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Honor Play’e Android Pie güncellemesi gelmeye başladı

Huawei'in alt markası Honor'ın bu ay ülkemizde de satışa sunacağı bütçe dostu oyuncu telefonu Honor Play'e Android 9.0 Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Detaylar haberimizde.
8 ay
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Huawei’in alt markası Honor’ın Haziran ayında Çin’de piyasaya sürdüğü, geçtiğimiz günlerde ise global pazara sunduğu bütçe dostu oyuncu telefonu Honor Play, Android Pie güncellemesi almaya başladı.
Android Pie güncellemesinin Çin’de kullanıma açılacağı zaten bilinen bir gerçekti. Ancak Huawei bir sürpriz yaparak Polonya’daki kullanıcılara da Android Pie güncellemesini ulaştırmaya başladı. Buradan yola çıkarak, çok yakında tüm Honor Play cihazlarına Android Pie dağıtımının gerçekleştirilmiş olacağını tahmin edebiliyoruz. Öte yandan Honor Play, bu ay içerisinde ülkemizde de satışa sunulacak ve çok büyük ihtimalle ülkemizde kutusundan Android Pie işletim sistemi ile çıkacak.
Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 6,3 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, gücünü Kirin 970 işlemciden alıyor. 4 GB / 6 GB’lık RAM seçeneklerine sahip olan model, dahili depolaması microSD kart ile 256 GB’a çıkarılabiliyor. 16+2 MP’lik arka kameraya ve 16 MP’lik ön kameraya sahip olan cihaz, 3750mAh gücünde bir bataryaya sahip.
Çok daha gelişmiş bir mobil oyun deneyimi sağlayabilmek için yapay zeka destekli 3D surround ses sistemine ve 4D Smart Shock teknolojisine sahip olan cihaz, bu sayede oyun oynarken tıpkı üç boyutlu bir dünyadaymışsınız gibi hissettirebiliyor. Şirketin açıklamasına göre telefon, PUBG Mobile’ı ve pek çok video oyununu neredeyse tam kare hızında ve rakiplerine göre çok daha kararlı bir şekilde çalıştırabiliyor. Honor Play ayrıca çok büyük ihtimalle bünyesinde Asphalt 9 ve PUBG Mobile ile gelecek.
Cihaz 329 dolarlık(2100+ TL) bütçe dostu bir başlangıç fiyatıyla Avrupa ve Amerika’da satışa sunulmuştu. Aynı zamanda 349 dolarlık(2200+ TL) fiyat etiketiyle “Player Edition” isminde tasarımsal farklılıklara sahip özel bir versiyonu da alıcı ile buluşmuştu. Honor Play’in ne civarda bir fiyat etiketi ile ülkemizde satışa sunulacağıyla ilgili ise ne yazık ki şu an için herhangi bir bilgi mevcut değil. 

Cihaz Özellikleri

İşlemci: Huawei Kirin 970
RAM: 4 GB/6 GB
Depolama: 64 GB
Ekran: 6.3 inç Full HD+
Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram
Ön Kamera: 16MP, f/2.0
Batarya: 3.750 mAh
https://www.techcarving.com/2018/09/android-9-pie-update-on-honor-play-now-rolling-out/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 8 ay
Baya hızlı davrandı adamlar. Helal olsun.
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ytcNN 8 ay
Oha bu ne hız? Honor 10'a da bekleniyorsunuz Pie bey
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