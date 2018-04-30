Huawei: Mobil işletim sistemimizi geliştirme planımız yok, Android'e sadık kalacağız

Çinli teknoloji devi Huawei, kendi mobil işletim sistemini geliştirmeye yönelik bir planının olmadığını ve bunun yerine Google'ın Android işletim sistemini kullanmaya devam edeceklerini açıkladı. Şirket ABD ile yaşadığı ticari gerilim sonucunda yatırım olarak kendi işletim sistemini geliştiriyor iddialarını da net bir şekilde yalanlamış oldu.

Huawei'nin, Pazar günü yaptığı açıklamada, global pazarda Android işletim sisteminin daha çok kullanıldığı belirtilerek: "Huawei'nin gelecekte kendi işletim sistemini geliştirme planı yok. Android işletim sistemi tarafından desteklenen bir ürün gamına sahibiz ve bu işletim sistemine karşı açık bir tavır benimsiyoruz." ifadelerine yer verildi. Strategy Analytics'e göre Huawei, dünyanın en büyük telekominikasyon ekipmanı üreticisi ve üçüncü büyük akıllı telefon şirketi.

ABD ile yaşanan ticari gerginlik Huawei'yi zorluyor

Huawei, Ar-Ge çalışmalarına milyarlarca dolar yatırım yaparak, bu ayın başında piyasaya sürülen P20 modeli de dahil olmak üzere, akıllı telefonlarında kullanmak üzere kendi Kirin yonga setini geliştirmeyi başarmıştı. Özellikle Çin-ABD ticaretinin gerginleşmesi nedeniyle zor günler geçiren Huawei, ABD'nin lider telekominikasyon şirketlerinin Huawei satmayacaklarını açıklaması ile oldukça sıkıntılı bir döneme girmişti.

Huawei'nin alt markası Honor'un başkanı Zhao Ming, geçtiğimiz hafta Pekin'de şirketin kendi işletim sistemini geliştirip geliştirmeyeceği sorulduğunda: "Bu bir kapasite ve zorunluluk meselesi. Huawei'nin bunu yapabileceğine şüphe yok ancak şimdilik Google ile çalıştığımız ve Android işletim sistemini kullanmaya devam edeceğimiz için bunun gerekli olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

https://gbtimes.com/huawei-says-it-has-no-plans-to-release-own-mobile-os