Google bir oyun akışı hizmeti ve oyun konsolu üzerinde çalışıyor

Geçtiğimiz birkaç yılda Google çok sayıda sektöre giriş yaptı. Tamamen bir internet arama motoru olarak faaliyetlerine başlayan şirket bugün genişleyen portföyünde pek çok fiziksel ürüne sahip. Pixel akıllı telefonlar ve Google Home akıllı hoparlörler Google'ın donanım tutkusunun en önemli kanıtı.

Bununla birlikte arama devi henüz oyun endüstrisine adım atmamış durumda. Ancak dünyanın en büyük teknoloji şirketi kısa süre içinde şansını deneyecekmiş gibi görünüyor.

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The Information kaynaklı habere göre Google, oyun endüstrisine girmek için ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor olabilir. Raporda şirketin Yeti kod adına sahip abonelik tabanlı oyun akışı hizmeti üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Google'dan bir oyun konsolu gelebilir

Bahsi geçen hizmet büyük olasılıkla Google'ın Chromecast'inde veya tamamen yeni bir Google yapımı oyun konsolu üzerinde çalışacak. Google'ın Yeti kod adlı oyun hizmeti, kullanıcıların oynamaya başlamadan önce oyunu indirmesini istemek yerine doğrudan internet üzerinden akış sağlayacak.

Şirket kullanıcılara bu hizmeti sunabilmek için Google'ın geniş bulut altyapısını kullanacak. Ayrıca arama devinin oyunlar için geliştiricilerle görüşmelere başladığı söyleniyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, hizmet abonelik tabanlı olacak ancak aboneliğin ne kadara mal olacağı henüz belirsiz.

Şu bir gerçek ki Yeti, arama devinin sunduğu diğer hizmetler gibi başarılı olursa, Google'ı video oyun endüstrisinin ön saflarına taşıyarak, 109 milyar dolarlık oyun pazarından büyük bir pay kapmasını sağlayabilir.

https://www.theinformation.com/articles/google-may-step-into-gaming-with-yeti-streaming-service