Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google resim kalitesini bozmadan veriden tasarruf edecek ilginç bir yöntem geliştirdi

Yüksek çözünürlüklü resimleri veya videoları mobil internet üzerinden indirmek kotalı kullanıcılar veya yavaş bağlantılar için büyük önem arz ediyor. Google buna ilginç bir yöntem bulmuş.
2 yıl
15,4b
1
12
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Pek çok ülkede mobil internet kullanımı geniş bant olarak ve çok uygun fiyatlardan sunuluyor. Dünyanın önemli bir kısmında ise bağlantılar yavaş ve kotalar çok değerli. Bu bakımdan internet firmaları sürekli veri tasarrufu yapacak çözümlerle karşımıza çıkıyor.

Algıya Oynuyor 

Google’ın sosyal ağı Google+ için geliştirdiği yeni bir teknoloji, farklı bir ölçeklendirme tekniği kullanarak yüzde 75 daha az bant genişliği kullanıyor ve veri tasarrufu sağlıyor. Teknoloji asıl işi cihaz bünyesinde yapıyor.

Hızlı ve Akıcı Süper Resim Çözünürlüğü – RAISR adı verilen bu teknoloji, ilginç bir teknik kullanıyor. Bir görselin hem düşük çözünürlükte hem de yüksek çözünürlükte analizini yapan sistem, hangi unsurların yüksek çözünürlükteki görseli çok iyi gösterdiğini anlamaya çalışıyor.

Analizi yaptıktan sonra resmi düşük çözünürlükte kullanıcının cihazına getiriyor. Daha sonra cihaz içerisinde Instagram benzeri bir şekilde efekt uyguluyor ve gözlerinize resim yüksek çözünürlükmüş gibi görünüyor. Yani aslında resim aynı düşük çözünürlükteki resim sadece algı farklı.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi: Çok hızlı büyüdük dengeyi bulmamız gerekiyor"

Daha önce bu tarz resim veya video içeriklerini bulut sunucuda işleyerek kalitesini bozmadan çözünürlüğünü düşüren ve sonra da kullanıcıya ulaştıran çözümler görmüştük ancak Google konuya çok farklı bir açıdan yaklaşmış.

Aslında Google çok önemli bir potansiyele imza atmış olabilir. Bu şekilde algıya oynayarak resimleri veya videoları kaliteli yapabilecek sistemler muhtemelen ilgi görecektir. Google, haftada 1 milyar resmin işlendiği sosyal ağında yaklaşık 4 katı daha az veri trafiği elde etmeyi amaçlıyor. RAISR ayrıca Google’ın diğer hizmetlerinde de kullanılacak. 

 

http://thenextweb.com/google/2017/01/12/googles-new-compression-tool-uses-75-less-bandwidth-without-sacrificing-image-quality/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
St Batuhan 2 yıl en beğenilen
İyi güzel de sonuçta resim elimize ulaştığında kalkıp zoom yaparsak o algıyı halledebilecek mi uygulanan filtre? Resme normal baktığımızda kandırabilir de zoom yapınca pek başarabileceğini sanmıyorum filtreyle :/
İyi güzel de sonuçta resim elimize ulaştığında kalkıp zoom yaparsak o algıyı halledebilecek mi uygulanan filtre? Resme normal baktığımızda kandırabilir de zoom ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheLastNinja 2 yıl
sanırım tam manası ile sistemin nasıl çalıştığını söylememişler yada ben anlayamadım.
Fakat benim teorim ise şu: Muhtemelen resmin 1/4 oranındaki boyutu indiriliyor, sonrasında her bir piksel 1 hane yerine dört hane kaplayacak şekilde çoğaltıyor. Örneğin sol alt 0,0 koordinatı için siyah renk varsa 0,0 0,1 1,0 1,1 koordinatlarını da siyah yapıyor. 0,1 koordinatındaki mavi için 0,1 0,2 1,1 1,2 koordinatlarını mavi yapıyor.
Uzun zaman önce çok eski bir oyun için (OUTLAWS, Vahşi batı FPS oyunu) görüntü kalitesini yazılımla artırabilirmiyim diye düşünürken aklıma gelmişti, ne yazık ki yazılım bilmiyorum :(
Not: Fikrimi kullanarak bir şeyler yapıp satar da para kazanırsanız bana ulaşın, ulaşamazsanız sokakta kalmış, yemeğini çöplerden toplamak zorunda kalan insanlardan en az birisine (kazancınıza bağlı olarak daha fazla) ev, aş veriniz; ahirette kırışırız ;)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arranger. 2 yıl
Söz konusu tasarruf ise stoik varken gerisi teferruat.
forum.donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl Arranger.
Arranger.
Söz konusu tasarruf ise stoik varken gerisi teferruat.
forum.donanimhaber.com/...


