Hepsiburada teklifleri değerlendirmek için Goldman Sachs'ı yetkilendirdi

Bir süredir ülkemizin en büyük e-ticaret platformu Hepsiburada’nın satılacağı iddiaları sık sık gündeme geliyor. Kimisi Amazon’un satın alacağını iddia etti kimisi başka bir alıcı olduğunu söyledi ancak bugüne kadar resmi bir doğrulama yapılmamıştı. Henüz önümüzdeki dönem neler getirecek bilinmiyor.

Sürekli büyüme

Hanzade Doğan Boyner tarafından dün yapılan açıklamaya göre sürekli bir büyüme içerisinde olan ve bu bakımdan değeri de çok yükselen Hepsiburada, gelebilecek satış tekliflerini değerlendirmek için Goldman Sachs'a yetki vermiş durumda. Goldman Sachs potansiyel teklifleri firma adına değerlendirecek.

Açıklanan istatistikere göre ülkemizde elektronik ticaret hacmi genel ticaret hacminin yüzde 3.5’ine denk geliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ise bu oranın yüzde 8 civarına çıkması bekleniyor. Yani ABD ile neredeyse aynı seviyeye gelecek.

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Hepsiburada ise büyümesini sürdürüyor. Geçen yıl pazar yeri uygulamasını devreye sokan platform yaklaşık 8000 yeni satıcı kazandı. Satışlar ise yüzde 94 oranında artış gösterdi. Bu yıl yüzde 40 civarında bir artış bekleniyor.

Sitede 12 milyon ürün listeleniyor ve aylık 70 milyon ziyaret yapılıyor. Bunların yüzde 85’i doğrudan veya mobil uygulamadan siteye giriş yapanlar. Bu rakamlar bölgedeki diğer rakiplerden çok daha fazla.

Yenilik çok fazla

Hepsiburada yenilik getirmek adına İş Bankası’ndan kredi imkanı, İstanbul içi aynı gün dağıtım, Hepsipay ödeme sistemi gibi önemli adımlar attı. Ayrıca kadınların ticarete daha fazla ağırlık vermesi için ücretsiz kargo, ürünü öne çıkarma, reklam desteği gibi girişimlerde bulunan platformda şu an yeni satıcıların yüzde 30’u kadın durumunda. Hanzade Doğan Boyner platformun bugünlere gelmesinden dolayı büyük gurur duyduğunu dile getiriyor.