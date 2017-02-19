Facebook özel mesajları okuyabilen bir yapay zeka üzerine çalışıyor

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Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı ve önce haber kuruluşlarına dağıtılan ardından Facebook üzerinden yayınlanan manifestoda küreselleşmenin sona ermesinden endişe duyduğunu ve Facebook’un kültürleri birbirine bağlamak için gelecekte ihtiyaç duyulacak bir platform olduğunu dile getirmişti. Manifestoda küresel toplum çağrısının dışında Facebook’un üzerinde çalıştığı yapay zekayla ilgili verilen ipuçları da oldukça dikkat çekti.

Manifestoda yer alan ifadelere göre Facebook’un kullanacağı yeni yapay zeka bugüne kadar kullanılan tüm sistemlerden daha hızlı ve doğru bir şekilde riskleri tanımlayabilecek. Dahası bu yapay zeka özel iletişim kanalları vasıtasıyla teröristlerin birbirlerine vereceği saldırı planlarından tutun da karşıdaki kişi tarafından tehdit edilen ve korktuğu için bunu açıklayamayan kişilere yardımcı olacak kadar gelişmiş bir yapay zeka olacak. Tabi burada bahsedilen özel iletişim kanalları akıllara doğrudan Facebook üzerindeki özel mesajları getiriyor.

Associated Press’te yayınlanan bu ifade her ne kadar riskleri önceden belirlemek amacıyla olduğu söylense de böylesine bir yapay zekanın bütün mesajları okuyabileceği ve farklı niyetlerle de kullanılabileceği düşüncesini akıllara getiriyor.

İfade Değiştirildi!

Özellikle manifesto haber kuruluşlarına servis edildikten sonra Facebook’ta yayınlanırken yapay zekayla ilgili kısımda değişiklik yapılarak ‘’İnsanları güvende tutmak için en büyük fırsatımızdan biri, toplumumuzda neler olup bittiğini daha hızlı ve doğru bir şekilde anlamak için yapay zeka kurmak." ifadesine yer verilmiş olması belki de Zuckerberg’in yapay zekayla ilgili bazı şeyleri ağzından kaçırmış olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Belgenin diğer bölümlerinde güvenlikle ilgili Messenger ve WhatsApp’in sahip olduğu özel şifreleme sistemlerinden bahsedilirken bu yeni yapay zekanın ne zaman çalışmaya başlayacağı veya özel mesajları ne derece inceleyeceğiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-mark-zuckerberg-globalisation-manifesto-read-artificial-intelligence-robot-terrorist-a7586166.html