GSMA’den Turkcell’e ödül

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Turkcell, GSMA Mobil Dünya Kongresi’ne ödülle başladı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, GSMA tarafından “Sektöre Büyük Katkı” ödülüne layık görüldü.

GSMA Yönetim Kurulu ve GSMA Vakfı Üyesi Kaan Terzioğlu ödülünü, İspanya Kralı Felipe’nin de katıldığı bir törenle, GSMA Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard’ın elinden aldı. Richard, konuşmasında, Turkcell’in son iki yıldaki büyümesinin, dijital iş modelinin sektöre kattığı ivmenin ve Turkcell’in “insan için teknoloji” duyarlılığıyla geliştirdiği ürün ve servislerin öneminin altını çizdi.

Terzioğlu teşekkür konuşmasında mobil iletişim sektörünün, insan hayatında fark yaratmak konusundaki özel rolüne dikkat çekti. Terzioğlu “Sürdürülebilir ve insani kalkınma alanında yapılan işlerle ciddi etki yaratabilen bu endüstrinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Teknolojimizi, teknolojiyle hayatını en çok değiştirebilecek dezavantajlı gruplar için kullanmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Turkcell 2017’de GSMA tarafından benzer bir ödüle layık görülmüş; Suriyeli mültecilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalarla 5 operatörün paylaştığı ödülü, 5 operatör adına Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu almıştı.