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Fizy Premium paketi ilk üç ay 3 TL

Turkcell'in dijital müzik platformu Fizy'nin yükses ses kalitesi ve çevrimdışı dinleme özelliği sunan Fizy premium paketi indirimde. Yıllık Premium aboneliği başlatanlara ilk üç ay 3 TL.
1 yıl
3,5b
1
15
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Fizy Premium paketi ilk üç ay 3 TL
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Turkcell'in Spotify benzeri dijital müzik platformu Fizy servisinin Premium paketi indirimde! Yıllık Fizy aboneliği alımlarında ilk üç ay, ayda 3 TL olarak ücretlendirilecek. Üç ayın sonrasında ise ayda 9.99 TL olarak devam edecek.

Fizy Premium paketi sayesinde yerli-yabancı şarkıları yüksek ses kalitesi ile dinleyebilir, radyo kanalı ve müzik videolarını takip edebilirsiniz. Premium paketi ile şarkıları indirebilir ve çevrimdışı dinleyebilirsiniz.

Turkcell'lilere Dinledikleri Şarkı Kadar İnternet Hediye

Fizy Premium paketi ile şarkı dinleyen Turkcell aboneleri internet paketi kazanıyor. Yıl sonuna kadar ayda 100 şarkı dinleyene 250MB, 250 şarkı dinleyene 500MB ve 500 şarkı dinleyen kullanıcılara da 1 GB internet paketi hediye edilecek.


Fizy dijital müzik platformu, tüm operatör aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Fizy'yi webden sitesinden ve Android ile iOS'te bulunan mobil uygulamalardan kullanabilirsiniz.


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keremec 1 yıl en beğenilen
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Infinitum 1 yıl
Apple, Spotify, Fizy, Deezer derken 1 yıla yakın beleş müzik keyfi şansımız var.

DH ölücüsü olmak böyle bir şey
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akemals42 4 ay
fizy premium ne kadar ?
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System32Deleted 1 yıl
Dahada Pahalı Oldu Sanki
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coreytoddgray2 1 yıl
Sonrasi 9.99 mu daha pahaliydi sanki
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Stumaster 1 yıl
Spotify zaman zaman ilk 3 ayı 1 tl den vermişti.
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kankixx123 1 yıl
Hangi müzik formatıyla kaç kaç bitrate ile yayınlıyorlar bilen var mı?
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mabovski 1 yıl
gereksiz yerli parçalarla dolu ama yabancılara erişimi kısıtlı, aramalarda saçma sonuçlar verebiliyor
ben spotifyde kullanıyorum ama fizy nedense daha ağır çalışıyor telefonda, haftalık keşif özelliği bile spotify'i kullanmak için yeterli ve bulamadığın şarkı
yok gibi.
neyse bu kadar gömmek yeter ben gidiyorum.
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Fx_57,5 1 yıl
spotify felan iyi hoşta kotadan yiyor arkadaş,şarkı dinlerken kota hesabı yapıp üstüne para mı vereceğim,türkcell platinium da ücret ödemediğim gibi kotadanda yemiyor üstüne kota veriyor.
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zero fear 1 yıl Fx_57,5
Fx_57,5
spotify felan iyi hoşta kotadan yiyor arkadaş,şarkı dinlerken kota hesabı yapıp üstüne para mı vereceğim,türkcell platinium da ücret ödemediğim gibi kotadanda yemiyor üstüne kota veriyor.

Gün de mutlaka 1 kez spotify açıp dinleyen birinden veri kullanımı. Siz ne kadar harcıyorsunuz ki?
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Infinitum 1 yıl
Apple, Spotify, Fizy, Deezer derken 1 yıla yakın beleş müzik keyfi şansımız var.

DH ölücüsü olmak böyle bir şey
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HydroAcidX 1 yıl Infinitum
Infinitum
Apple, Spotify, Fizy, Deezer derken 1 yıla yakın beleş müzik keyfi şansımız var.

DH ölücüsü olmak böyle bir şey


Listelerin kaybolması kötü bir durum.
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javaprof 1 yıl
bir türkcell üyesinin çok egzantirik şarkılar dinlemediği sürece spotify kullanması saçma geliyor bana neden kotadan gitmeyeni varken diğerini kullanalım ki.
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Xloud 1 yıl
Premium olmayanda ses kalitesi çok düşük :(
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