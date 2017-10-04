Hepsiburada teklifleri değerlendirmek için Goldman Sachs'ı yetkilendirdi

Bir süredir ülkemizin en büyük e-ticaret platformu Hepsiburada’nın satılacağı iddiaları sık sık gündeme geliyor. Kimisi Amazon’un satın alacağını iddia etti kimisi başka bir alıcı olduğunu söyledi ancak bugüne kadar resmi bir doğrulama yapılmamıştı. Henüz önümüzdeki dönem neler getirecek bilinmiyor.
Sürekli büyüme
Hanzade Doğan Boyner tarafından dün yapılan açıklamaya göre sürekli bir büyüme içerisinde olan ve bu bakımdan değeri de çok yükselen Hepsiburada, gelebilecek satış tekliflerini değerlendirmek için Goldman Sachs'a yetki vermiş durumda. Goldman Sachs potansiyel teklifleri firma adına değerlendirecek.
Açıklanan istatistikere göre ülkemizde elektronik ticaret hacmi genel ticaret hacminin yüzde 3.5’ine denk geliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ise bu oranın yüzde 8 civarına çıkması bekleniyor. Yani ABD ile neredeyse aynı seviyeye gelecek.Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar güncellemesi ile videolar daha hızlı paylaşılıyor"
Hepsiburada ise büyümesini sürdürüyor. Geçen yıl pazar yeri uygulamasını devreye sokan platform yaklaşık 8000 yeni satıcı kazandı. Satışlar ise yüzde 94 oranında artış gösterdi. Bu yıl yüzde 40 civarında bir artış bekleniyor.
Sitede 12 milyon ürün listeleniyor ve aylık 70 milyon ziyaret yapılıyor. Bunların yüzde 85’i doğrudan veya mobil uygulamadan siteye giriş yapanlar. Bu rakamlar bölgedeki diğer rakiplerden çok daha fazla.
Yenilik çok fazla
Hepsiburada yenilik getirmek adına İş Bankası’ndan kredi imkanı, İstanbul içi aynı gün dağıtım, Hepsipay ödeme sistemi gibi önemli adımlar attı. Ayrıca kadınların ticarete daha fazla ağırlık vermesi için ücretsiz kargo, ürünü öne çıkarma, reklam desteği gibi girişimlerde bulunan platformda şu an yeni satıcıların yüzde 30’u kadın durumunda. Hanzade Doğan Boyner platformun bugünlere gelmesinden dolayı büyük gurur duyduğunu dile getiriyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-03/turkish-media-boss-trades-news-for-tech-as-goldman-fields-offers Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada Doğuş ufak ufak kaçıyor galiba.
Türkiye'de tüketici hakları konusunda hiçbir firma çok iyi değil ama Amazon da babamızın oğlu değil.
Amazon kazandıkça paramızın bir kısmı daha yurtdışına gidecek.
Ayrıca Amazon gelince her şey güllük gülüstanlık olmayacak.
Hepsiburada ile ilgili yorumların birçoğu kişisel görüşler. Objektif görüş belirtilmediğini düşünüyorum. Evet, kargolar geç geliyor ama bunun dışında ben bir mağduriyet yaşamadım.
Türkiye ne kadar düzgünse Hepsiburada da o kadar düzgün.
Yerli bir firma alırsa bu değer en azından ülkemizde kalır.
Sahibinden.com da pislik dolu.
IDE hdd aldım kilitli çıktı
Ekran Kartı için anlaştım Kerim Güneş dolandırıcısı çıktı..
En güzeli amazon. Alarmlı disk kilidi arızalı dedim bi baktım 3 gün sonra yenisi gelmiş, adam daha ne yapalım diye bile sormadı.
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