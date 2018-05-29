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PUBG, telif hakkı ihlali nedeniyle Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'i dava etti

Son dönemin en çok oynanan iki oyunu PUBG ve Fortnite'ın rekabeti mahkeme salonlarına taşınıyor. PUBG, Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'i kopyacılıkla suçluyor. Gelişmenin detayları haberimizde.
12 ay
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Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi oyunlarından PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) ve Fortnite'ın rekabeti artık mahkeme salonlarına da taşınıyor. PUBG Corp., Battle Royale oyun modunu kopyaladığı gerekçesi ile Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'i mahkemeye verdi.

PUBG ve Fortnite aynı oyun motorunu kullanıyor

Sadece öldürme odaklı olan ve harita üzerinde canlı kalan son kişi olmanın hedeflendiği Battle Royale modu günümüzde birçok oyunda mevcut ve bu oyunların en çok oynananları ise PUBG ve Fortnite. Korea Times'ın haberine göre PUBG ve Fortnite oyunlarının arasındaki benzerliğin telif hakkı ihlali oluşturup oluşturmadığı Seul Bölge Mahkemesi tarafından soruşturuluyor.
Kore mahkemesinin soruşturmaları ne zaman yürüteceğine dair bir bilgi verilmezken PUBG'nin geliştiricisi Bluehole konuyla ilgili olarak: "Epic Games bizim oyun motorumuzu geliştiriyor ve onlara yüksek miktarlarda telif ücreti ödüyoruz. Gelecekte de iş ilişkimizin devam etmesini bekliyoruz ancak bu davayı kendi telif haklarımızı korumak için açtık." açıklamalarını yaptı.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/05/134_249598.html Yorum Yaz
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crazywinner3 12 ay en beğenilen
Saçmalık. Sanki pubg'den önce battle royale oyunu yoktu. O zaman h1z1 geliştiricileri de bluehole'a dava açsın.
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Virinom 12 ay
Bluehole ağlamaya başlamış. PUBG'nin bitişi yakındır.
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Baxa 11 ay
Hadi oldu ya Bluehole emmi oglu sen artik bizim Oyun motorunu kullanamazsin dese ne olacak .?
Sozlesmede bu haklari var sa ne olacak.
Ue denilen motor zaten gelistiricilerin cop uretmek icin kullandigi bir oyun motoru.
Ark dan tut pubg ye .Bu motorda beceriksiz gelistirici varsa oyun optimize ozurlu doguyor ve kesinlikle sonradan cozulemiyor.
Cidden Epic games sozlemede hakki varsa bundan sonra benim oyun motorunu kullanamaz ve gelistirme yapamazsin derse ne olacak.
Komik komik olaylar cidden, ozaman ilk FPS ve TPS oyunlar da pubg ye dava acsin.

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SPaCeLoRD 11 ay
pubg h1z1 den çakma, biraz daha iyi grafikler öne geçti. fortnite çıktığında dalga geçiyolardı bu ne lan diye, adamlar pubg yi sallamaya başlayınca uu beybi demişler


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berk768 11 ay
Böyle b*ktan bir oyunu nasıl bu kadar büyüttüler anlamıyorum.Arkadaş hediye etti 2017 mayıs ayında zorla 20 saat oynadım buglardan crash vermesinden bıkıyor insan.Paraşütle bile inerken insan buga girip ölüyor kaç kere yerin altına girdim garip bir şekilde hele o motorla düz yolda görünmez duvara çarpıp patlamak daha neler neler var parasını kat kat çıkarıyor orası ayrı ama alınmaz.
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gizanagi 11 ay
O zaman her oyun türü içindeki oyunların yapımcıları birbirine dava açsın. :) Böyle saçmalık görülmedi. Battle Royal artık bir tür oldu.
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Gurney5 12 ay
Tutmadı mı? Eee Battle Royal yapalım abi.
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Porno Graffiti 12 ay
Bluehole sağa sola dava açacağına önce gitsin performans sorunlarını düzeltsin. Çatışmanın ortasında fps drop yemek nedir. Allah bin bir türlü belasını versin. Sinirden klavye mouse'u parçalayacağım az kaldı.
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GoDon'tStop 12 ay
Büyük ihtimalle kendileri de kazanma ihtimallerini düşük görüyorlardır ama denenmeye değer.
PUBG olmasaydı Fortnite bu kadar tutmayacaktı. Hatta belki çoğu kişi adını bile duymaz olurdu. PUBG, oyuncuların Battle Royal'e geçiş aşamasında kilit rol oynadı. Daha sonra 16 yaş altı kesim sayesinde Fortnite öne çıktı işte. PUBG Dota ise Fornite LOL'dür.
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SnavS 12 ay kankixx123
Pubg’yi h1z1’in yapımında yer alan mühendislerin bi kısmı h1z1 de istediklerini gerçekleştiremeyip işten çıkıp farklı bi stüdyo kurarak yaptılar. Yani tamamen farklı stüdyolar ve davada açılabilir kendi kendilerine mi açsınlar diye bi kafa yok yani bambaşka firmalar ikiside suan.
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kankixx123 12 ay
H1Z1'in mühendisleri yaptı zaten. Kendi kendilerine mi dava açsınlar? Orta yolu bulmak için satılan her PUBG oyunundan alınan komisyon ücretinden vazgeçebilir Epic Games. Bug sorununa değinirsek, Epic Games tabiki de kendi oyun motoru olan Unreal Engine'yi en iyi şekilde kullanır. Buglardaki sorunlarda gene Epic Games'in Bluehole ekibine yardımcı olması gerekir.
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danner 12 ay
Pubg sıçtık sıvıyoruz.
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