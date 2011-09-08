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Gmail firma içinde kullanılan mail sunucularından 80 kez daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Gmail firma içinde kullanılan mail sunucularından 80 kez daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor
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Gmail firma içinde kullanılan mail sunucularından 80 kez daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor
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Bilgisayar veya mobil cihazlar üzerinde kullanılan uygulamaların internet üzerinden çalıştırılmasına imkan tanıyan bulut bilişim altyapıları hem masrafları azaltıyor hem de son kullanıcı ve firmalar açısından büyük enerji tasarrufu sağlıyor. Zaman geçtikçe bulut bilişim altyapısına daha çok firma yöneliyor ve daha çok yatırım yapılıyor.

Google resmi blogundan yaptığı açıklamada Gmail hizmetini kullanan firmaların bünyelerinde kullandıkları sunuculardan 80 kat daha fazla enerji tasarrufu yaptıklarına dikkat çekti. 

Carbon Disclosure Project (CDP) ve Verdantix tarafından yapılan bir araştırma bulut bilişimin küresel karbon emisyon oranını milyonlarca metrik ton düşürebileceğini ortaya koyuyor. 

Ayrıca Stanford Üniversitesi'nden profesör Jonathan Koomey de yine araştırmalarında benzer sonuçlara ulaştığının altını çiziyor. 

Küçük ve orta ölçekli firmaların verimli bulut bilişim altyapıları kurmaları oldukça zor. Bu iş Google Apps kullanan 4 milyondan fazla işletmeyi yönetmeyi başaran Google gibi devlerin altından kalkabileceği bir iş. 

Google blog yazısında ayrıca YouTube ürününün bir DVD izlemeye kıyasla ne kadar enerji harcadığını istatistiksel olarak ziyaretçilere sunuyor. 

YouTube sunucuları bir dakikalık video oynatımında 0.0002 kWh elektrik harcıyor. Eğer 3 gün aralıksız video izlenirse bir DVD'nin üretimi, paketlenmesi ve sevkiyatı ile eşdeğer bir masraf ortaya çıkıyor. Ayırca 3kg CO2 gazının da atmosfere salınımının önüne geçiliyor.

Bulut bilişimin firmalarda tasarrufu artırıcı tarafının daha çok gelişmesi gelecekte hiç bir medya ortamına para vermeden sadece internet üzerinden içerik izlememizi sağlayabilir.

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acbold 8 yıl en beğenilen
vay be neleri hesaplıyor adamlar (y)
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tegmen.ii 8 yıl
Güvenlik boyutu nolacak, sonuçta sunucular şirketimiz içinde değil, gizli servisler için açık kapı olmadığı ne malum yada google personelinin epostaları okumayacağı ne malum !!! bunlardan kimse bahsetmiyor
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Firaristt 8 yıl
Google,ı seçmenin bir.sebebi de bu işte. Çevreye duyarlı, gelecek içinde yatırımları var. Google çalışanları gayet güzel bir ortamda çalışıyorlar ve iş saatlerinin hepsinde çalışmıyorlar belli bir kısmında istedikleri işi yapabiliyorlar. Bana kalırsa gerçekten insancıl ve çalışanlarını da düşünen bir firma. Bir de Foxcon'a bakın, çalışanlar intihar etmesinnler diye file çekiyor. Son yaptığı zamlar belkimişe yaramış olabilir ama bir ona bir buna bakın. İş sadece üretim değildir. Google da çalışanla başka bir yerde çalışandan alacağınız yeni fikirler farklıdır, fazladır. Apple o kadar dava açıyor da Google gibi çalışanları ve gelecek için ne kadar ne yapmış?
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onbeskarakterli 8 yıl
acbold
vay be neleri hesaplıyor adamlar (y)

Hesaplamakla da kalmıyorlar. Bu hesaplar sayesinde milyon dolarlar seviyesinde tasarruf ediyorlar.
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Foo Fighters 8 yıl
Google aştıda işte bize yaramıyor pek. Uygulamalar Türkiye diye bir ülke yokmuş gibi hazırlanıyor. Bugün hala android markete tam anlamıyla erişemiyoruz. Bizi de tanı artık google!
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acbold 8 yıl en beğenilen
vay be neleri hesaplıyor adamlar (y)
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