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Hyundai FE Fuel Cell Concept, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı

Alternatif yakıtlı otomobillere önemli yatırımlar yapan Hyundai, hidrojen yakıt hücreli yeni konsept otomobili Hyundai FE Fuel Cell Concept'i 2017 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yakıt hücreli otomobiller konusunda önde gelen otomobil üreticileri arasında yer alan Hyundai, bu alana önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Güney Koreli otomobil üreticisi, hidrojen yakıt hücreli konsept otomobili Hyundai FE Fuel Cell Concept'i 2017 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı.
Hyundai'nin geleceğin otomobili olarak nitelendirdiği Hyundai FE Fuel Cell Concept, firmanın 2020 yılına kadar çıkarmayı planladığı düşük emisyonlu 14 otomobilden biri. Hyundai, hazırlık aşamasında olan bu düşük emisyonlu otomobillerin çıkışı ile birlikte, çevre dostu otomobiller alanında yerini daha da sağlamlaştırmış olacak.
Hyundai FE Fuel Cell Concept hidrojen yakıt hücreli yeni bir sistemden güç alıyor. Bu yeni yakıt hücresi sistemi, Hyundai ix35 Fuel Cell'de kullanılandan çok daha gelişmiş bir sistem. Hyundai, bu yeni güç kaynağının yüzde 20 daha hafif ve yüzde 10 daha verimli olduğunu açıkladı.
Hyundai FE Fuel Cell Concept, 788 kilometre menzile sahip. Bu da Hyundai'ın konsept otomobilini piyasadaki en uzun menzilli yakıt hücreli otomobiller arasına sokuyor. Tasarım olarak gerçekten de gelecekten fırlamış gibi duran Hyundai FE'nin tasarımında sudan ilham alınmış.
Hyundai FE Fuel Cell Concept'ten esinlenerek hazırlanan yakıt hücreli Hyundai SUV'ların üretimine 2018'in ilk aylarında başlanması bekleniyor. Bu SUV hakkında detaylar paylaşılmamış olsa da yeni bir yakıt hücreli Tuscon olacağı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki dönemde çok sayıda elektrikli, hibrit ve hidrojen yakıt hücreli otomobil çıkaracak olan Hyundai, bu atılımı ile alternatif yakıtlı otomobiller konusunda rakiplerini geride bırakmaya hazırlanıyor.

http://www.carmagazine.co.uk/car-news/motor-shows-events/geneva/2017/hyundai-fe-fuel-cell-concept-looks-to-the-future-at-geneva-2017/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Linns Judy 2 yıl en beğenilen

İç dizayna futuristik bir hava katayım derken pavyona çevirmiş :))
Bu sıralar zorlama futuristik dizaynları çok görüyoruz.
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teneke1236737 2 yıl
Hyundai!!
!
Sen araba yapma.


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AO 2 yıl teneke1236737
teneke1236737
Hyundai!!
!
Sen araba yapma.





Adamlar avrupada 3. büyük oldular.
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AO 2 yıl
Yalnız direksiyonun üzerindeki düğmeler dokunmatik.
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axaxa 2 yıl
Olmuyor işte siz yapmayın.
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blackzeros 2 yıl
direksiyonu sosyete pazarından almışlar
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infom@n 2 yıl blackzeros
blackzeros

direksiyonu sosyete pazarından almışlar

Alırsan bundan takarsın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Ryzen1200 2 yıl
Bu nasıl hi tasarım cok demode duruyor özelikle direksiyon çok eğreti
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napolyon94 2 yıl
hyundai her yıl gözümde itibar kazanıyor. ix35' in furistik hali gibi olmuş araç.
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BlackGhost12 2 yıl
O direksiyon ne öyle. Logoya benzeticez diyip saçmalamıyın. Zaten çirkin logosu. Arabaları güzel ama.
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Linns Judy 2 yıl en beğenilen

İç dizayna futuristik bir hava katayım derken pavyona çevirmiş :))
Bu sıralar zorlama futuristik dizaynları çok görüyoruz.
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kadirirdem 2 yıl
Direksiyon acayip olmuş , iç rengi pek olmamış.Araç şirin olmuş ama...
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl
Çok hoş ama Hyundai bi' direksiyon yapamadı :)
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BekirHan 2 yıl Abdülhak Hamit Tarhan
UgandaBukalemunu

Çok hoş ama Hyundai bi' direksiyon yapamadı :)

Tam da aynı şeyi düşünüyordum.


Gerçekten bu nedir böyle yav?

Ama araç bütü olarak güzel hakkını yemeyelim.
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yakıt hücresi, Hyundai ve
7 etiket daha 2017 cenevre otomobil fuarı yakıt hücreli otomobiller cenevre otomobil fuarı hyundai fe fuel cell concept Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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