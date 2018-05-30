Facebook'tan itiraf: Sahte haberlere geç müdahale ettik

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Cambridge Analytica şirketinin Facebook kullanıcılarının verilerine, kullanıcılardan habersiz ulaşmasıyla hem teknoloji dünyasının hem de idari makamların gündemine oturan Facebook'ta şirket yetkilileri yaşanan olaylar nedeniyle özür dilemeye devam ediyor. sosyal medya devinin kurucusu ve CEO'su olan Mark Zuckerberg'in hem ABD'de hem de İngiltere'de yasama organı karşısında ifade verip özür dilemesinin ardından bu kez şirketten üst düzey iki yönetici Kaliforniya'da gerçekleşen Kod Konferansı'nda şirketin içinde olduğu süreç hakkında açıklamalarda bulunup özür diledi.





Geç kaldık

Şirketin operasyonlarından sorumlu yönetici Sheryl Sandberg ve teknolojiden sorumlu yönetici Mike Schroepfer, Cambrdige Analytica skandalı özelinde sahte haberlerle yürütülen manipülasyon çalışmalarına yönelik itiraflarda bulundu. İki isim de Mark Zuckerberg gibi yaşananlardan şirket olarak sorumlu olduklarını belirtirken Sandberg, ''Sahte haberler ve seçimlere müdahale konusunda geç kaldık.'' ifadelerini kullandı. Bu durumdan büyük bir üzüntü duyduğunu da ekleyen Sandberg bununla birlikte asıl önemli olan şeyin şirketin şu an gerçekleştirdiği eylemler olduğunu ve bütün tartışma konuları(sahte haberler, veri ihlali skandalı, Rusya'nın müdahalesi gibi) için ayrı ayrı sorumluluk üstlendiklerini ekledi.





Veri ihlali konusunda kullanıcılara hiçbir bilgi vermediği için eleştirilen Facebook'ta eylem ve politikalarda daha şeffaf olunacağı da belirtiliyor. Bu şeffaflığın bir uygulaması da içeriğin denetlenmesi noktasında görülecek. Sandberg, Facebook'taki içeriklerin denetlenmesi için sadece yapay zekadan faydalanmanın yetersiz olduğunu insanlara güvenmek zorunda olduklarını düşünüyor. Sandberg'in bu düşüncesine göre sahte haberleri veya nefret içeriklerini denetlemede tek yetki yapay zekada olmayacak, Facebook kullanıcıları da denetleme mekanizmasında, bildirimleriyle etkin bir rol oynayacak.





Kültürel değişim yaşanıyor

Mike Schroepfer de şirketin meydana gelen olaylarda sorumluluğu üstlenmesi ve bu sorumluluğun şirket kültüründe de değişim yaratması gerektiğine inanıyor. On yıldır Facebook'ta çalışan Schroepfer, bu süre zarfındaki en büyük kültürel değişimin son dönemde yaşandığını ve şirketin son 6 ayda, tahmin edilenin ötesinde yol aldığını dile getirdi.





Cambridge Analytica skandalıyla ilgili olarak çalışanların işten çıkarılıp çıkarılmadığının sorulması üzerine Sheryl Sandberg, çalışanları işten çıkardıklarını ancak işten çıkarmanın skandalla ilgili olduğunu açıklamadıklarını söylerken Facebook'un bir tekel haline geldiği yönündeki iddiayı iki isim de reddetti. İkili Facebook'un her zaman rekabet içinde olduğuna dikkat çekerken Sandberg ''Örneğin bir video paylaşmak istiyorsanız YouTube bunun için daha iyi bir yer.'' diyerek şirketin diğer sosyal medya devlerinin gerisinde kaldığı noktalar olduğunu vurguladı.

https://www.engadget.com/2018/05/29/facebook-apology-tour-codecon/?ncid=txtlnkusaolp00000595