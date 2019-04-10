Honor 20i resmi görselleri tanıtım öncesi ortaya çıktı

Huawei alt markası Honor, yeni modeli 20i’yi 17 Nisan’da düzenleyeceği bir etkinlikle Çin’de tanıtacak. Dünkü sızıntıların ardından ortaya çıkan resmi tanıtım görselleri, cihaz hakkındaki bilgilerimizi biraz daha arttırıyor.

VMall sitesinde listelenen Honor 20i, görsellere göre ön tarafta damla şeklinde bir çentikle gelecek ve 32MP’lik selfie kamerasını burada barındıracak. Görsellerin doğruladığı bir diğer gerçeklik ise cihazın en az üç farklı renkle geleceği. , görsellere göre ön tarafta damla şeklinde bir çentikle gelecek ve 32MP’lik selfie kamerasını burada barındıracak. Görsellerin doğruladığı bir diğer gerçeklik ise cihazın en az üç farklı renkle geleceği.

Honor 20 Lite modeliyle aynı görünen ve aynı özelliklere sahip olan Honor 20i, uluslararası piyasaya muhtemelen Honor 20 Lite model adıyla sunulacak. Cihazların donanımsal özellikleri Kirin 710 çipseti, 4GB RAM, 6,21 inç FHD+ ekran ve 4.000 mAh pilden oluşuyor. Arka taraftaki üçlü kurulum ise 24MP ana, 8MP ultra geniş açılı ve 2MP derinlik kamerasından oluşuyor.

Fiyat hakkında henüz herhangi bir bilgimiz yok.

https://sale.vmall.com/honor20i.html?cid=98990