HomePod yazılımı iPhone 8'in şifrelerini çözmeye devam ediyor

En son sızıntılara göre, Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 8 modeli piyasadaki diğer mobil platformlardan esinlenilmiş bir dizi özellikle gelecek. Şimdi ise cihazın ilk kez Nokia N9'da gördüğümüz kullanışlı bir özelliğe sahip olabileceği ortaya çıkmış durumda. Android telefonlarda yer alan tipik hızlı şarj ve kablosuz şarj gibi özelliklere ek olarak iPhone 8'in "çift dokunuşla uyandırma" özelliğiyle gelme ihtimali var.

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"Apple HomePod'un yazılımında iPhone 8'in yüz tanıma özelliği ve tasarımı ortaya çıktı"

HomePod'un yazılımını analiz ettikten sonra keşfettiği muhtemel iPhone 8 özelliklerini paylaşmaya devam etti. Bunlardan biri de ekrana dokunarak veya çift dokunarak cihazı uyandırma özelliğinin gelecek olması. Yani kullanıcılar iPhone 8'in ekranını artık daha pratik bir şekilde açabilecekler. Geliştirici Steven-Troughton Smith Twitter hesabında, akıllı hoparlör'un yazılımını analiz ettikten sonra keşfettiği muhtemel iPhone 8 özelliklerinidevam etti. Bunlardan biri de ekrana dokunarak veya çift dokunaraközelliğinin gelecek olması. Yani kullanıcılar iPhone 8'in ekranını artık daha pratik bir şekilde açabilecekler.

Ekrana gömülü Touch ID yok, belki de hiç yok

Yazılım üzerindeki analizlerde, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına ait herhangi bir koda rastlanmamış durumda. Bu nedenle yeni iPhone'un Touch ID sensörü cihazın arka panelinde olabilir. Tamamen kaldırılmış olma ihtimali de var. Yüz tanıma özellikli ön kameranın eklenmesi, ikinci senaryonun daha gerçeğe yakın olduğunu gösteriyor. Bu nedenle cihaz üzerinde bir parmak izi tarayıcısı göremeyebiliriz.

Öte yandan, Apple, ekranın üst kısmındaki sensör çubuğunda yenilik yapmak istiyor ve bu özelliğin interaktif olabileceğine dair işaretler var ancak bunun nasıl işleyeceği henüz belli değil. HomePod'un firmware yazılımı ayrıca ARKit ve Fotoğraflar'ın da bazı önemli güncellemeler alacağını ortaya koydu. Ancak bu konudaki detayların henüz belirsiz olduğunu söyleyelim.

https://9to5mac.com/2017/07/31/iphone-8-touch-id-tap-to-wake-details/