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Google bir oyun akışı hizmeti ve oyun konsolu üzerinde çalışıyor

Google'ın kendi oyun konsolu ve Yeti kod adlı bir oyun akışı hizmeti üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Şirket 109 milyar dolarlık oyun pazarından pay kapma peşinde.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz birkaç yılda Google çok sayıda sektöre giriş yaptı. Tamamen bir internet arama motoru olarak faaliyetlerine başlayan şirket bugün genişleyen portföyünde pek çok fiziksel ürüne sahip.  Pixel akıllı telefonlar ve Google Home akıllı hoparlörler Google'ın donanım tutkusunun en önemli kanıtı.
Bununla birlikte arama devi henüz oyun endüstrisine adım atmamış durumda. Ancak dünyanın en büyük teknoloji şirketi kısa süre içinde şansını deneyecekmiş gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung, Android Oreo güncellemesini S8'den önce yanlışlıkla S7 edge'e gönderdi"
The Information kaynaklı habere göre Google, oyun endüstrisine girmek için ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor olabilir. Raporda şirketin Yeti kod adına sahip abonelik tabanlı oyun akışı hizmeti üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
Google bir oyun akışı hizmeti ve oyun konsolu üzerinde çalışıyor

Google'dan bir oyun konsolu gelebilir

Bahsi geçen hizmet büyük olasılıkla Google'ın Chromecast'inde veya tamamen yeni bir Google yapımı oyun konsolu üzerinde çalışacak. Google'ın Yeti kod adlı oyun hizmeti, kullanıcıların oynamaya başlamadan önce oyunu indirmesini istemek yerine doğrudan internet üzerinden akış sağlayacak.
Şirket kullanıcılara bu hizmeti sunabilmek için Google'ın geniş bulut altyapısını kullanacak. Ayrıca arama devinin oyunlar için geliştiricilerle görüşmelere başladığı söyleniyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, hizmet abonelik tabanlı olacak ancak aboneliğin ne kadara mal olacağı henüz belirsiz.
Şu bir gerçek ki Yeti, arama devinin sunduğu diğer hizmetler gibi başarılı olursa, Google'ı video oyun endüstrisinin ön saflarına taşıyarak, 109 milyar dolarlık oyun pazarından büyük bir pay kapmasını sağlayabilir.

https://www.theinformation.com/articles/google-may-step-into-gaming-with-yeti-streaming-service Yorum Yaz
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Ohol Oula 1 yıl en beğenilen
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INumber1OneI 1 yıl
bi bu kaldı zaten googleın girmediği
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aschil 1 yıl
Google bu konuda tekel olabilir, ciddi bir yatırım yaparsa tabi.
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MetalWave 1 yıl
PS ciler başlar EX yok EX diye.
keşke steam ile Xbox anlaşıp konsola dahil olsada steam oyunlarımızı konsoldada oynayabilsek
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gxhero 1 yıl
PS4 xbox benzeri çıkaracaksa hiç uğraşmasın yenilikçi ve ezber bozan bir ürün çıkaracaksa tamam misal wii ama chrome pc gibi saçma salak bir ürün çıkacağına eminim.
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Ohol Oula 1 yıl en beğenilen
Sen önce adam gibi güncelleme sun
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Rachsuchtig 1 yıl Ohol Oula
Google'da bağlı bir alet alsan (Nexis, Pixel) alırsın düzgün güncelleme
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Dürüstİnsan 1 yıl
İnternet hızlarının yükselmesiyle beraber birçok stream oyun oynatma servisleri olacağını tahmin etmek zor değil. Google da bunu bildiği için yarışa ilk sıralardan girmek istiyor.
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tobepeople 1 yıl
Google'ın konsol ile gelmesi her türlü avantajımıza olur. Uzun zamandır piyasada olmayan Nintendo da bu kez iddialı girdi Xbox'da harika bir konsol ile geldi ve Playstation lider konumunda olmasına rağmen üzerine baskı hissediyordur yani yeni konsolunu çıkartması gerekiyor 1 yıl içerisinde bir de Google gelirse tadından yenmez rekabetin...Oyun ve konsol fiyatlarına iyi yönde etkisi olacağını düşünüyorum yapmazlarsa gGoogle gibi bir dev onların hepsini tek seferde yutar :D
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redoracle 1 yıl
Google'ın oyun sektörünü canlandırması güzel gelişme olur.
Ama eskisi gibi oyun çıkmıyor.Pekçok firma hala eski oyunların ekmeğini yiyor.
Kendide oyun geliştirmeye,geliştiren firmalara destek olmaya başlarsa o zaman güzel yeni oyunlar görebiliriz.
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