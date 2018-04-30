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Huawei: Mobil işletim sistemimizi geliştirme planımız yok, Android'e sadık kalacağız

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei, bir süredir haberlerde yer alan, kendi işletim sistemini geliştiriyor iddialarını yalanlarken, Android'e sadık kalacağını açıkladı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli teknoloji devi Huawei, kendi mobil işletim sistemini geliştirmeye yönelik bir planının olmadığını ve bunun yerine Google'ın Android işletim sistemini kullanmaya devam edeceklerini açıkladı. Şirket ABD ile yaşadığı ticari gerilim sonucunda yatırım olarak kendi işletim sistemini geliştiriyor iddialarını da net bir şekilde yalanlamış oldu.
Huawei'nin, Pazar günü yaptığı açıklamada, global pazarda Android işletim sisteminin daha çok kullanıldığı belirtilerek: "Huawei'nin gelecekte kendi işletim sistemini geliştirme planı yok. Android işletim sistemi tarafından desteklenen bir ürün gamına sahibiz ve bu işletim sistemine karşı açık bir tavır benimsiyoruz." ifadelerine yer verildi. Strategy Analytics'e göre Huawei, dünyanın en büyük telekominikasyon ekipmanı üreticisi ve üçüncü büyük akıllı telefon şirketi.

ABD ile yaşanan ticari gerginlik Huawei'yi zorluyor

Huawei, Ar-Ge çalışmalarına milyarlarca dolar yatırım yaparak, bu ayın başında piyasaya sürülen P20 modeli de dahil olmak üzere, akıllı telefonlarında kullanmak üzere kendi Kirin yonga setini geliştirmeyi başarmıştı. Özellikle Çin-ABD ticaretinin gerginleşmesi nedeniyle zor günler geçiren Huawei, ABD'nin lider telekominikasyon şirketlerinin Huawei satmayacaklarını açıklaması ile oldukça sıkıntılı bir döneme girmişti.
Huawei'nin alt markası Honor'un başkanı Zhao Ming, geçtiğimiz hafta Pekin'de şirketin kendi işletim sistemini geliştirip geliştirmeyeceği sorulduğunda: "Bu bir kapasite ve zorunluluk meselesi. Huawei'nin bunu yapabileceğine şüphe yok ancak şimdilik Google ile çalıştığımız ve Android işletim sistemini kullanmaya devam edeceğimiz için bunun gerekli olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

