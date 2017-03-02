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Faraday Future'ın mali işleri eski BMW yöneticisine emanet

Son zamanlarda finansal sorunlarla boğuşan Faraday Future daha önce Deutshce Bank ve BMW’de CFO’luk görevi yapan Stefan Krause’u şirketin mali durumunu toparlaması için işe aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Faraday Future'ın mali işleri eski BMW yöneticisine emanet
 

Rakiplerine göre oldukça farklı olan tasarım anlayışıyla ön plana çıkan Faraday Future üreteceği elektrikle çalışan otonom arabalarla önümüzdeki yıllarda adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyordu ancak özellikle son birkaç aydır şirketin yaşadığı hukuki ve mali problemler önce şirkete duyulan güvenin azalmasına neden olmuş ve ardından şirketteki pek çok önemli isim görevini terk etmişti.

Ferrari’nin eski CEO’su ve başkanı olan Marco Mattiacci ile Volkswagen’in eski üst düzey yöneticisi Joerg Sommer, geçtiğimiz aralık ayında Faraday Future’dan ayrılarak şirket imajını zedelemiş ve şirketin planladığı işleri yapamayacağı düşüncesini akıllara getirmişti. Piyasaya ilk girdiği andan itibaren yetenekli ve parlak geçmişe sahip isimleri bünyesinde toplamaya başlayan Faraday Future’un artık kimseyi şirkette çalışmaya ikna edemeyeceği bile söylenir hale gelmişti ta ki şirket Stefan Krause’u kendisiyle çalışmaya ikna edene kadar.

Şirketin Yükünü Omuzlayacak 

Daha önce Almanya’nın en büyük bankası olan Deutshce Bank ve otomotiv devi BMW’de CFO(Finansal İşler Müdürü)’luk görevini üstlenen Stefan Krause artık Faraday Future’ın mali durumunu toparlamak için çalışacak. Geçmişteki tecrübeleriyle Faraday Future’un finansal iş yükünü sırtlanacak olmasının yanı sıra Krause’un şirkette çalışmaya başlaması daha önce de önemli bir otomobil üreticisinde görev aldığı için şirkete duyulan güveni de tazelemesi bekleniyor.

CES 2017’deki tanıtım için sunumu hazırlayan şirkete ödeme yapılmadığı iddiasıyla başlayan ve daha sonra şirketin Neveda’da kurmayı planladığı üretim tesisinde küçülmeye gittiğini açıklamasıyla iyice ayyuka çıkan mali problemlerin Stefan Krause tarafından çözülmesi bekleniyor. Özellikle Nevada’daki fabrika için gerekli finansmanı temin etmesi ve 2019’da şirketin ilk otomobilini piyasaya sürebilecek hale gelmesi Krause’nin belki de en önemli görevi olacak.

2015 Yılından beri sadece şirketlere ve yönetim kurullarına danışmanlık hizmeti veren Krause, yeni işiyle birlikte otomobil endüstrisine tekrar dönmüş olacak.


https://electrek.co/2017/02/28/faraday-future-bmw-deutsche-bank-cfo-stefan-krausse/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F2673E0F4 2 yıl
Faraday Future adı bile saçma salak olan bir şirket. Tesla çakması olmuş Aslında şirketin adı Fara Faro olacakmış zaten sonradan Faraday Future koymuşlar fırtına öncesi ölüm sessizliği durumu var şuanda bakalım önceden dediğim gibi Lucid Motors, Nio, Rimac, Tesla ilerde olacak markalar ama Faraday Future bu markalar arasında yer almayacak.
Nevada Eyalet Saymanı Dan Schwartz, "Hikayeleri sürekli değişiyor" diyor. Schwartz ayrıca, anlaşmayı yeniden görüşmek için FF ile çalışmayı düşünen şirketleri de uyaracağını söylüyor ve ekliyor, "Bu adamların zayıf bir ödeme anlayışı var
tamindir.com/...
youtube.com/...
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SDLGranada 2 yıl
Faraday mali durumunu düzeltirse iyi olacak.
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hardtracker 2 yıl
Bir de cikmis Tesla'ya rakip olacakmis.
Daha ortada fol yok, yumurta yok. Sen kimsin eyy Faraday.
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Kefelon 2 yıl hardtracker
harbinur
Bir de cikmis Tesla'ya rakip olacakmis.
Daha ortada fol yok, yumurta yok. Sen kimsin eyy Faraday.

Onlar konuşur Tesla yapar!
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eAkman 2 yıl
BMW de Porto mübarek :D Habire adam ihraç ediyor.
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Ragnarok. 2 yıl
Önce dötlerine don alsınlar
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