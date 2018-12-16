Hyundai'ye göre gelecek hidrojenle çalışan otomobillerde

Teknoloji Editörü
Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai şu anda filosunda sadece birkaç hidrojenle çalışan otomobil sunuyor. Ancak şirket önümüzdeki yıllarda yeni bir yapılanmaya giderek hidrojenle çalışan otomobiller üretmeye hazırlanıyor.
Şirket bu alanda öncü olmak istiyor
Şirket geçtiğimiz günlerde FCEV Vision 2030 adını verdiği yeni bir planını açıkladı. Hyundai diğer birçok üretici gibi elektrikli otomobillere yatırım yapmak yerine, hidrojen araçlarına olan bağlılığını artırıyor ve bu alanda dünya pazarında lider olmak istiyor. Hyundai'nin hedefi ise pazar payının yüzde 25'ine sahip olmak.Şirket, önümüzdeki yıllarda araştırma, geliştirme ve yeni fabrikaların inşasına yaklaşık 7 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Hidrojenle çalışan arabaların elektriklilere oranla daha az yakıt tüketimi yapacağını belirten şirketin konuyla ilgili açıklamaları ise şu şekilde: "FCEV'in ticari üretiminin dünya çapındaki öncüsü Hyundai Motor Grubu, hidrojen teknolojisinin gerçekleştirilmesine yönelik cesur bir adım atıyor. Bizler, otomobil taşımacılığı sektörünün ötesindeki rolümüzü genişleteceğiz ve küresel toplumun geçişinde önemli bir rol oynayacağız. Hidrojeni ekonomik olarak uygun bir enerji kaynağı haline getirerek temiz enerjiyi hedefliyoruz."
https://www.hyundai.news/eu/technology/hyundai-motor-group-reveals-fcev-vision-2030/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elektrikli arabaları batarya üretiminden dolayı elektrik üretiminin kirletici kaynaklarla üretildiğini ve bundan dolayı daha pis olduğunu iddia edenler var. Gerçek şu ürettikleri petrol için yer kazılıyor yada daha beteri taş kırma teknolojisi kullanılıyor yeri açarken kullanılan makineler dizel tüketiyor sonracığıma bu çıkarılan petrolün işlenmesi için rafineye gönderilmesinde enerji tüketiliyor rafinede o KİRLİ elektrik kaynağı kullanılıyor işlenmiş benzini taşımak için yine enerji kullanılıyor dağıtım ağlarına getirilirken yine enerji kullanılıyor araçlarımız bu enerjisi yüksek olan yakıtın %22 sini değerlendirebiliyor. Elektrik üretimi evet kirli olabilir ama sadece kablo ile taşınan elektrik mi daha kirli yoksa benzin mi ?
Hidrojen için gelirsek siz o hidrojeni elde ederken harcadığınız enerji ile 5 arabayı şarj edersiniz ciddiyim Fuel Cell in 200.000 km bile olmayan bir ömrü var hidroliz edilirken kullanılan katot ve anotun çok kısa bir ömrü var arabada fuel cell in içinden geçerken %30 verimlilikle mi ne elektrik üretiyor kısacası attığım şu tablo her şeyi özetliyor ha bu arada elektrik yenilebilir sayılmış her 3 yakıt içinde ona rağmen hidrojen ve yakıtlı aracın verimleri bu kadar düşük karar sizin kafanızda 3 kg ağırlığında vücudun enerjisinin %20 sini harcayan düşünmenize yarayan bir organ var.