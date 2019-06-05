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Google Stadia’nın oyunları ve fiyatlandırması yarın açıklanacak

Google’ın çevrimiçi oyun servisi geçtiğimiz aylarda duyuruldu. Ancak etkinlik sırasında fiyatlandırma ve oyunlardan bahsedilmedi. Yarın gerçekleşecek etkinlikte bu bilgiler duyurulacak.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
3,9b
2
24
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Stadia’nın oyunları ve fiyatlandırması yarın açıklanacak
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Google’ın uzun süre sızıntılarıyla gündemi meşgul eden çevrimiçi oyun servisi, Mart ayında resmiyet kazanmıştı. Stadia ismindeki yeni servisin nasıl çalışacağı ile ilgili yapılan duyuru da oyunlar ve fiyatlandırma gibi önemli konulardan bahsedilmedi. Google, yarın düzenleyeceği etkinlikle birlikte Stadia fiyatlandırmasını ve oyunlarını açıklayacak.

“Bazı haberler E3’ü beklemez”

Bildiğiniz gibi 11 Haziran tarihinde oyun dünyasının en önemli fuarlarından olan E3 2019 başlayacak. Google da paylaştığı video da “Bazı haberler E3’ü beklemez.” diyerek 6 Haziran tarihinde kendi etkinliğini düzenleyeceğini açıkladı. Şu an için herhangi bir sızıntı olmadığından, hangi oyunları göreceğimiz büyük merak konusu.

Etkinlik Türkiye saati ile 19:00’da başlayacak. Ayrıca bu bağlantı üzerindeki Stadia YouTube kanalı aracılığıyla etkinliği canlı olarak izleyebileceksiniz. Tabii ki DonanımHaber’i takipte kalarak da Stadia için duyurulan tüm yeni bilgileri öğrenebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Mi Band 4’ün tanıtım tarihi açıklandı"

Kısacası özellikle abonelik fiyatı konusunda birçok tartışma dönen Stadia ile ilgili detayları öğrenmek için bir gün daha beklememiz gerekecek. Google, Stadia sayesinde oyun tarafında istediği sonuçları alabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.


