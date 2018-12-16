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Hyundai'ye göre gelecek hidrojenle çalışan otomobillerde

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, geleceği elektrikle değil, hidrojenle çalışan otomobillerde görüyor. Şirket önümüzdeki yıllarda bu teknolojiyi kullanan arabalar üretmeye hazırlanıyor.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai şu anda filosunda sadece birkaç hidrojenle çalışan otomobil sunuyor. Ancak şirket önümüzdeki yıllarda yeni bir yapılanmaya giderek hidrojenle çalışan otomobiller üretmeye hazırlanıyor.

Şirket bu alanda öncü olmak istiyor

Şirket geçtiğimiz günlerde FCEV Vision 2030 adını verdiği yeni bir planını açıkladı. Hyundai diğer birçok üretici gibi elektrikli otomobillere yatırım yapmak yerine, hidrojen araçlarına olan bağlılığını artırıyor ve bu alanda dünya pazarında lider olmak istiyor. Hyundai'nin hedefi ise pazar payının yüzde 25'ine sahip olmak.
Şirket, önümüzdeki yıllarda araştırma, geliştirme ve yeni fabrikaların inşasına yaklaşık 7 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Hidrojenle çalışan arabaların elektriklilere oranla daha az yakıt tüketimi yapacağını belirten şirketin konuyla ilgili açıklamaları ise şu şekilde: "FCEV'in ticari üretiminin dünya çapındaki öncüsü Hyundai Motor Grubu, hidrojen teknolojisinin gerçekleştirilmesine yönelik cesur bir adım atıyor. Bizler, otomobil taşımacılığı sektörünün ötesindeki rolümüzü genişleteceğiz ve küresel toplumun geçişinde önemli bir rol oynayacağız. Hidrojeni ekonomik olarak uygun bir enerji kaynağı haline getirerek temiz enerjiyi hedefliyoruz."

