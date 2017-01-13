Google resim kalitesini bozmadan veriden tasarruf edecek ilginç bir yöntem geliştirdi

Pek çok ülkede mobil internet kullanımı geniş bant olarak ve çok uygun fiyatlardan sunuluyor. Dünyanın önemli bir kısmında ise bağlantılar yavaş ve kotalar çok değerli. Bu bakımdan internet firmaları sürekli veri tasarrufu yapacak çözümlerle karşımıza çıkıyor.

Algıya Oynuyor

Google’ın sosyal ağı Google+ için geliştirdiği yeni bir teknoloji, farklı bir ölçeklendirme tekniği kullanarak yüzde 75 daha az bant genişliği kullanıyor ve veri tasarrufu sağlıyor. Teknoloji asıl işi cihaz bünyesinde yapıyor.

Hızlı ve Akıcı Süper Resim Çözünürlüğü – RAISR adı verilen bu teknoloji, ilginç bir teknik kullanıyor. Bir görselin hem düşük çözünürlükte hem de yüksek çözünürlükte analizini yapan sistem, hangi unsurların yüksek çözünürlükteki görseli çok iyi gösterdiğini anlamaya çalışıyor.

Analizi yaptıktan sonra resmi düşük çözünürlükte kullanıcının cihazına getiriyor. Daha sonra cihaz içerisinde Instagram benzeri bir şekilde efekt uyguluyor ve gözlerinize resim yüksek çözünürlükmüş gibi görünüyor. Yani aslında resim aynı düşük çözünürlükteki resim sadece algı farklı.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi: Çok hızlı büyüdük dengeyi bulmamız gerekiyor"

Daha önce bu tarz resim veya video içeriklerini bulut sunucuda işleyerek kalitesini bozmadan çözünürlüğünü düşüren ve sonra da kullanıcıya ulaştıran çözümler görmüştük ancak Google konuya çok farklı bir açıdan yaklaşmış.

Aslında Google çok önemli bir potansiyele imza atmış olabilir. Bu şekilde algıya oynayarak resimleri veya videoları kaliteli yapabilecek sistemler muhtemelen ilgi görecektir. Google, haftada 1 milyar resmin işlendiği sosyal ağında yaklaşık 4 katı daha az veri trafiği elde etmeyi amaçlıyor. RAISR ayrıca Google’ın diğer hizmetlerinde de kullanılacak.