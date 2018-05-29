PUBG, telif hakkı ihlali nedeniyle Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'i dava etti

Teknoloji Editörü
Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi oyunlarından PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) ve Fortnite'ın rekabeti artık mahkeme salonlarına da taşınıyor. PUBG Corp., Battle Royale oyun modunu kopyaladığı gerekçesi ile Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'i mahkemeye verdi.
PUBG ve Fortnite aynı oyun motorunu kullanıyor
Sadece öldürme odaklı olan ve harita üzerinde canlı kalan son kişi olmanın hedeflendiği Battle Royale modu günümüzde birçok oyunda mevcut ve bu oyunların en çok oynananları ise PUBG ve Fortnite. Korea Times'ın haberine göre PUBG ve Fortnite oyunlarının arasındaki benzerliğin telif hakkı ihlali oluşturup oluşturmadığı Seul Bölge Mahkemesi tarafından soruşturuluyor.
Kore mahkemesinin soruşturmaları ne zaman yürüteceğine dair bir bilgi verilmezken PUBG'nin geliştiricisi Bluehole konuyla ilgili olarak: "Epic Games bizim oyun motorumuzu geliştiriyor ve onlara yüksek miktarlarda telif ücreti ödüyoruz. Gelecekte de iş ilişkimizin devam etmesini bekliyoruz ancak bu davayı kendi telif haklarımızı korumak için açtık." açıklamalarını yaptı.
https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/05/134_249598.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sozlesmede bu haklari var sa ne olacak.
Ue denilen motor zaten gelistiricilerin cop uretmek icin kullandigi bir oyun motoru.
Ark dan tut pubg ye .Bu motorda beceriksiz gelistirici varsa oyun optimize ozurlu doguyor ve kesinlikle sonradan cozulemiyor.
Cidden Epic games sozlemede hakki varsa bundan sonra benim oyun motorunu kullanamaz ve gelistirme yapamazsin derse ne olacak.
Komik komik olaylar cidden, ozaman ilk FPS ve TPS oyunlar da pubg ye dava acsin.
PUBG olmasaydı Fortnite bu kadar tutmayacaktı. Hatta belki çoğu kişi adını bile duymaz olurdu. PUBG, oyuncuların Battle Royal'e geçiş aşamasında kilit rol oynadı. Daha sonra 16 yaş altı kesim sayesinde Fortnite öne çıktı işte. PUBG Dota ise Fornite LOL'dür.
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