https://www.hyundai.news/eu/technology/hyundai-motor-group-reveals-fcev-vision-2030/ Yorum Yaz
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Guest-6B5A59FD1 5 ay en beğenilen
Ben bunların mantığını anlamıyorum.
Elektrikli arabaları batarya üretiminden dolayı elektrik üretiminin kirletici kaynaklarla üretildiğini ve bundan dolayı daha pis olduğunu iddia edenler var. Gerçek şu ürettikleri petrol için yer kazılıyor yada daha beteri taş kırma teknolojisi kullanılıyor yeri açarken kullanılan makineler dizel tüketiyor sonracığıma bu çıkarılan petrolün işlenmesi için rafineye gönderilmesinde enerji tüketiliyor rafinede o KİRLİ elektrik kaynağı kullanılıyor işlenmiş benzini taşımak için yine enerji kullanılıyor dağıtım ağlarına getirilirken yine enerji kullanılıyor araçlarımız bu enerjisi yüksek olan yakıtın %22 sini değerlendirebiliyor. Elektrik üretimi evet kirli olabilir ama sadece kablo ile taşınan elektrik mi daha kirli yoksa benzin mi ?
Hidrojen için gelirsek siz o hidrojeni elde ederken harcadığınız enerji ile 5 arabayı şarj edersiniz ciddiyim Fuel Cell in 200.000 km bile olmayan bir ömrü var hidroliz edilirken kullanılan katot ve anotun çok kısa bir ömrü var arabada fuel cell in içinden geçerken %30 verimlilikle mi ne elektrik üretiyor kısacası attığım şu tablo her şeyi özetliyor ha bu arada elektrik yenilebilir sayılmış her 3 yakıt içinde ona rağmen hidrojen ve yakıtlı aracın verimleri bu kadar düşük
karar sizin kafanızda 3 kg ağırlığında vücudun enerjisinin %20 sini harcayan düşünmenize yarayan bir organ var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ben bunların mantığını anlamıyorum.Elektrikli arabaları batarya üretiminden dolayı elektrik üretiminin kirletici kaynaklarla üretildiğini ve bundan dolayı...
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shockwave23 5 ay
Nabcaz ya artık şaşırdık hidrojen mi alacaz ceryanli araba mı çok dertliyim
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Seyrim 5 ay
Elektrik.. Gelecek bu..
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DH Misafiri 5 ay
Hyundai'ın daha önce ix35 FCEV ile hidrojenli araçlar konusunda ciddi bir çalışması olmuştu ki onun meyvesi olarak marka hidrojenli Nexo'yu üretti. Hyundai öncelikli olarak hibritin tüm dünyada tamamen yaygınlaşmasını beklemeli ve ona göre hareket etmeli. Hibrit dünyada tam olarak yaygınlaştıktan sonra Hyundai bu adımı atmalı Hyundai bu konuda çok acele ediyor ve büyük riske giriyor
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bulentcandan 5 ay
İstasyonlarda değiştirilebilir batarya ve otoyollarda kablosuz şarj imkanı çok şeyi değiştirebilir(di).
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DH Misafiri 5 ay
Japon ve Koreli kardeşlerimiz ülkemizde sattıkları araçların plug in hibritlerini ülkemize getirseler bence daha çok iş yaparlar diye düşünüyorum
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lordlevent 5 ay
Batarya teknolojisine bir çözüm bulunamazsa , otomobillerin yarını hidrojen yakıtı. Zaten kendisini iyi yöneeteni seçememiş toplumlarda elektrikli arabalar çoğalırsa elektrik fiyatlarıda artar dünya olumsuz etkilenir.
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general4242 5 ay
Ya zaten elektrikli araclarin sarj etme derdi var suresi var bataryalarin omru var falan hidrojen gaz gibi doldurabilecekse petrollerde asil o tutar. Bence su an yapilabilir bir sey ama petrol sirketleri, abd vs izin vermiyordur kesin
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kerotobil 5 ay
Çare plug in hybrid. Biraz ondan biraz bundan. Bence en optimum bu şekilde.
Bi yandan bataryalar daha zararlı deniliyor. Bir yandan yok dizel zararlı. İkisinden de azar azar kısarsın olur biter. Orta halli bir batarya, orta halli bir motor bu iş tamam bence.İstersen şarj etme yolda giderken gene de bataryayı doldurup kullanabilirsin.
Günlük kullanım için düşünüldüğünde elektriklilerde mantıklı aslında. Tesla manyağı 0-100 3 saniye yerine 8 saniyelik motor kullansaydı belki daha uzun menzilli araçlar olacaktı. Adamlar öyle araç yaptılarki daha en baştan ferrari lambolarla kapıştırıyo millet.
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oquzdag 5 ay kerotobil
kerotobil
Çare plug in hybrid. Biraz ondan biraz bundan. Bence en optimum bu şekilde.
Bi yandan bataryalar daha zararlı deniliyor. Bir yandan yok dizel zararlı. İkisinden de azar azar kısarsın olur biter. Orta halli bir batarya, orta halli bir motor bu iş tamam bence.İstersen şarj etme yolda giderken gene de bataryayı doldurup kullanabilirsin.
Günlük kullanım için düşünüldüğünde elektriklilerde mantıklı aslında. Tesla manyağı 0-100 3 saniye yerine 8 saniyelik motor kullansaydı belki daha uzun menzilli araçlar olacaktı. Adamlar öyle araç yaptılarki daha en baştan ferrari lambolarla kapıştırıyo millet.

çare plugin hydrogene
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Whisper911 5 ay
Bu konu daha önce de tartışılmıştı. Elektriğin geçiş olduğu konusunda ciddi fikirler var. Hatırlarım bmw nin hidrojen konusunda epey arge çalışması vardı. 7 serisinde falan deniyorlardı , dünyayı dolaşıyordu ama bir anda ses seda kesildi. Markaların halen daha hidrojen üzerinde çalışmalar yaptığına eminim. Elektrik tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmadığı sürece sadece bir süre daha idare eder. Küresel ısınma öyle boyutlara ulaştı ki artık insanlığa çok daha kesin çözümler lazım. Maalesef hükumetlerin işin ciddiyetinde olduğunu sanmıyorum.
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Ohol Oula 5 ay
Cereyanlılar daha doğru dürüst çoğalmadı. Hidrojen falan dur hele..
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Kergit 5 ay
Elektriğin savunulabilmesi için onu yenilenebilir kaynaklardan üretmeli ve batarya uretirken hava kirletilmemeli
Biz elektriği kömürden ürettiğimize göre masum bir yakıt tipi yok bizde
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Kulak Misafiri 5 ay Kergit
Tamam ama yenilenebilir kaynaklar da yer kaplıyor. Yani rüzgar gülü tarlası kuracaksın. Ya da güneş enerjisi. O alan daha aktif kullanılabilir diye bir tartışma dönmekte. Hadi bakalım çık işin içinden.
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serafon 5 ay
Gerçekten büyük kumar oynamış Hyundai. Belki bir bildikleri vardır.
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