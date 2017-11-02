Fizy Premium paketi ilk üç ay 3 TL

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Turkcell'in Spotify benzeri dijital müzik platformu Fizy servisinin Premium paketi indirimde! Yıllık Fizy aboneliği alımlarında ilk üç ay, ayda 3 TL olarak ücretlendirilecek. Üç ayın sonrasında ise ayda 9.99 TL olarak devam edecek.

Fizy Premium paketi sayesinde yerli-yabancı şarkıları yüksek ses kalitesi ile dinleyebilir, radyo kanalı ve müzik videolarını takip edebilirsiniz. Premium paketi ile şarkıları indirebilir ve çevrimdışı dinleyebilirsiniz.

Turkcell'lilere Dinledikleri Şarkı Kadar İnternet Hediye

Fizy Premium paketi ile şarkı dinleyen Turkcell aboneleri internet paketi kazanıyor. Yıl sonuna kadar ayda 100 şarkı dinleyene 250MB, 250 şarkı dinleyene 500MB ve 500 şarkı dinleyen kullanıcılara da 1 GB internet paketi hediye edilecek.





Fizy dijital müzik platformu, tüm operatör aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Fizy'yi webden sitesinden ve Android ile iOS'te bulunan mobil uygulamalardan kullanabilirsiniz.