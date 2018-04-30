Huawei: Mobil işletim sistemimizi geliştirme planımız yok, Android'e sadık kalacağız

Teknoloji Editörü
Çinli teknoloji devi Huawei, kendi mobil işletim sistemini geliştirmeye yönelik bir planının olmadığını ve bunun yerine Google'ın Android işletim sistemini kullanmaya devam edeceklerini açıkladı. Şirket ABD ile yaşadığı ticari gerilim sonucunda yatırım olarak kendi işletim sistemini geliştiriyor iddialarını da net bir şekilde yalanlamış oldu.
Huawei'nin, Pazar günü yaptığı açıklamada, global pazarda Android işletim sisteminin daha çok kullanıldığı belirtilerek: "Huawei'nin gelecekte kendi işletim sistemini geliştirme planı yok. Android işletim sistemi tarafından desteklenen bir ürün gamına sahibiz ve bu işletim sistemine karşı açık bir tavır benimsiyoruz." ifadelerine yer verildi. Strategy Analytics'e göre Huawei, dünyanın en büyük telekominikasyon ekipmanı üreticisi ve üçüncü büyük akıllı telefon şirketi.
ABD ile yaşanan ticari gerginlik Huawei'yi zorluyor
Huawei, Ar-Ge çalışmalarına milyarlarca dolar yatırım yaparak, bu ayın başında piyasaya sürülen P20 modeli de dahil olmak üzere, akıllı telefonlarında kullanmak üzere kendi Kirin yonga setini geliştirmeyi başarmıştı. Özellikle Çin-ABD ticaretinin gerginleşmesi nedeniyle zor günler geçiren Huawei, ABD'nin lider telekominikasyon şirketlerinin Huawei satmayacaklarını açıklaması ile oldukça sıkıntılı bir döneme girmişti.
Huawei'nin alt markası Honor'un başkanı Zhao Ming, geçtiğimiz hafta Pekin'de şirketin kendi işletim sistemini geliştirip geliştirmeyeceği sorulduğunda: "Bu bir kapasite ve zorunluluk meselesi. Huawei'nin bunu yapabileceğine şüphe yok ancak şimdilik Google ile çalıştığımız ve Android işletim sistemini kullanmaya devam edeceğimiz için bunun gerekli olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
https://gbtimes.com/huawei-says-it-has-no-plans-to-release-own-mobile-os Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Asıl en akıllıca olan Samsung'un yaptığı. Köşede işletim sistemi tutuyor Google'ın Android balonunun patlamasını bekliyor. Ayrıca Tizen şu an Samsung'un akıllı telefon dışında her ürününe yerleşmiş bir işletim sistemi. O da kullanıcıları bu büyük geçişe hazır hissetmelerini beklemek için. Z serisi nabız yoklamak için sunulmuştu. Hindistan'da tutan bir seri oldu sonuçta.
Aynı durum Wave serisinin tutmaması sonucu (1 hariç) Bada'nın fişinin çekilmesi ile,
Galaxy Alpha'nın piyasaya kullanıcılar metal telefona ne derdi kaygısıyla üretmesi ile,
açıklanabilir.
Çünkü kendisi gibi bu konuya hazırlıklı olan tek büyük üretici Sony. En azından bizim bildiğimiz bu.
Yoksa ZTE'nin düştüğü durumlara diğer üreticilerin düşmesi de pek olası. Büyük ihtimal cihazlarını artık Mediatek P60 ile P30 ile sunar.
Gerçi insanlar kısıtlamalardan hoşlanıyor o konuda üreticilere hak veriyorum. Yoksa neden Symbian ile iOS sonra da Android ile iOS piyasayı yıllarca domine etsin ki?
Akılları varsa Sailfish ile ortaklık kurarlar Sony akıllılık yaptı. Rusya bile ülkesinde mobil OS olarak belirledi Sailfish'i.
3-4 yıl kadar apk üstünden yürüseler "sailfish os gibi apk destekli", piyasaya sağlam tutununca da kendi uygulama marketlerini geliştirseler
KİB Android 🖐🖐🖐
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