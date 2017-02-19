Facebook özel mesajları okuyabilen bir yapay zeka üzerine çalışıyor

Manifestoda yer alan ifadelere göre Facebook’un kullanacağı yeni yapay zeka bugüne kadar kullanılan tüm sistemlerden daha hızlı ve doğru bir şekilde riskleri tanımlayabilecek. Dahası bu yapay zeka özel iletişim kanalları vasıtasıyla teröristlerin birbirlerine vereceği saldırı planlarından tutun da karşıdaki kişi tarafından tehdit edilen ve korktuğu için bunu açıklayamayan kişilere yardımcı olacak kadar gelişmiş bir yapay zeka olacak. Tabi burada bahsedilen özel iletişim kanalları akıllara doğrudan Facebook üzerindeki özel mesajları getiriyor.
Associated Press’te yayınlanan bu ifade her ne kadar riskleri önceden belirlemek amacıyla olduğu söylense de böylesine bir yapay zekanın bütün mesajları okuyabileceği ve farklı niyetlerle de kullanılabileceği düşüncesini akıllara getiriyor.
İfade Değiştirildi!
Özellikle manifesto haber kuruluşlarına servis edildikten sonra Facebook’ta yayınlanırken yapay zekayla ilgili kısımda değişiklik yapılarak ‘’İnsanları güvende tutmak için en büyük fırsatımızdan biri, toplumumuzda neler olup bittiğini daha hızlı ve doğru bir şekilde anlamak için yapay zeka kurmak." ifadesine yer verilmiş olması belki de Zuckerberg’in yapay zekayla ilgili bazı şeyleri ağzından kaçırmış olabileceği iddialarını gündeme getirdi.
Belgenin diğer bölümlerinde güvenlikle ilgili Messenger ve WhatsApp’in sahip olduğu özel şifreleme sistemlerinden bahsedilirken bu yeni yapay zekanın ne zaman çalışmaya başlayacağı veya özel mesajları ne derece inceleyeceğiyle ilgili bir bilgi verilmedi.
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-mark-zuckerberg-globalisation-manifesto-read-artificial-intelligence-robot-terrorist-a7586166.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2- face niye böyle bir açıklama yaptı dünya ülkeleri seçimlere giderken faceninde heryerde büyük küçük boyutlarda askeri üs gibi siber üsler açmasının amacı nedir
3-hala kimlik-telefon banka kartı ve tüm insaların resimleri ve paylaşımları gözününde olduğu bir ortamda güvenilği sağlamakmış
4-ilk başta face kendisi yalancılığı bırakacak bir ben şahıs olarak son bir ayda 20 face kitlediler kitlemede tel yaz iyi bende yazmıyorum teli çolk önemli bir şey bu kimlikten takip yapamazsın ama telde gerisni düşünün niye bu ısrar
5- yapay zeka üretecejk mesaj okuyacak kadar beyni çalışıyorsa niye demiyor bundan sonra face uytgulması ses-göz-parmak izi ile giricektir
kendini şahıs ne yapsın siber ve sanal alemde bir kralın çıklıklığını oratay çıakrıyor
peki o mesaj kime veriliyro benim özelimi tüzelimni okusa ne okumasa ne derdi siaysi araneya liderlik yapam buda siber-sanal bir dünaydan idare etmek aba altında sopa gösteriyor
bir sistem getirse iyi olur, zaten insanlara bitişik yazıyla # koydurma alışkanlığı oluşturmak, yapılan bir yapay zeka analiz algoritması için tanımların gruplanması için geliştirilen bir yapay sinir ağı teknolojisidir.
ama bizim millet bitişik değil ! direk anahtar cümle yapısı kullanmayı çok sevdiğimizi için :) facebook ve instagram bizi pek sevmez :)
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