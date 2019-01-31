Facebook'un mesajlaşma hizmetlerini birleştirme planı bu yıl gerçekleşmeyebilir

Teknoloji Editörü
Teknoloji haberlerini yakından takip edenlerin bileceği gibi Facebook'un, kendi bünyesindeki mesajlaşma platformlarını (Messenger, Instagram ve WhatsApp) tek çatı altında birleştireceği duyurulmuştu. Ancak şirket patronu Mark Zuckerberg'in açıklamalarına bakacak olursak bu proje önümüzdeki yıla kalabilir.
Tarih tam olarak belli değil
The Verge haber sitesinde çıkan bir rapora göre Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin 4. çeyrek kazançlarının değerlendirildiği bu aşamada bu projeye öncelik vermeyeceklerini belirtiyor. Zuckerberg konuyla ilgili olarak:" Düşündüğümüz entegrasyon hayata geçirmek için erken. Çözmemiz gereken daha çok şey var." açıklamasını yaptı.Bu projenin kesin olarak ne zaman geçekleştirileceğine dair bir bilgi yok. Zuckerberg yapılacak olan bu birleştirme işleminin kullanıcılara, örneğin Facebook'da alışveriş yaparken satıcıya ulaşmak için WhatsApp entegrasyonuyla iletişim kurabilmek gibi kolaylıklar sağlayacağını belirtiyor. Önümüzdeki süreçte bu projenin tam olarak netleşmesi ve çalışmaların başlaması bekleniyor.
https://www.theverge.com/2019/1/30/18204393/facebook-combined-messaging-system-instagram-whatsapp-messenger-2020-mark-zuckerberg Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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