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GSMA’den Turkcell’e ödül

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, GSMA tarafından "Sektöre Büyük Katkı" ödülüne ayık görüldü. Kaan Terzioğlu, 2017 yılında da benzer bir ödüle layık görülmüştü.
2 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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GSMA’den Turkcell’e ödül
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Turkcell, GSMA Mobil Dünya Kongresi’ne ödülle başladı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, GSMA tarafından “Sektöre Büyük Katkı” ödülüne layık görüldü.

GSMA Yönetim Kurulu ve GSMA Vakfı Üyesi Kaan Terzioğlu ödülünü, İspanya Kralı Felipe’nin de katıldığı bir törenle, GSMA Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard’ın elinden aldı. Richard, konuşmasında, Turkcell’in son iki yıldaki büyümesinin, dijital iş modelinin sektöre kattığı ivmenin ve Turkcell’in “insan için teknoloji” duyarlılığıyla geliştirdiği ürün ve servislerin öneminin altını çizdi.

Terzioğlu teşekkür konuşmasında mobil iletişim sektörünün, insan hayatında fark yaratmak konusundaki özel rolüne dikkat çekti. Terzioğlu “Sürdürülebilir ve insani kalkınma alanında yapılan işlerle ciddi etki yaratabilen bu endüstrinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Teknolojimizi, teknolojiyle hayatını en çok değiştirebilecek dezavantajlı gruplar için kullanmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Turkcell 2017’de GSMA tarafından benzer bir ödüle layık görülmüş; Suriyeli mültecilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalarla 5 operatörün paylaştığı ödülü, 5 operatör adına Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu almıştı.



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Jazzalyn 2 ay en beğenilen
Eeee bu ödülün şerefine sağlam bir zam yakışır. Yoksa darılırım valla.
Yapıştır gelsin bıyıklı adam.
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kuruwa 2 ay
kazıkla kazan..
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nefendim 2 ay
Çakma işler müdürü, ne yapıyor? = hiç
Yanıtla +15
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maaart 2 ay
Bu tarz organizasyonlar zaten firmaların kurduğu birlikler, herkese boş yok alakalı alakasız bir ödül verir, dostlar alışverişte görsün hesabı, itibar edilecek bir sey değil.,.
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DH Misafiri 2 ay
Ceo değiştiğinden beri Turkcell'in tüm fiyat politakası bozuldu. Hizmet ve müşteri memnuniyeti odaklı değil fiyat ve kar odaklı servis sağlayıcı oldu. Yani Turkcell kısaca bozuldu.
İstediği kadar ödül alsın müşteri gözünde olumlu etki yaratamıyacaktır.
Kesinlikle katılıyorum
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astegon 2 ay
GSMA yani GSM birliği enteresan bir ortam. Zaten CEO'ya vermişler bu ödülü. Nedenleri sebepleri de aha aşağıdaki linkte anlatılmış.
gsma.com/...
Ancak vermiş oldukları bu ödül özellikle mültecilere geçici yuva olan ülkemizdeki uygulamalardan dolayı bence. Perde arkasında neler neler yapıyorlar kim bilir. Bu arada vodafone dışında neredeyse diğer operatörlerin çoğu devletin. Şaka gibi ama gerçek :)
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TITAN 2 ay
bu adam acayip torpilli ya, avrupa'da gsm şirketinin ceo'su olmayı bırak çaycısı bile olamaz

Yanıtla +2
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Mellkor 2 ay
Ceo değiştiğinden beri Turkcell'in tüm fiyat politakası bozuldu. Hizmet ve müşteri memnuniyeti odaklı değil fiyat ve kar odaklı servis sağlayıcı oldu. Yani Turkcell kısaca bozuldu.
İstediği kadar ödül alsın müşteri gözünde olumlu etki yaratamıyacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +4
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soneday 2 ay
Fiyat politikası hakkında ne ödülü vermişler peki? TT'de 29 TL'ye kullandığm aynı tarife Turkcell'de 75 TL
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nefendim 2 ay
Çakma işler müdürü, ne yapıyor? = hiç
Yanıtla +15
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kuruwa 2 ay
kazıkla kazan..
Yanıtla +16
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Jazzalyn 2 ay en beğenilen
Eeee bu ödülün şerefine sağlam bir zam yakışır. Yoksa darılırım valla.
Yapıştır gelsin bıyıklı adam.
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