Hyundai FE Fuel Cell Concept, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı

Yakıt hücreli otomobiller konusunda önde gelen otomobil üreticileri arasında yer alan Hyundai, bu alana önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Güney Koreli otomobil üreticisi, hidrojen yakıt hücreli konsept otomobili Hyundai FE Fuel Cell Concept'i 2017 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı.

Hyundai'nin geleceğin otomobili olarak nitelendirdiği Hyundai FE Fuel Cell Concept, firmanın 2020 yılına kadar çıkarmayı planladığı düşük emisyonlu 14 otomobilden biri. Hyundai, hazırlık aşamasında olan bu düşük emisyonlu otomobillerin çıkışı ile birlikte, çevre dostu otomobiller alanında yerini daha da sağlamlaştırmış olacak.

Hyundai FE Fuel Cell Concept hidrojen yakıt hücreli yeni bir sistemden güç alıyor. Bu yeni yakıt hücresi sistemi, Hyundai ix35 Fuel Cell'de kullanılandan çok daha gelişmiş bir sistem. Hyundai, bu yeni güç kaynağının yüzde 20 daha hafif ve yüzde 10 daha verimli olduğunu açıkladı.

Hyundai FE Fuel Cell Concept, 788 kilometre menzile sahip. Bu da Hyundai'ın konsept otomobilini piyasadaki en uzun menzilli yakıt hücreli otomobiller arasına sokuyor. Tasarım olarak gerçekten de gelecekten fırlamış gibi duran Hyundai FE'nin tasarımında sudan ilham alınmış.

Hyundai FE Fuel Cell Concept'ten esinlenerek hazırlanan yakıt hücreli Hyundai SUV'ların üretimine 2018'in ilk aylarında başlanması bekleniyor. Bu SUV hakkında detaylar paylaşılmamış olsa da yeni bir yakıt hücreli Tuscon olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki dönemde çok sayıda elektrikli, hibrit ve hidrojen yakıt hücreli otomobil çıkaracak olan Hyundai, bu atılımı ile alternatif yakıtlı otomobiller konusunda rakiplerini geride bırakmaya hazırlanıyor.

http://www.carmagazine.co.uk/car-news/motor-shows-events/geneva/2017/hyundai-fe-fuel-cell-concept-looks-to-the-future-at-geneva-2017/