olayın mantığı daha doğrusu çalışma algoritması ne dir diye soracağım ama bununla ilgili hiç bir açıklama yok ! e o zaman irfan view ile sıkıştırma oranı ayarlamak daha mantıklı ! çünkü irfan view en azından ne yaptığını bilimsel olarak açıklıyor ! bu tarz psikolojik algı yanılgısı ile program satmıyor yani !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
bundan bi kaç yıl kadar önce fotoğraf makine sensörlerini inceliyordum !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

3 renk rgb algılayıcılar genelde 2x2=4 lü bir şekilde görüntüyü algılıyorlar
ama bmp değeri olarak 2x2=4 renk algılayıcısı tek bir pinksel değer üretiyor ise
( R=8-bit, + G=8-bit, + B=8-bit, = 24-bitte tek bir piksel değeri oluşuyor )
gerçekte fotoğraf makineleri 16mp dediği şeyin aslında ; BMP değeri = 4mp olduğu gerçeği ortada !
( tek başına ne R ne G ne de B sadece bir renk tonunu algılamanın ötesine geçemez !
onun için 3 renk tonu insanın algılayabileceği ve yorumlayabileceği 1 tek renk için 3 rengin derlenmesi ve yorumlaması gerekmektedir ki ! bu açıdan fotoğraf makinesi kaç olursa olsun /bölü 4 olmadıkça insanın algılayıp yorumlayamayacağı bir değer salatası reklam amaçlı olarak hep kullanıldı ve kullanılacaktır da !!!
dahası ortada jpeg gibi bir boş pinksel varsayımsal oluşturma algoritması olduğu düşünülür ise
jpeg 1x1 resmi; gerçekte var olmayan bir 4x4 é çeviriyor !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 2 yıl SEO-Uzmanı
Orijinalden alıntı: SEO-Uzmanı

bundan bi kaç yıl kadar önce fotoğraf makine sensörlerini inceliyordum !

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


3 renk rgb algılayıcılar genelde 2x2=4 lü bir şekilde görüntüyü algılıyorlar
ama bmp değeri olarak 2x2=4 renk algılayıcısı tek bir pinksel değer üretiyor ise
( R=8-bit, + G=8-bit, + B=8-bit, = 24-bitte tek bir piksel değeri oluşuyor )
gerçekte fotoğraf makineleri 16mp dediği şeyin aslında ; BMP değeri = 4mp olduğu gerçeği ortada !
( rek başına ne R ne G ne de B sadece bir renk tonunu algılamanın ötesine geçemez !
onun için 3 renk tonu insanın algılayabileceği ve yorumlayabileceği 1 tek renk için 3 rengin derlenmesi ve yorumlaması gerekmektedir ki ! bu açıdan fotoğraf makinesi kaç olursa olsun /bölü 4 olmadıkça insanın algılayıp yorumlayamayacağı bir değer salatası reklam amaçlı olarak hep kullanıldı ve kullanılacaktır da !!!

dahası ortada jpeg gibi bir boş pinksel varsayımsal oluşturma algoritması olduğu düşünülür ise
jpeg 1x1 resmi gerçekte var olmayan bir 4x4 é çeviriyor !



Okuyucuların işlemcisini bu kadar zorlama, yakacaksın :D
8 bit de alfa var :) şeffaf alanlar için.

javascripter.net/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Google+ da olan hala var mi ki ayrica ulkemizde Google,+ in sosyal medya oldugunu bilmeyen bile var. Google+ da sinirlar bence tum sitelerin resmini islemek cok uzun bir surec resmi jpg yerine baska bir formatta kaydedip daha az boyuta sahip olmasini saglayan bir yontem vardi webmasterlar onun uzerine yogunlasmali.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 2 yıl alemburda34
Google bu işle uğraşmayacak resimler yine orjinal halleriyle kalacak biz o siteyi açmaya çalıştığımızda bağlantımız yavaş ise küçültecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 2 yıl
inşallah google resimlerde kullanılmaz.. bir resmin aslında düşük çözünürlükte olduğunu bilipte aslında bana yüksek çözünürlüklüymüş gibi göründüğünü düşünmek bile ciddi rahatsız eder beni..
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 2 yıl Sharparrow
Sharparrow

inşallah google resimlerde kullanılmaz.. bir resmin aslında düşük çözünürlükte olduğunu bilipte aslında bana yüksek çözünürlüklüymüş gibi göründüğünü düşünmek bile ciddi rahatsız eder beni..

Google Photos'da ücretsiz depolama için 16MP sınırı var. Depolama kotasından harcanmadığı durumlarda bu boyutun üzerindeki resimler gözle kolay kolay farkedilemeyen kalite kaybına uğratılarak 16MP'e küçültülüyor.

