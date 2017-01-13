Google resim kalitesini bozmadan veriden tasarruf edecek ilginç bir yöntem geliştirdi

Pek çok ülkede mobil internet kullanımı geniş bant olarak ve çok uygun fiyatlardan sunuluyor. Dünyanın önemli bir kısmında ise bağlantılar yavaş ve kotalar çok değerli. Bu bakımdan internet firmaları sürekli veri tasarrufu yapacak çözümlerle karşımıza çıkıyor.
Algıya Oynuyor
Google’ın sosyal ağı Google+ için geliştirdiği yeni bir teknoloji, farklı bir ölçeklendirme tekniği kullanarak yüzde 75 daha az bant genişliği kullanıyor ve veri tasarrufu sağlıyor. Teknoloji asıl işi cihaz bünyesinde yapıyor.
Hızlı ve Akıcı Süper Resim Çözünürlüğü – RAISR adı verilen bu teknoloji, ilginç bir teknik kullanıyor. Bir görselin hem düşük çözünürlükte hem de yüksek çözünürlükte analizini yapan sistem, hangi unsurların yüksek çözünürlükteki görseli çok iyi gösterdiğini anlamaya çalışıyor.
Analizi yaptıktan sonra resmi düşük çözünürlükte kullanıcının cihazına getiriyor. Daha sonra cihaz içerisinde Instagram benzeri bir şekilde efekt uyguluyor ve gözlerinize resim yüksek çözünürlükmüş gibi görünüyor. Yani aslında resim aynı düşük çözünürlükteki resim sadece algı farklı.Ayrıca Bkz. "Xiaomi: Çok hızlı büyüdük dengeyi bulmamız gerekiyor"
Daha önce bu tarz resim veya video içeriklerini bulut sunucuda işleyerek kalitesini bozmadan çözünürlüğünü düşüren ve sonra da kullanıcıya ulaştıran çözümler görmüştük ancak Google konuya çok farklı bir açıdan yaklaşmış.
Aslında Google çok önemli bir potansiyele imza atmış olabilir. Bu şekilde algıya oynayarak resimleri veya videoları kaliteli yapabilecek sistemler muhtemelen ilgi görecektir. Google, haftada 1 milyar resmin işlendiği sosyal ağında yaklaşık 4 katı daha az veri trafiği elde etmeyi amaçlıyor. RAISR ayrıca Google’ın diğer hizmetlerinde de kullanılacak.
http://thenextweb.com/google/2017/01/12/googles-new-compression-tool-uses-75-less-bandwidth-without-sacrificing-image-quality/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fakat benim teorim ise şu: Muhtemelen resmin 1/4 oranındaki boyutu indiriliyor, sonrasında her bir piksel 1 hane yerine dört hane kaplayacak şekilde çoğaltıyor. Örneğin sol alt 0,0 koordinatı için siyah renk varsa 0,0 0,1 1,0 1,1 koordinatlarını da siyah yapıyor. 0,1 koordinatındaki mavi için 0,1 0,2 1,1 1,2 koordinatlarını mavi yapıyor.
Uzun zaman önce çok eski bir oyun için (OUTLAWS, Vahşi batı FPS oyunu) görüntü kalitesini yazılımla artırabilirmiyim diye düşünürken aklıma gelmişti, ne yazık ki yazılım bilmiyorum :(
Not: Fikrimi kullanarak bir şeyler yapıp satar da para kazanırsanız bana ulaşın, ulaşamazsanız sokakta kalmış, yemeğini çöplerden toplamak zorunda kalan insanlardan en az birisine (kazancınıza bağlı olarak daha fazla) ev, aş veriniz; ahirette kırışırız ;)
Söz konusu tasarruf ise stoik varken gerisi teferruat.
forum.donanimhaber.com/...
olayın mantığı daha doğrusu çalışma algoritması ne dir diye soracağım ama bununla ilgili hiç bir açıklama yok ! e o zaman irfan view ile sıkıştırma oranı ayarlamak daha mantıklı ! çünkü irfan view en azından ne yaptığını bilimsel olarak açıklıyor ! bu tarz psikolojik algı yanılgısı ile program satmıyor yani !
3 renk rgb algılayıcılar genelde 2x2=4 lü bir şekilde görüntüyü algılıyorlar
ama bmp değeri olarak 2x2=4 renk algılayıcısı tek bir pinksel değer üretiyor ise
( R=8-bit, + G=8-bit, + B=8-bit, = 24-bitte tek bir piksel değeri oluşuyor )
gerçekte fotoğraf makineleri 16mp dediği şeyin aslında ; BMP değeri = 4mp olduğu gerçeği ortada !
( tek başına ne R ne G ne de B sadece bir renk tonunu algılamanın ötesine geçemez !
onun için 3 renk tonu insanın algılayabileceği ve yorumlayabileceği 1 tek renk için 3 rengin derlenmesi ve yorumlaması gerekmektedir ki ! bu açıdan fotoğraf makinesi kaç olursa olsun /bölü 4 olmadıkça insanın algılayıp yorumlayamayacağı bir değer salatası reklam amaçlı olarak hep kullanıldı ve kullanılacaktır da !!!
dahası ortada jpeg gibi bir boş pinksel varsayımsal oluşturma algoritması olduğu düşünülür ise
jpeg 1x1 resmi; gerçekte var olmayan bir 4x4 é çeviriyor !
Okuyucuların işlemcisini bu kadar zorlama, yakacaksın :D
8 bit de alfa var :) şeffaf alanlar için.
javascripter.net/...
Google Photos'da ücretsiz depolama için 16MP sınırı var. Depolama kotasından harcanmadığı durumlarda bu boyutun üzerindeki resimler gözle kolay kolay farkedilemeyen kalite kaybına uğratılarak 16MP'e küçültülüyor.
Küçültülerek saklanan bu resimleri görüntülemek için opsiyonel olarak bu algoritma sunulabilir bence. Tabi bahsedildiği kadar etkili oluyorsa
bence asıl amacı o değil veri tasarrufu sağlamak...
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