https://gbtimes.com/huawei-says-it-has-no-plans-to-release-own-mobile-os Yorum Yaz
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yasin_92 1 yıl en beğenilen
Kendi isleyim sistemini yapmak kolay mi bunu basaran tek firma apple oldu oda en basta yaptigi icin akilli telefon piyasası gelismeden onceki donemde ilk yaoanlardan oldugu icin tuttu suan yeni işletim sistemi yapmak faciadir samsung senelerdir tizene gececekti oiyasada tizen goren duyan var mi yok
Kendi isleyim sistemini yapmak kolay mi bunu basaran tek firma apple oldu oda en basta yaptigi icin akilli telefon piyasası gelismeden onceki donemde ilk yaoan...
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XFalconX 1 yıl
bu satten sonra çok ama çok zor insanlar iki sistemi benimsedi gerisi gelmez hemde hiç denemesinler bile
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ogzhnakcy90 1 yıl
Macera aramaya gerek yok android şuanda en gelişmiş mobil işletim sistemi durumunda ve tam olgunluğa erişmiş halde. Yeni bir işletim sistemi kur, onu geliştir, uygulama oyun çıkar , insanlara sat vs.. bunlar hem zahmetli hem çok riskli bir iş. Eğer birşey yapacaksa devrim niteliğinde birşey olmalı ilk iPhone çıktığında bize bilim kurgu gibi gelmişti işte öyle birşey yapmalı ki o zaman Huawei bir numara olur. Ama zaten mevcutta var olan ve tam anlamıyla olgunluğa erişmiş ve piyasaya oturmuş iki mobil işletim sistemi varken üçüncüye bence gerek yok.
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belekbeach 1 yıl
huawei nin eminimki işletim sistemi hazırdır ve belirli kullanıcılar kullanıyordur her markada böyle birşey söz konusu.
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yasin_92 1 yıl en beğenilen
Kendi isleyim sistemini yapmak kolay mi bunu basaran tek firma apple oldu oda en basta yaptigi icin akilli telefon piyasası gelismeden onceki donemde ilk yaoanlardan oldugu icin tuttu suan yeni işletim sistemi yapmak faciadir samsung senelerdir tizene gececekti oiyasada tizen goren duyan var mi yok
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High Sierra 1 yıl
Firefox OS i yarı yolda bırakan Tizen (vakfı var sonuçta) ile ilgilenmeyen Çinli üreticiler uzak değil çok yakın zamanda hatalarının farkına varacaklar. En güzel örnek ise Meego'nun çöpe atılmasına göz yuman Nokia.
Asıl en akıllıca olan Samsung'un yaptığı. Köşede işletim sistemi tutuyor Google'ın Android balonunun patlamasını bekliyor. Ayrıca Tizen şu an Samsung'un akıllı telefon dışında her ürününe yerleşmiş bir işletim sistemi. O da kullanıcıları bu büyük geçişe hazır hissetmelerini beklemek için. Z serisi nabız yoklamak için sunulmuştu. Hindistan'da tutan bir seri oldu sonuçta.
Aynı durum Wave serisinin tutmaması sonucu (1 hariç) Bada'nın fişinin çekilmesi ile,
Galaxy Alpha'nın piyasaya kullanıcılar metal telefona ne derdi kaygısıyla üretmesi ile,
açıklanabilir.
Çünkü kendisi gibi bu konuya hazırlıklı olan tek büyük üretici Sony. En azından bizim bildiğimiz bu.
Yoksa ZTE'nin düştüğü durumlara diğer üreticilerin düşmesi de pek olası. Büyük ihtimal cihazlarını artık Mediatek P60 ile P30 ile sunar.
Gerçi insanlar kısıtlamalardan hoşlanıyor o konuda üreticilere hak veriyorum. Yoksa neden Symbian ile iOS sonra da Android ile iOS piyasayı yıllarca domine etsin ki?
Akılları varsa Sailfish ile ortaklık kurarlar Sony akıllılık yaptı. Rusya bile ülkesinde mobil OS olarak belirledi Sailfish'i.
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darkhair 1 yıl
Şu asya ülkeleri birleşip kendi işletim sistemlerini yapsalar android tam manasıyla biter.
3-4 yıl kadar apk üstünden yürüseler "sailfish os gibi apk destekli", piyasaya sağlam tutununca da kendi uygulama marketlerini geliştirseler
KİB Android 🖐🖐🖐
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Tolgá 1 yıl
keşke koreli ve çinli üreticiler android kullanmasada kurtulsak şu lanet osdan.
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pUnduli 1 yıl
Yapılacak olan hareket belli aslında, bu saatten sonra insanları yeni bir işletim sistemine uygulama geliştirmeye ikna etmek çok çok zor olduğu için ellerinde ki ile ( mesela Javascript'in özelleşmiş bir versiyonu ile ( Typescript gibi ama veri tipleri falan olanı ) ve PWA lara tam destek veren mantıklı bir open source metrik toplanmayan işletim sistemi ( Firefox OS olabilirdi bu ) uygulama konusunda ciddi sorun yaşamadan bir yerlere gelebilirdi.
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zero fear 1 yıl
OS Tarafında taşlar yerine fazlasıyla oturalı uzun zaman oldu o yüzden sıfırdan işletim sistemi yapıp, birde insanların tercih etmesini sağlamak çok zor bir iş. Öyle bir yenilik veya radikal değişiklik getirmeli ki pazarı domine edip rüzgarlar estirsin. Bu da pek mümkün gözükmüyor hele ki söz konusu firma bir Çinli üretici ise..
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Whippoorwill 1 yıl
Kapalı kapılar ardında kendi işletim sistemleri yaptıkları gerçeğini göz ardı edemeyiz. Kendi işlemcilerini tasarlayan bir firma kendi işletim sistemini yapmaktan çekinmez.
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google, huawei ve
5 etiket daha mobil işletim sistemi huawei kirin Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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