Facebook'un mesajlaşma hizmetlerini birleştirme planı bu yıl gerçekleşmeyebilir

Teknoloji haberlerini yakından takip edenlerin bileceği gibi Facebook'un, kendi bünyesindeki mesajlaşma platformlarını (Messenger, Instagram ve WhatsApp) tek çatı altında birleştireceği duyurulmuştu. Ancak şirket patronu Mark Zuckerberg'in açıklamalarına bakacak olursak bu proje önümüzdeki yıla kalabilir.

Tarih tam olarak belli değil

The Verge haber sitesinde çıkan bir rapora göre Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin 4. çeyrek kazançlarının değerlendirildiği bu aşamada bu projeye öncelik vermeyeceklerini belirtiyor. Zuckerberg konuyla ilgili olarak:" Düşündüğümüz entegrasyon hayata geçirmek için erken. Çözmemiz gereken daha çok şey var." açıklamasını yaptı.

https://www.theverge.com/2019/1/30/18204393/facebook-combined-messaging-system-instagram-whatsapp-messenger-2020-mark-zuckerberg

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Bu projeninne zaman geçekleştirileceğine dair bir bilgi yok.yapılacak olan bu birleştirme işleminin kullanıcılara, örneğin'da alışveriş yaparken satıcıya ulaşmak içinentegrasyonuyla iletişim kurabilmek gibi kolaylıklar sağlayacağını belirtiyor. Önümüzdeki süreçte bu projenin tam olarakve çalışmaların başlaması bekleniyor.