Henüz Android versiyonu olmayan Fortnite'ın sahte apk dosyaları tehlike saçıyor

Fortnite şu anda dünyanın en popüler oyunu olma yolunda ilerlerken Pokemon Go ve Minecraft'ın tahtını da sallamaya devam ediyor. Epic Games'in hayatta kalma oyunu, Android platformu hariç diğer tüm platformlarda milyonlarca oyuncuya sahip. Her ne kadar oyunun yapımcı şirketi Epic Games, Fortnite'ın Android versiyonunun yaz ayında geleceğini söylemiş olsa da ortada dolaşan sahte apk dosyaları tehlike saçmaya başladı.

Fortnite'ın sahte apk dosyaları virüs ve casus yazılımlarla dolu

Fortnite bu yılın başlarında iOS platformunda yayınlandı, ancak popüler oyunun Android versiyonu hâlâ geliştirilme aşamasında. Geçtiğimiz ay Epic Games, oyunun Android uygulamasının resmi olarak yaz aylarında yayınlanacağını belirtmiş ancak tarih vermemişti.

Ne yazık ki oyunu Android cihazlarında oynamak isteyen birçok sabırsız kullanıcı, arama motorları ile oyunun apk dosyasına ulaşmayı deniyor ve bu durum da bilgisayar korsanlarını harekete geçirmiş durumda. İnternet ortamında yayılmaya başlayan sahte Fortnite apk kurulum dosyalarının virüs ve casus yazılımlar barındırdığını belirten yetkililer, kullanıcılardan Fortnite'ın resmi Android sürümünü beklemelerini öneriyor.

https://ccm.net/news/28668-hackers-offer-fake-fortnite-android-apps