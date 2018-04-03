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Fortnite, oyun yayıncılığı konusunda da hızlı yükseliş içerisinde

Kısa sürede en popüler oyunlar arasına girmeyi başaran Fortnite, video izleme platformlarında da liderliği eline aldı. En çok izlenen ve yüklenen oyun videoları Fortnite’a ait.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Fortnite, oyun yayıncılığı konusunda da hızlı yükseliş içerisinde

Epic Games’in hayatta kalma oyunu Fortnite masaüstü ve mobilde fırtınalar estirirken oyun yayıncılığında da liderliği eline aldı. YouTube üzerinde en çok izlenen oyun Fortnite durumunda.

Hızlı yükseliş

Geçtiğimiz Temmuz ayında piyasaya sürülen oyun YouTube üzerinde toplamda 3 milyar izlenme sayısına ulaştı. Minecraft düşüşte olduğu için Mart ayı itibariyle YouTube’un en çok izlenen oyunu oldu.

Gelen bilgilere göre Şubat ayında en çok yüklenen oyun içi videoları Fortnite’ye ait. Yine toplamda yüklenen 2.4 milyon video ile Fortnite lider. Aynı anda 1.1 milyon izleyiciye ulaşan oyun videoları yine pik zamanda 42 milyon görüntülemeye ulaşmış.

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Oyun yayıncılığı da artık önemli bir sektör haline gelmiş durumda. Reklam gelirleri 1 milyar dolar sınırına dayanan oyun yayıncılığı genelde en popüler oyunların yansıması oluyor. Son dönemde Fortnite sektöre ambargo koymuş durumda.

Fortnite oyunu masaüstünde aylık 126 milyon dolar gelire ulaştı. iOS üzerinde bugüne kadar beta sürecinde olmasına rağmen 2 milyon dolara yakın gelir elde etti. Yayıncılık tarafında da artık lider durumda.

 

https://www.tweaktown.com/news/61386/fortnite-beats-minecraft-youtube-views-money-maker/index.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
saçma sapan bi oyun ergenlerin oyunu
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armageddon55 1 yıl
Sessiz sedasız Escape From Tarkov geliyor ve şu an türünde rakibi yok. ;)
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volnes 1 yıl
Android de yok
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ozgurrdunya 1 yıl
PUBG oynayanlar buglardan, hilelerden, FPS sorunlarından kanser oldukça Fortnite daha da popüler olacak gibi.
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gurkanse 1 yıl ozgurrdunya
fortnite için de gelir yakında benzer hileler hatta gelmiş bile olabilir
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Mianfei 1 yıl
pubg sıktı buna geçtim buda sıktı
açıkçası h1z1de vardı zamanında şuan adı bile anılmıyor
battle royale modları beni çok baydı. mobalarında modası geçti eskisi gibi lol 250 300klar izlenmiyor bile. yeni bi tarz lazım
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Bu oyun PUBG sayesinde popüler olan bir oyun, tek başına bu konseptle çıksa fazla popüler olabileceğini sanmıyorum. Yüksek donanım ihtiyacı olan ve ücretli yazılımlar/oyunlar kişileri ücretsiz ve düşük güç isteyen alternatiflere yönlendirir her zaman (Photoshop/GIMP gibi). PUBG masaüstünde hiç oynamadım, mobilde oynuyorum, Fortnite da birkaç kez YouTube üzerinden izledim, farklı konsept olarak yapı inşa etme getirmişler fakat adam kuleyi dikip kaçıyor resmen; biraz sinir bozucu.
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Coco.Jambo 1 yıl
şimdi pubg düşünsün
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