Google Stadia’nın oyunları ve fiyatlandırması yarın açıklanacak

Google’ın uzun süre sızıntılarıyla gündemi meşgul eden çevrimiçi oyun servisi, Mart ayında resmiyet Stadia ismindeki yeni servisin nasıl çalışacağı ile ilgili yapılan duyuru da oyunlar ve fiyatlandırma gibi önemli konulardan bahsedilmedi. Google, yarın düzenleyeceği etkinlikle birlikte Stadia fiyatlandırmasını ve oyunlarını açıklayacak. ’ın uzun süre sızıntılarıyla gündemi meşgul eden çevrimiçi oyun servisi,ayında resmiyet kazanmıştı ismindeki yeni servisin nasıl çalışacağı ile ilgili yapılan duyuru dagibi önemli konulardan bahsedilmedi. Google, yarın düzenleyeceği etkinlikle birlikte Stadia fiyatlandırmasını ve oyunlarını

“Bazı haberler E3’ü beklemez”

Bildiğiniz gibi 11 Haziran tarihinde oyun dünyasının en önemli fuarlarından olan E3 2019 başlayacak. Google da paylaştığı video da “Bazı haberler E3’ü beklemez.” diyerek 6 Haziran tarihinde kendi etkinliğini düzenleyeceğini açıkladı. Şu an için herhangi bir sızıntı olmadığından, hangi oyunları göreceğimiz büyük merak konusu.

Etkinlik Türkiye saati ile 19:00’da başlayacak. Ayrıca bu bağlantı üzerindeki Stadia YouTube kanalı aracılığıyla etkinliği canlı olarak izleyebileceksiniz. Tabii ki DonanımHaber’i takipte kalarak da Stadia için duyurulan tüm yeni bilgileri öğrenebilirsiniz.

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Kısacası özellikle abonelik fiyatı konusunda birçok tartışma dönen Stadia ile ilgili detayları öğrenmek için bir gün daha beklememiz gerekecek. Google, Stadia sayesinde oyun tarafında istediği sonuçları alabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.