Küçültülerek saklanan bu resimleri görüntülemek için opsiyonel olarak bu algoritma sunulabilir bence. Tabi bahsedildiği kadar etkili oluyorsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shoresh 2 yıl
Şu an google+ da kullanıyormu bilmiyorum ama tarayıcıdan google+ a girdiğimde resimler bir türlü açılmak bilmiyor ama google+ uygulamasi ile girince hemen açılıyor. Eğer bunu sağlayan bu sistemse bu özelliğin chrome'a eklenmesi harika olur..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 2 yıl en beğenilen
İyi güzel de sonuçta resim elimize ulaştığında kalkıp zoom yaparsak o algıyı halledebilecek mi uygulanan filtre? Resme normal baktığımızda kandırabilir de zoom yapınca pek başarabileceğini sanmıyorum filtreyle :/
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl St Batuhan
St Batuhan

İyi güzel de sonuçta resim elimize ulaştığında kalkıp zoom yaparsak o algıyı halledebilecek mi uygulanan filtre? Resme normal baktığımızda kandırabilir de zoom yapınca pek başarabileceğini sanmıyorum filtreyle :/

bence asıl amacı o değil veri tasarrufu sağlamak...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15381 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, google raisr ve
6 etiket daha raisr sosyal medya Internet Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Asus ROG serisinden dünyanın en küçük VR bilgisayarı 2 yıl Samsung’un Galaxy A 2017 serisi satışa çıkıyor 2 yıl Asus ROG Strix Z270E Gaming incelemesi "Pahalı abileri kadar performanslı ve lüks" 2 yıl Kanada başbakanı Snapchat ile gençlerin sorularını yanıtlayarak bir ilke imza attı 2 yıl Kia yeni Stinger modeli ile Detroit'in yıldızı olmaya aday 2 yıl İniş denemesini canlı izleyin: SpaceX uçuşlara geri dönüyor (İniş başarılı) 2 yıl 2017 yılında bilişim teknolojilerine yapılan harcama %2.7 artacak 2 yıl AMOLED ekran tanıtım videolarındaki telefon Samsung Galaxy S8 mi? 2 yıl Opera Neon tarayıcı deneyimini değiştirmeye geliyor 2 yıl Qualcomm açıkladı: CES 2017'de görüntülenen Nokia 8 gerçek mi? 2 yıl Donald Trump'ın çağrısına Amazon da ses verdi: 100 bin yeni istihdam 2 yıl YouTube'da artık canlı yayınlara gelen yorumlardan para kazanabilirsiniz 2 yıl 16 yaşında ve Nvidia’nın robotik teknolojilerini geliştiriyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 kılıf görselleri sızdırıldı 2 yıl 2si1 "Kotaları kaldıran" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Samsung'un veliahtı rüşvet skandalı nedeniyle mahkeme karşısına çıktı 2 yıl WhatsApp'ta büyük açık: uçtan uca şifreleme aşılabiliyor mu? 2 yıl 34 milyon dolar destek alan akıllı drone projesi iptal edildi 2 yıl Razer’ın çalınan prototipleri açık arttırma sitesinde ortaya çıktı 2 yıl Dirt Showdown kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz oldu, kaçırmayın! 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google resim kalitesini bozmadan veriden tasarruf edecek ilginç bir yöntem geliştirdi Sonraki Steve Jobs efsanesi 10 yılda 1 trilyon dolar gelir getirdi 2 yıl Kaçak elektrik kullanımını tespit eden ilk yerli üretim cihaz: Çekirge 2 yıl Nokia 6, 24 saatte 250 bin ön kayıt, 4 günde 100 bin ön sipariş almayı başardı 2 yıl Windows 10 için resmi tema mağazası geliyor 2 yıl Türk araştırmacı böcek kabuğundan zayıflama ilacı geliştirdi 2 yıl Nintendo Switch sahaya çıkıyor 2 yıl Nokia 8'in ilk gerçek görüntüsü CES 2017'de ortaya çıktı (Güncellendi) 2 yıl Apple, Google ve Facebook internetin yeşilleştirilmesine öncülük ediyor 2 yıl Xiaomi: Çok hızlı büyüdük dengeyi bulmamız gerekiyor 2 yıl AMD Ryzen için anakartlar: MSI'ın modellerine yakından bakıyoruz 2 yıl Uydumuz Ay kaç yaşında? İşte bilim insanlarının yeni teorisi 2 yıl Model S P100D artık Ludicrous+ modu ile 0'dan 100km/s hıza 2.4 saniyede ulaşıyor [Video] 2 yıl Apple ünlü tasarımcısını Tesla Motors'a kaptırdı 2 yıl İdeal akıllı telefon LG G6'nın ilk resmi teaser videosu yayınlandı 2 yıl Bosch yeni elektrikli araç güç sistemlerini Detroit'de tanıttı 2 yıl Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları arkadaşlarını ve paylaşımlarını kıskanıyor 2 yıl LeEco, Çin'de 3 milyar dolarlık elektrikli otomobil fabrikası inşaatına başladı 2 yıl Lig TV’nin adı değişti: İşte yeni ismi 2 yıl Çelikten 10 kat daha güçlü grafen test edildi 2 yıl Adobe, fotoğraf düzenlemede yeni bir dönemin kapılarını aralıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim