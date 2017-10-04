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Hepsiburada teklifleri değerlendirmek için Goldman Sachs'ı yetkilendirdi

Ülkemizin en büyük elektronik ticaret platformu Hepsiburada, önümüzdeki dönemde gelebilecek satış tekliflerini değerlendirmek için Goldman Sachs'ı yetkilendirdi.
1 yıl
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60
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir ülkemizin en büyük e-ticaret platformu Hepsiburada’nın satılacağı iddiaları sık sık gündeme geliyor. Kimisi Amazon’un satın alacağını iddia etti kimisi başka bir alıcı olduğunu söyledi ancak bugüne kadar resmi bir doğrulama yapılmamıştı. Henüz önümüzdeki dönem neler getirecek bilinmiyor. 

Sürekli büyüme

Hanzade Doğan Boyner tarafından dün yapılan açıklamaya göre sürekli bir büyüme içerisinde olan ve bu bakımdan değeri de çok yükselen Hepsiburada,  gelebilecek satış tekliflerini değerlendirmek için Goldman Sachs'a yetki vermiş durumda. Goldman Sachs potansiyel teklifleri firma adına değerlendirecek.

Açıklanan istatistikere göre ülkemizde elektronik ticaret hacmi genel ticaret hacminin yüzde 3.5’ine denk geliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ise bu oranın yüzde 8 civarına çıkması bekleniyor. Yani ABD ile neredeyse aynı seviyeye gelecek.

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Hepsiburada ise büyümesini sürdürüyor. Geçen yıl pazar yeri uygulamasını devreye sokan platform yaklaşık 8000 yeni satıcı kazandı. Satışlar ise yüzde 94 oranında artış gösterdi. Bu yıl yüzde 40 civarında bir artış bekleniyor.

Sitede 12 milyon ürün listeleniyor ve aylık 70 milyon ziyaret yapılıyor. Bunların yüzde 85’i doğrudan veya mobil uygulamadan siteye giriş yapanlar. Bu rakamlar bölgedeki diğer rakiplerden çok daha fazla.

Yenilik çok fazla

Hepsiburada yenilik getirmek adına İş Bankası’ndan kredi imkanı, İstanbul içi aynı gün dağıtım, Hepsipay ödeme sistemi gibi önemli adımlar attı. Ayrıca kadınların ticarete daha fazla ağırlık vermesi için ücretsiz kargo, ürünü öne çıkarma, reklam desteği gibi girişimlerde bulunan platformda şu an yeni satıcıların yüzde 30’u kadın durumunda. Hanzade Doğan Boyner platformun bugünlere gelmesinden dolayı büyük gurur duyduğunu dile getiriyor.

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-03/turkish-media-boss-trades-news-for-tech-as-goldman-fields-offers Yorum Yaz
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volkie 1 yıl en beğenilen
bence amazon korkusu, baş edemeyeceklerini biliyorlar, şimdi para ederken satalım hesabı yoksa kimse her sene pazar payı büyüyen ve kar eden şirketi satmaz
bence amazon korkusu, baş edemeyeceklerini biliyorlar, şimdi para ederken satalım hesabı yoksa kimse her sene pazar payı büyüyen ve kar eden şirketi satmaz...
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1 Yanıt Yanıtla +90
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ozbey08 1 yıl
ya Amazon alacaktır, yada gene şu Katarlılar.
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jerry smith 1 yıl
Satilsin artık eski gibi sicak fırsatlarda göremiyoruz.
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agridagiefsanesi11 1 yıl
Dahada büyüyecek bir site umarım satilmaz
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TIGERSHARK 1 yıl
Bunların kesin kendi analistleri çok uzun vade de bir risk gördü ki bunlar marka tepedeyken markayı satma girişimlerine başladılar kimse altın yumurtlayan kazını satmaz bu tip adamlarda hiç bir zaman ters köşeye gelmezler
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strathmorea 1 yıl
Madem büyüyor, kar ediyor, gelişiyor, ileri dönük olumlu ilerlemeler var. E neden satarsın.!? Bu kadar olumluysa neden altın yumurtlayan tavuğu başkasına satarsın.! Eğer altında başka bir neden yoksa tam bir gerizekalılık örneği olur bu satış. Ayrıca diğer arkadaşlar da yazmış, ürün aldınız ama olumsuz yorumunuz varsa %90 o yorum yayınlanmıyor. En az 8-10 kere yaşadım bunu. Satılan ürünlerin sahteliği konusunda başıma öyle bir şey gelmedi ama.
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Ardaceyhan 1 yıl
bu sitede böyle yapıyorsa
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MMistanbul 1 yıl
Umarım Amazon almaz. İçindeki iş bilmez elemanlarla uğraşmayız.
Bu arada Doğuş ufak ufak kaçıyor galiba.
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firtinax 1 yıl
Her şeye rağmen Yerli bir firma alır inşallah.
Türkiye'de tüketici hakları konusunda hiçbir firma çok iyi değil ama Amazon da babamızın oğlu değil.
Amazon kazandıkça paramızın bir kısmı daha yurtdışına gidecek.
Ayrıca Amazon gelince her şey güllük gülüstanlık olmayacak.
Hepsiburada ile ilgili yorumların birçoğu kişisel görüşler. Objektif görüş belirtilmediğini düşünüyorum. Evet, kargolar geç geliyor ama bunun dışında ben bir mağduriyet yaşamadım.
Türkiye ne kadar düzgünse Hepsiburada da o kadar düzgün.
Yerli bir firma alırsa bu değer en azından ülkemizde kalır.
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kadirirdem 1 yıl
İnşallah Amazon alır.
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astralll 1 yıl
Ürün yorumlarının çogu sahtedir ve kargo ücretleri aşırı kazıktır... Bunların dışında sorun yaşamazsınız...
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Rindaman 1 yıl
Ben mecbur olmadıkça hepsiburada kullanmıyorum. 6 yıldır bunlara gıcığım. n11 yada GG beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı.
Sahibinden.com da pislik dolu.
IDE hdd aldım kilitli çıktı
Ekran Kartı için anlaştım Kerim Güneş dolandırıcısı çıktı..
En güzeli amazon. Alarmlı disk kilidi arızalı dedim bi baktım 3 gün sonra yenisi gelmiş, adam daha ne yapalım diye bile sormadı.
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fthkn 1 yıl
Teknoloji üretiminin olmadığı bir ülkede bu başarı bir şans. Amazon akar. Girmek için fırsat kolluyorlar. Ama tedarikçisini de yanında getirecektir çünkü Türkiye'de yerli tedarikçi teknoloji firması olmadığı belli. Amazon Türkiye'ye girerse teknoloji piyasası uluslararası rekabet ortamına yaklaşır ve tüketici bundan kârlı çıkar. Türkiye'yi zaten hali hazırda yerli çeteler düdükleyebildiği kadar düdüklüyorlar. Teknolojide düdükleme bitsin istiyorum.
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