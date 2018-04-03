Fortnite, oyun yayıncılığı konusunda da hızlı yükseliş içerisinde

Epic Games’in hayatta kalma oyunu Fortnite masaüstü ve mobilde fırtınalar estirirken oyun yayıncılığında da liderliği eline aldı. YouTube üzerinde en çok izlenen oyun Fortnite durumunda.

Hızlı yükseliş

Geçtiğimiz Temmuz ayında piyasaya sürülen oyun YouTube üzerinde toplamda 3 milyar izlenme sayısına ulaştı. Minecraft düşüşte olduğu için Mart ayı itibariyle YouTube’un en çok izlenen oyunu oldu.

Gelen bilgilere göre Şubat ayında en çok yüklenen oyun içi videoları Fortnite’ye ait. Yine toplamda yüklenen 2.4 milyon video ile Fortnite lider. Aynı anda 1.1 milyon izleyiciye ulaşan oyun videoları yine pik zamanda 42 milyon görüntülemeye ulaşmış.

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Oyun yayıncılığı da artık önemli bir sektör haline gelmiş durumda. Reklam gelirleri 1 milyar dolar sınırına dayanan oyun yayıncılığı genelde en popüler oyunların yansıması oluyor. Son dönemde Fortnite sektöre ambargo koymuş durumda.

Fortnite oyunu masaüstünde aylık 126 milyon dolar gelire ulaştı. iOS üzerinde bugüne kadar beta sürecinde olmasına rağmen 2 milyon dolara yakın gelir elde etti. Yayıncılık tarafında da artık lider durumda.