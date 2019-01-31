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Facebook'un mesajlaşma hizmetlerini birleştirme planı bu yıl gerçekleşmeyebilir

Geçtiğimiz günlerde Facebook'a ait mesajlaşma gizmetlerinin aynı altyapıda toplanarak birleştirileceğini duyurmuştuk. Gelen haberler bu projenin önümüzdeki yıla sarkabileceğini gösteriyor.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji haberlerini yakından takip edenlerin bileceği gibi Facebook'un, kendi bünyesindeki mesajlaşma platformlarını (Messenger, Instagram ve WhatsApp) tek çatı altında birleştireceği duyurulmuştu. Ancak şirket patronu Mark Zuckerberg'in açıklamalarına bakacak olursak bu proje önümüzdeki yıla kalabilir.

Tarih tam olarak belli değil

The Verge haber sitesinde çıkan bir rapora göre Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin 4. çeyrek kazançlarının değerlendirildiği bu aşamada bu projeye öncelik vermeyeceklerini belirtiyor. Zuckerberg konuyla ilgili olarak:" Düşündüğümüz entegrasyon hayata geçirmek için erken. Çözmemiz gereken daha çok şey var." açıklamasını yaptı.
Bu projenin kesin olarak ne zaman geçekleştirileceğine dair bir bilgi yok. Zuckerberg yapılacak olan bu birleştirme işleminin kullanıcılara, örneğin Facebook'da alışveriş yaparken satıcıya ulaşmak için WhatsApp entegrasyonuyla iletişim kurabilmek gibi kolaylıklar sağlayacağını belirtiyor. Önümüzdeki süreçte bu projenin tam olarak netleşmesi ve çalışmaların başlaması bekleniyor.

https://www.theverge.com/2019/1/30/18204393/facebook-combined-messaging-system-instagram-whatsapp-messenger-2020-mark-zuckerberg Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 ay
FB artık PC de bile çok yavaş çalışıyor !
eski FB yok '!
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Galatas4ray 3 ay
Geçen gün yazmıştım reklam dolduracak diye zemin hazırlıyor Whatasappıda hiç edecek .
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