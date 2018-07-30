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Fortnite’ın mobil sürümünü destekleyecek Android cihazları

Son zamanların en popüler video oyunlarından Fortnite gelecek günlerde Android cihazlara geliyor. Oyunu hangi Android cihazlarından oynayabileceğinizi haberimizden öğrenebilirsiniz.
9 ay
6,1b
1
21
Mobil Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Epic Games, geçtiğimiz günlerde son zamanların en popüler oyunlarından Fortnite'ın bu yaz Android platformuna da geleceğini duyurmuştu.
Diğer Android kullanıcılarından önce Note 9 kullanıcılarıyla buluşacak oyunun, Note 9’un çıkış tarihinden yaklaşık 1 ay sonra diğer kullanıcılarla da buluşması bekleniyor. Yani çok büyük ihtimalle oyun Eylül ayında Android’e gelmiş olacak. Oyunun Android sürümünü ilk etapta yalnızca 40 cihaz destekleyecek. Epic Games oyunu destekleyecek Android cihazların listesini web sitesinde yayınladı. 

 İşte o cihazlar,

  • Google Pixel 2
  • Google Pixel 2 XL
  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 10 Lite
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei P10
  • Huawei P10 Plus
  • Huawei P10 Lite
  • Huawei P9
  • Huawei P9 Lite
  • Huawei P8 Lite (2017)
  • LG G6
  • LG V30
  • LG V30+
  • Motorola Moto E4 Plus
  • Motorola Moto G5
  • Motorola Moto G5 Plus
  • Motorola Moto G5s
  • Motorola Moto Z2 Play
  • Nokia 6
  • Razer Phone
  • Samsung Galaxy A5 (2017)
  • Samsung Galaxy A7 (2017)
  • Samsung Galaxy J7 Prime (2017)
  • Samsung Galaxy J7 Pro (2017)
  • Samsung Galaxy Note 8
  • Samsung Galaxy On7 (2016)
  • Samsung Galaxy S9
  • Samsung Galaxy S9+
  • Samsung Galaxy S7
  • Samsung Galaxy S7 edge
  • Samsung Galaxy S8
  • Samsung Galaxy S8+
  • Sony Xperia XA1
  • Sony Xperia XA1 Ultra
  • Sony Xperia XA1 Plus
  • Sony Xperia XZ
  • Sony Xperia XZs
  • Sony Xperia XZ1
Listedeki cihazlara bakarak fikir yürüttüğümüzde, Fortnite’ın mobil sürümünü desteklemesi için cihazınızın sahip olması gereken özellikler,
CPU için Qualcomm Snapdragon 430, MediaTek MT6737, Exynos 7870 veya HiSilicon Kirin 655 ile eşdeğer bir işlemci.
GPU için Adreno 505, Mali-T720 veya daha üstü
https://www.xda-developers.com/does-my-android-smartphone-support-fortnite-mobile-android/ Yorum Yaz
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zaomss 9 ay en beğenilen
apk indirir oynarsınız android tarafında kısıtlama mı var
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DH Misafiri 9 ay
Cpu Arm Cortex A53 yani kaldırırmı ?
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Lars Mikael Akerfeldt 9 ay
Nokia 6 var ama 8 yok?
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DH Misafiri 9 ay
Htc neden yok
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damn2u 9 ay
APK ile her telefonda oynanır sanırım.
Güncelleme aldıkça yeni APK yayınlanır Pokemon Go'dan antrenmanlıyız bu konulara.
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Noobs Gona Wild 9 ay damn2u
apk olarak oynansa bile optimize sıkıntısı çok olucaktır.pugb çoğu cihaz destekli ama s7 edgede bile kasıyor.
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general4242 9 ay
Snap 430 u gorunce rahatladim benim cihaz snap430 k6 note :D
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sepulnation 9 ay
Note 3 e sonunda oynayamayacğım bir oyun geldiyse artık yavaş yavaş değişim düşünmeye başlamalıyım.
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intel7mix 9 ay sepulnation
Samsung galba sizinki. Çoktan değişme zamanı gelmiş bile
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Azumi 9 ay
Sadece bu cihazlarda mı indirilebilecek ?
çok saçma bir liste, Snapdragon 820'li LG G5 niye yok bu listede daha düşük donanımlı cihazlar varken.
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intel7mix 9 ay Azumi
G5 oynayabilirsiniz
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__Nikolaus__ 9 ay Azumi
845 li g7 de yok
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WmGMD 9 ay
S6 edge plus olmaması üzdü aynı şekilde nokia 8 de göremedim
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Dexter Morgan 9 ay
htc nerde
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zaomss 9 ay en beğenilen
apk indirir oynarsınız android tarafında kısıtlama mı var
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Mianfei 9 ay zaomss
zaomss
apk indirir oynarsınız android tarafında kısıtlama mı var

Aynen öyle, iosa çıkıyo olsa bi haber gerekli olabilirdi
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