Fortnite’ın mobil sürümünü destekleyecek Android cihazları

Epic Games, geçtiğimiz günlerde son zamanların en popüler oyunlarından Fortnite'ın bu yaz Android platformuna da geleceğini duyurmuştu.

Diğer Android kullanıcılarından önce Note 9 kullanıcılarıyla buluşacak oyunun, Note 9’un çıkış tarihinden yaklaşık 1 ay sonra diğer kullanıcılarla da buluşması bekleniyor. Yani çok büyük ihtimalle oyun Eylül ayında Android’e gelmiş olacak. Oyunun Android sürümünü ilk etapta yalnızca 40 cihaz destekleyecek. Epic Games oyunu destekleyecek Android cihazların listesini web sitesinde yayınladı.

İşte o cihazlar,

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Mate 10 Pro

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei P10 Lite

Huawei P9

Huawei P9 Lite

Huawei P8 Lite (2017)

LG G6

LG V30

LG V30+

Motorola Moto E4 Plus

Motorola Moto G5

Motorola Moto G5 Plus

Motorola Moto G5s

Motorola Moto Z2 Play

Nokia 6

Razer Phone

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy J7 Prime (2017)

Samsung Galaxy J7 Pro (2017)

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy On7 (2016)

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 edge

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Sony Xperia XA1

Sony Xperia XA1 Ultra

Sony Xperia XA1 Plus

Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZs

Sony Xperia XZ1

Listedeki cihazlara bakarak fikir yürüttüğümüzde, Fortnite’ın mobil sürümünü desteklemesi için cihazınızın sahip olması gereken özellikler,

• CPU için Qualcomm Snapdragon 430, MediaTek MT6737, Exynos 7870 veya HiSilicon Kirin 655 ile eşdeğer bir işlemci.

https://www.xda-developers.com/does-my-android-smartphone-support-fortnite-mobile-android/

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