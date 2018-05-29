PUBG, telif hakkı ihlali nedeniyle Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'i dava etti

Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi oyunlarından PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) ve Fortnite'ın rekabeti artık mahkeme salonlarına da taşınıyor. PUBG Corp., Battle Royale oyun modunu kopyaladığı gerekçesi ile Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'i mahkemeye verdi.

PUBG ve Fortnite aynı oyun motorunu kullanıyor

Sadece öldürme odaklı olan ve harita üzerinde canlı kalan son kişi olmanın hedeflendiği Battle Royale modu günümüzde birçok oyunda mevcut ve bu oyunların en çok oynananları ise PUBG ve Fortnite. Korea Times'ın haberine göre PUBG ve Fortnite oyunlarının arasındaki benzerliğin telif hakkı ihlali oluşturup oluşturmadığı Seul Bölge Mahkemesi tarafından soruşturuluyor.

Kore mahkemesinin soruşturmaları ne zaman yürüteceğine dair bir bilgi verilmezken PUBG'nin geliştiricisi Bluehole konuyla ilgili olarak: "Epic Games bizim oyun motorumuzu geliştiriyor ve onlara yüksek miktarlarda telif ücreti ödüyoruz. Gelecekte de iş ilişkimizin devam etmesini bekliyoruz ancak bu davayı kendi telif haklarımızı korumak için açtık." açıklamalarını yaptı.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/05/134_249598.html