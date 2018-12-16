Hyundai'ye göre gelecek hidrojenle çalışan otomobillerde

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai şu anda filosunda sadece birkaç hidrojenle çalışan otomobil sunuyor. Ancak şirket önümüzdeki yıllarda yeni bir yapılanmaya giderek hidrojenle çalışan otomobiller üretmeye hazırlanıyor.

Şirket bu alanda öncü olmak istiyor

Şirket geçtiğimiz günlerde FCEV Vision 2030 adını verdiği yeni bir planını açıkladı. Hyundai diğer birçok üretici gibi elektrikli otomobillere yatırım yapmak yerine, hidrojen araçlarına olan bağlılığını artırıyor ve bu alanda dünya pazarında lider olmak istiyor. Hyundai'nin hedefi ise pazar payının yüzde 25'ine sahip olmak.

https://www.hyundai.news/eu/technology/hyundai-motor-group-reveals-fcev-vision-2030/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şirket, önümüzdeki yıllardaveinşasına yaklaşıkbir yatırım yapacak.çalışan arabalarınoranla daha aztüketimi yapacağını belirten şirketin konuyla ilgili açıklamaları ise şu şekilde: "FCEV'in ticari üretiminin dünya çapındaki öncüsü Hyundai Motor Grubu, hidrojen teknolojisinin gerçekleştirilmesine yönelik cesur bir adım atıyor. Bizler, otomobil taşımacılığı sektörünün ötesindeki rolümüzü genişleteceğiz ve küresel toplumun geçişinde önemli bir rol oynayacağız. Hidrojeni ekonomik olarak uygun bir enerji kaynağı haline getirerek temiz enerjiyi hedefliyoruz."