Gmail web arayüzünü temizleyen Simplify, gelen kutunuzu ferahlatacak

Michael Leggett tarafından Simplify adlı Chrome eklentisi, gelen kutunuzu ferahlatıyor. Google, Gmail’i geliştirmek için sürekli olarak çabalasa da web uygulaması hâlâ son derece karmaşık. Bu durumdan tek rahatsız olan neyse ki siz değilsiniz. Eski Gmail lider tasarımcılarındantarafından yayınlanan adlı Chrome eklentisi, gelen kutunuzu ferahlatıyor.

Gmail’in yanlarda yer alan tüm hatlarını gizleyip kolayca ulaşılabilir fakat göz yormayan menüler hâline getiren eklenti, arama fonksiyonunu da taşıyor. Temel görevler olan silme, arşivleme gibi butonlar artık en üstte yer alırken yeni e-posta butonu ise sağ alt köşede, yani e-posta kutucuğunun açıldığı yerde bulunuyor.

Leggett’in bu ücretsiz ve reklamsız eklentiyi yapmasındaki ana amaç, kendisinin on yıldan uzun zamandır Gmail’i daha iyi hâle getirme isteği olarak açıklanıyor. Fast Company raporuna göre Gmail ekibinden ayrıldıktan sonra geçtiğimiz günlerde ölen Inbox uygulamasında çalışan geliştirici, Facebook Messenger’da da el emeğine sahip.

Rapora göre 15 binden fazla indirilen eklenti, her gün 500 yeni kullanıcıya daha kavuşuyor. Reklam göstermemesinin yanında herhangi bir veri de toplamayan eklentinin kodları ise GitHub üzerinden ulaşılabilir durumda. Eklentiyi satması için bir teklif alan Leggett, bunu geri çevirerek Simplify’ın ücretsiz kalmasını istediğini açıkladı.

https://simpl.fyi/gmail/