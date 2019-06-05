Google Stadia’nın oyunları ve fiyatlandırması yarın açıklanacak

“Bazı haberler E3’ü beklemez”
Bildiğiniz gibi 11 Haziran tarihinde oyun dünyasının en önemli fuarlarından olan E3 2019 başlayacak. Google da paylaştığı video da “Bazı haberler E3’ü beklemez.” diyerek 6 Haziran tarihinde kendi etkinliğini düzenleyeceğini açıkladı. Şu an için herhangi bir sızıntı olmadığından, hangi oyunları göreceğimiz büyük merak konusu.
Etkinlik Türkiye saati ile 19:00’da başlayacak. Ayrıca bu bağlantı üzerindeki Stadia YouTube kanalı aracılığıyla etkinliği canlı olarak izleyebileceksiniz. Tabii ki DonanımHaber’i takipte kalarak da Stadia için duyurulan tüm yeni bilgileri öğrenebilirsiniz.Ayrıca Bkz. "Mi Band 4’ün tanıtım tarihi açıklandı"
Kısacası özellikle abonelik fiyatı konusunda birçok tartışma dönen Stadia ile ilgili detayları öğrenmek için bir gün daha beklememiz gerekecek. Google, Stadia sayesinde oyun tarafında istediği sonuçları alabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.
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4k vs. ise ülkemiz adına şimdilik uçuk bir hayal olarak görüyorum. En azından amaç oyun ise ver o ay 10 dolar keyfine bak ne donanım derdi var ne oyunu alma derdi, bu ülkemiz adına en iyi seçenek gibi gözükmekte.
Ha yan etkileri ise mod-trainer vs. ve belkide sonradan çıkacak bir tr alt yazı seçeneğini eklenemez. Güzel yanları donanım ile uğraşma yok, oyun alma yükleme derdi yok ve en önemlisi Stadia kullanıcıları için online tabanlı oyunlara özel bir server açılsa hack derdi de ortadan kalkıyor bu inanılmaz bir fırsat.
Bu iş en çok bizim gibi gelişmekte ve para değeri yerleri yalayan ülkeler için nimet. Pc toplamak yerine güzel bir tv ve monitör ile 4k oyun keyfi veya en kötü 1080p cidden şahane bir fikir.
Stadia Controller'ın fiyatı'da $69. İdare eder bir fiyat. Mevcutta olmadığı için şahsen tercih ederim.
Bu oyunları oynatıp bize yayın yapacak cihazları Türkiye içine sokmaları lazım.
Kısacası sunucular burada olması lazım. Bu da gereksiz bir maliyet artışı olacağından biz yine Avrupa sunucularında oynamaya çalışıp fazla gecikme nedeni ile keyifsiz bir oyun deneyimi yaşayıp bu sistemi kullanamayacağız.
Ki fiyatlandırmanın bize özel olmayacağını düşündüğümden bizim için gereksiz pahalı olacak zaten.
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