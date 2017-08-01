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HomePod yazılımı iPhone 8'in şifrelerini çözmeye devam ediyor

Geliştirici Steve Troughton-Smith, Apple HomePod'un firmware yazılımı aracılığıyla iPhone 8'in özelliklerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Çift dokunuşla uyandırma ve Touch ID detayları haberimizde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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En son sızıntılara göre, Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 8 modeli piyasadaki diğer mobil platformlardan esinlenilmiş bir dizi özellikle gelecek. Şimdi ise cihazın ilk kez Nokia N9'da gördüğümüz kullanışlı bir özelliğe sahip olabileceği ortaya çıkmış durumda. Android telefonlarda yer alan tipik hızlı şarj ve kablosuz şarj gibi özelliklere ek olarak iPhone 8'in "çift dokunuşla uyandırma" özelliğiyle gelme ihtimali var.
Ayrıca Bkz. "Apple HomePod'un yazılımında iPhone 8'in yüz tanıma özelliği ve tasarımı ortaya çıktı"
Geliştirici Steven-Troughton Smith Twitter hesabında, akıllı hoparlör HomePod'un yazılımını analiz ettikten sonra keşfettiği muhtemel iPhone 8 özelliklerini paylaşmaya devam etti. Bunlardan biri de ekrana dokunarak veya çift dokunarak cihazı uyandırma özelliğinin gelecek olması. Yani kullanıcılar iPhone 8'in ekranını artık daha pratik bir şekilde açabilecekler.

Ekrana gömülü Touch ID yok, belki de hiç yok

Yazılım üzerindeki analizlerde, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına ait herhangi bir koda rastlanmamış durumda. Bu nedenle yeni iPhone'un Touch ID sensörü cihazın arka panelinde olabilir. Tamamen kaldırılmış olma ihtimali de var. Yüz tanıma özellikli ön kameranın eklenmesi, ikinci senaryonun daha gerçeğe yakın olduğunu gösteriyor. Bu nedenle cihaz üzerinde bir parmak izi tarayıcısı göremeyebiliriz.
Öte yandan, Apple, ekranın üst kısmındaki sensör çubuğunda yenilik yapmak istiyor ve bu özelliğin interaktif olabileceğine dair işaretler var ancak bunun nasıl işleyeceği henüz belli değil. HomePod'un firmware yazılımı ayrıca ARKit ve Fotoğraflar'ın da bazı önemli güncellemeler alacağını ortaya koydu. Ancak bu konudaki detayların henüz belirsiz olduğunu söyleyelim.

https://9to5mac.com/2017/07/31/iphone-8-touch-id-tap-to-wake-details/ Yorum Yaz
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anduril25 1 yıl en beğenilen
Double Tap özelliğinin ilk kez Nokia N9' da bulunduğunu yazdığınızı görünce çok mutlu oldum. Bu özelliğin ilk kez LG G2 ile geldiğini iddia eden çok arkadaş hatta haber editörü vardı ;)
Double Tap özelliğinin ilk kez Nokia N9' da bulunduğunu yazdığınızı görünce çok mutlu oldum. Bu özelliğin ilk kez LG G2 ile geldiğini iddia eden çok arkadaş hat...
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El_domingo 1 yıl
Nokia n9 un cıkıs tarihi ekim 2011.5-6 senedir kullandıgımız ozellikleri yenilik diye yutturacaklar..bide iki katı fiyatına satacaklar ustune ustluk bir cok kişi sıraya girecek..nasıl bir reklam calısmasıdır yada marka bagımlılıgıdır anlamak mumkun değil..
Bi de tasarım aynı samsung tasarımı apple bagımlıları bunu nasıl karsılayacak merak ediyorum..
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Mr. Jingles 1 yıl El_domingo
Aynısını Samsung da yaptı. Nokia'nın 7650 modelinden beri ekran kapalıyken bildirim gösterme olayını daha geçen yıl telefonlarına getirdiler. Nokia bunu 15 yıl önce yaptı. Apple, Samsung ve avaneleri daha yeni geçtiler. Nokia Glance Screen olan ekran kapalıyken saat ve bildirim gösterme özelliğini kendileri bulmuş gibi "always on display" adında millete kakaladı sahtekar Samsung!
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crazy585858 1 yıl
Parmak izi okuyucuyu arkadaki elma logosuna koydular.. zaten deli gibi bayılıyorlar o elma logosuna artık parmaklar parmaklar dururlar :)
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Thursy 1 yıl
inşallah touch id kalkmaz. kalkarsa komple sanal butona dönücek sanırım. sanal butonlarıda hiç sevmiyorum. hem touch id kalktı diyelim. yüz tanıma sistemi getirdiler. örneğin ben gece telefonu açmak istediğimde 2 saat yüzümü mü tarattırıcam. iş yapacağını sanmam...
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anduril25 1 yıl en beğenilen
Double Tap özelliğinin ilk kez Nokia N9' da bulunduğunu yazdığınızı görünce çok mutlu oldum. Bu özelliğin ilk kez LG G2 ile geldiğini iddia eden çok arkadaş hatta haber editörü vardı ;)
2 Yanıt Yanıtla +11
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reshthesucker 1 yıl anduril25
Lumialarda yazmisti hocam. Biri n9 deyince duzeltti alakali yorumlari sildi. Niye sildin diye sorunca onu da sildi.
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High Sierra 1 yıl anduril25
Aynısını diyecektim. Gözlerim yaşardı. OIS, Glance Screen ve 2tap2wake özelliklerini hayatımıza kazandıran Nokia'nın değeri paha biçilecek gibi değil. Nokia resmen teknolojiye bu denli yön vermiş bir firma iken yolu çok kötü sapıttı N9 efsanesi sonrası. Zaten ondan sonra bir Lumia 925. Başka hiçbir cihaz tatmin edici olmadı Nokia kanadında.
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yibo90 1 yıl
Seneye kamera cikintisini kaldırınca aliriz alirsak
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AirSupport 1 yıl
Yahu önü hadi neyse de arkası niye ucube gibi duruyor?
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reshthesucker 1 yıl
Cevap vermek yerine yorum silmek ne anlama geliyor?
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RichesMen 1 yıl
iphonelerin donanımları genelde idare eder seviyede olur yazılımı çok iyi olduğu için sırıtmaz. ekran kasa oranı iphonelerde hep kötü olmuştur. kulanıcıları ekran kasa oranını çok takmasa da yeni müşteri elde etmek isteyen apple iphone 8 de kendini piyasanın isteklerine göre dizayn etmek zorunda kaldı! bundan sonraki süreçte kimse ekran kasa oranını tartışmayacak ve donanım ve yazılıma + batarya ömrüne bakacak. iphone 8 doğru yolda gidiyor ama kalemi olmaması hep bir -eksi olarak kalacak.
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QuexSeeL 1 yıl
Kamera logonun olduğu yerde yine dik döşeli, logo kamera altında içinde gizli parmak izi sensörü. Bu tasarım fotodaki tasarımdan daha iyi olmaz mı?
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sarahaten 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL
Kamera logonun olduğu yerde yine dik döşeli, logo kamera altında içinde gizli parmak izi sensörü. Bu tasarım fotodaki tasarımdan daha iyi olmaz mı?

Kameranın ortaya konulması estetik cinayeti olur. Şu an arka tasarım gayet sade ve şık. Sadece kamera çıkıntısını azaltmaları hatta sıfırlamaları gerekir.
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stalker(1979) 1 yıl
Çift dokunuş ile ekranı uyandırma LG ile geldi zannediyordum ?
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