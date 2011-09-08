Gmail firma içinde kullanılan mail sunucularından 80 kez daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor

Bilgisayar veya mobil cihazlar üzerinde kullanılan uygulamaların internet üzerinden çalıştırılmasına imkan tanıyan bulut bilişim altyapıları hem masrafları azaltıyor hem de son kullanıcı ve firmalar açısından büyük enerji tasarrufu sağlıyor. Zaman geçtikçe bulut bilişim altyapısına daha çok firma yöneliyor ve daha çok yatırım yapılıyor.





Google resmi blogundan yaptığı açıklamada Gmail hizmetini kullanan firmaların bünyelerinde kullandıkları sunuculardan 80 kat daha fazla enerji tasarrufu yaptıklarına dikkat çekti.





Carbon Disclosure Project (CDP) ve Verdantix tarafından yapılan bir araştırma bulut bilişimin küresel karbon emisyon oranını milyonlarca metrik ton düşürebileceğini ortaya koyuyor.





Ayrıca Stanford Üniversitesi'nden profesör Jonathan Koomey de yine araştırmalarında benzer sonuçlara ulaştığının altını çiziyor.





Küçük ve orta ölçekli firmaların verimli bulut bilişim altyapıları kurmaları oldukça zor. Bu iş Google Apps kullanan 4 milyondan fazla işletmeyi yönetmeyi başaran Google gibi devlerin altından kalkabileceği bir iş.





Google blog yazısında ayrıca YouTube ürününün bir DVD izlemeye kıyasla ne kadar enerji harcadığını istatistiksel olarak ziyaretçilere sunuyor.





YouTube sunucuları bir dakikalık video oynatımında 0.0002 kWh elektrik harcıyor. Eğer 3 gün aralıksız video izlenirse bir DVD'nin üretimi, paketlenmesi ve sevkiyatı ile eşdeğer bir masraf ortaya çıkıyor. Ayırca 3kg CO2 gazının da atmosfere salınımının önüne geçiliyor.





Bulut bilişimin firmalarda tasarrufu artırıcı tarafının daha çok gelişmesi gelecekte hiç bir medya ortamına para vermeden sadece internet üzerinden içerik izlememizi sağlayabilir.