." ifadesine yer verilmiş olması belki de Zuckerberg’in yapay zekayla ilgili bazı şeyleri ağzından kaçırmış olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Belgenin diğer bölümlerinde güvenlikle ilgili Messenger ve WhatsApp’in sahip olduğu özel şifreleme sistemlerinden bahsedilirken bu yeni yapay zekanın ne zaman çalışmaya başlayacağı veya özel mesajları ne derece inceleyeceğiyle ilgili bir bilgi verilmedi.


http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-mark-zuckerberg-globalisation-manifesto-read-artificial-intelligence-robot-terrorist-a7586166.html Yorum Yaz
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pspoor 2 yıl en beğenilen
Zuckerberg in dunyada en az deger verdigi sey "İnsanları güvende tutmak", bastan asagi milleti dinlemek üzerine kurulu bir sistem.
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huhuq 2 yıl
zaten yaptığı şeye kılıf bulma çalışmaları.
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DH Misafiri 2 yıl
1- şurda o kaadr yazı yazılmış ya zaten okuyorlar istediklerini özelmiş tüzelmiş
2- face niye böyle bir açıklama yaptı dünya ülkeleri seçimlere giderken faceninde heryerde büyük küçük boyutlarda askeri üs gibi siber üsler açmasının amacı nedir
3-hala kimlik-telefon banka kartı ve tüm insaların resimleri ve paylaşımları gözününde olduğu bir ortamda güvenilği sağlamakmış
4-ilk başta face kendisi yalancılığı bırakacak bir ben şahıs olarak son bir ayda 20 face kitlediler kitlemede tel yaz iyi bende yazmıyorum teli çolk önemli bir şey bu kimlikten takip yapamazsın ama telde gerisni düşünün niye bu ısrar
5- yapay zeka üretecejk mesaj okuyacak kadar beyni çalışıyorsa niye demiyor bundan sonra face uytgulması ses-göz-parmak izi ile giricektir
kendini şahıs ne yapsın siber ve sanal alemde bir kralın çıklıklığını oratay çıakrıyor
peki o mesaj kime veriliyro benim özelimi tüzelimni okusa ne okumasa ne derdi siaysi araneya liderlik yapam buda siber-sanal bir dünaydan idare etmek aba altında sopa gösteriyor
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V4LKyR 2 yıl
Bir takım odakların dünyayı ellerinde tutmaya devam etmeleri için yaptıkları faaliyetler.
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sdc55 2 yıl
facebook ile küreselleşmeyi sağlayan en büyük sosyal ağların en başında gelir bunu ekonomik olarak değerlendirdiğimizde de küreselleşmenin azalması bu gibi sistemlerin çöküşüne sebep olacaktır o yüzden gerekli tedbirleri almak zorundalar
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Kerim5100 2 yıl
Bi de böyle haber yapıyorlar sanki önceden okumuyorlarmış gibi ;)
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huhuq 2 yıl
zaten yaptığı şeye kılıf bulma çalışmaları.
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a.f.y. 2 yıl
İnsanları dinlemek iyiliğe değil kötülüğe hizmettir.
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xmen121 2 yıl
ilginç
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pspoor 2 yıl en beğenilen
Zuckerberg in dunyada en az deger verdigi sey "İnsanları güvende tutmak", bastan asagi milleti dinlemek üzerine kurulu bir sistem.
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tolgardaaa 2 yıl pspoor
Yapay zeka yani robotlar okuyacak mesajları. Tehdit oluşturan durumlarda kişinin hesabı otomatik olarak sohbetten uzaklaştırılacak. Mesela uyuşturucu ticareti, kaçak silah ticareti ve terör örgütü konuşmaları gibi. Daha önce terör örgütleri arasında iletişim sağlandığı için Facebook'u engelleyen ülkeler oldu.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
instagram ; gönderilen görsel ile ilişkisi olmayan tüm tagları ortadan kaldıran
bir sistem getirse iyi olur, zaten insanlara bitişik yazıyla # koydurma alışkanlığı oluşturmak, yapılan bir yapay zeka analiz algoritması için tanımların gruplanması için geliştirilen bir yapay sinir ağı teknolojisidir.
ama bizim millet bitişik değil ! direk anahtar cümle yapısı kullanmayı çok sevdiğimizi için :) facebook ve instagram bizi pek sevmez :)
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rosedaled3 2 yıl
Yoğhh a..
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