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QuexSeeL 4 gün en beğenilen
Benim olaya bakışım Huawei olaylarıyla değişti. Oyunların başkasının sisteminde, başkasının keyfine bağlı olması iyi bir fikir değil, bir kişinin ağzına bakılarak milyarlık iş planı askıya alınıyor, iptal ediliyor. Google stadiada da bunu yapabilir. Stream film, dizi, video, ses bir şekilde kaydedilir elde edilir oyun nasıl elde edilecek? Sony ps now ister online oyna ister indir oyna diyor, ms sistemi de buna benzer olacak stadia da istersen indirip oyna diye bir seçenek duymadım. Google biri dedi diye stadia hizmetini keserse ne olacak? Ne hakkımız var? Oyun onun, cihaz onun, server onun, hizmet onun biz komşu çocuğu gibi o izin verirse oynayacak kişiyiz.
Benim olaya bakışım Huawei olaylarıyla değişti. Oyunların başkasının sisteminde, başkasının keyfine bağlı olması iyi bir fikir değil, bir kişinin ağzına bakıla...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Krone 3 gün
Bir kaç saat oyun oynamak için, kafa dağıtmak için binlerce liralık sistem dizmek zorunda değiliz. Google'ın bunu gerçekleştirmesi güzel olacak. Bağlı kalmaktan bahsedenler, kullandığınız cihazların işletim sistemi de bir hizmet. Amerikan markalarının hizmeti. Her türlü birilerine bağlı kalacaksınız.
Bir kaç saat oyun oynamak için, kafa dağıtmak için binlerce liralık sistem dizmek zorunda değiliz. Google'ın bunu gerçekleştirmesi güzel olacak. Bağlı kalmakta...
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OtoburPirana 2 gün
Hizmeti vermediler bile. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak.
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# Ace # 3 gün
Zamana bakar bu işler ülkemiz içinde değil ama yakınında Stadia için bir server hizmete girse en kötü 1080p rahat oyun deneyimi alınması hiçte zor olmaz.
4k vs. ise ülkemiz adına şimdilik uçuk bir hayal olarak görüyorum. En azından amaç oyun ise ver o ay 10 dolar keyfine bak ne donanım derdi var ne oyunu alma derdi, bu ülkemiz adına en iyi seçenek gibi gözükmekte.
Ha yan etkileri ise mod-trainer vs. ve belkide sonradan çıkacak bir tr alt yazı seçeneğini eklenemez. Güzel yanları donanım ile uğraşma yok, oyun alma yükleme derdi yok ve en önemlisi Stadia kullanıcıları için online tabanlı oyunlara özel bir server açılsa hack derdi de ortadan kalkıyor bu inanılmaz bir fırsat.
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untypicalgemini 2 gün # Ace #
artı yönleri de eksi yönleri de oldukça güçlü ama şahsen ben bir defa daha sistem toplamak istemem. bakalım zaman ne gösterecek...
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# Ace # 3 gün
10 dolar 4k ultra oyun demek piyasanın karışması anlamına gelir umarım istenilen alt yapıyı sunarlar.
Bu iş en çok bizim gibi gelişmekte ve para değeri yerleri yalayan ülkeler için nimet. Pc toplamak yerine güzel bir tv ve monitör ile 4k oyun keyfi veya en kötü 1080p cidden şahane bir fikir.
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untypicalgemini 3 gün # Ace #
güzel bir interneti de unutmamak lazım.
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The Hollow 3 gün
Bu iş tamamdır. Stadia bomba gibi geliyor.
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Stadia Controller'ın fiyatı'da $69. İdare eder bir fiyat. Mevcutta olmadığı için şahsen tercih ederim.
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The Hollow 3 gün
35Mbps'de max. kalite elde edilebilecekmiş. Daha önce 30Mbps diye açıklamışlardı. Herhalde bu şekilde değiştirmeyi uygun görmüşler.

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Grimmjow 3 gün
Aylık 15 dolar gibi bir fiyat bekliyorum veya 10 dolar. İlk olarak ubi ile anlaştıklarına eminim. Ülkemizde hayata düzgün bir şekilde geçmesi çıkışından belki 2-3 yıl sonra olur. 4k vs. ise unutun ülkemize sorunsuz 1080p bile sunsa yeter..
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OtoburPirana 3 gün
Bu sistemin bizim memlekette düzgün çalışacağına inanan varmı cidden merak ediyorum.
Bu oyunları oynatıp bize yayın yapacak cihazları Türkiye içine sokmaları lazım.
Kısacası sunucular burada olması lazım. Bu da gereksiz bir maliyet artışı olacağından biz yine Avrupa sunucularında oynamaya çalışıp fazla gecikme nedeni ile keyifsiz bir oyun deneyimi yaşayıp bu sistemi kullanamayacağız.
Ki fiyatlandırmanın bize özel olmayacağını düşündüğümden bizim için gereksiz pahalı olacak zaten.
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The Hollow 3 gün OtoburPirana
Var. Herkesin sorunsuz bir şekilde kullanması neredeyse hiçbir hizmet/servis için geçerli değil zaten. Yönlendirildiğim Google(Sofia) sunucusundan 10ms alıyorum. 4K için ise 30Mbps diye açıklama yapmışlardı. Geriye sadece fiyat sorunu kalıyor. Aylık $10 olursa mükemmel olur. Beklentim $15.
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apulunas 3 gün
beklemedeyiz gugıl başkan.
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Krone 3 gün
Bir kaç saat oyun oynamak için, kafa dağıtmak için binlerce liralık sistem dizmek zorunda değiliz. Google'ın bunu gerçekleştirmesi güzel olacak. Bağlı kalmaktan bahsedenler, kullandığınız cihazların işletim sistemi de bir hizmet. Amerikan markalarının hizmeti. Her türlü birilerine bağlı kalacaksınız.
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bahner 4 gün
Acaba bu sistemde trainer çalışacak mı?
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