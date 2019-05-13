Fortnite yeni bir ölü nokta daha kazandı

Oyun dünyasının en çok dikkat çeken yapımı olmasına karşın Fortnite oyununda bazı hataların önüne geçilebilmiş değil. Oyuncuların sebepsiz şekilde ölmesine ve ganimetlerini düşürmesine neden olan ölü noktalar bunların en çok eleştirileni.

Can sıkıyor

Ölü noktalar oyundaki hatalar olarak kabul ediliyor. Bu bölgeye gelen oyuncu sebepsiz yere ölerek eleniyor. Ganimetleri ise etrafa saçılıyor. Yine konudan habersiz olarak ganimeti almak için buraya gelen başka oyuncular da ardı ardına ganimet bırakarak eleniyor. Bu noktada adeta kimsenin dokunamadığı bir ganimet dağı oluşuyor.

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Ölü noktalar genelde haritanın pek çok yerinde mevcut ancak keşfedilmediği için bilinmiyor. Bu noktalar ya ilk günden beri var ya da yeni bir güncelleme sonrasında oluşuyor. Epic Games bu probleme kesin bir çözüm bulmuş değil.

Geçen sezon Tilted Towers bölgesi ölü nokta ile ünlenmişti. Pek çok oyuncu ganimetleri alabilmek için bu noktaya atlayış yapıyor ancak sonrasında ölüyordu. Yanardağ ile Tilted Towers yıkıldı ve dokuzuncu sezonda Neo Tilted ortaya çıktı. Bununla birlikte ölü nokta halen devam ediyor.

Ölü nokta yapının güney doğusundaki bir dağın kenarında bulunuyor. Tepeden aşağı doğru inen oyuncular bir anda ölüyor ve eleniyor. Reddit üzerinde bununla ilgili pek çok paylaşım mevcut.



