Kasım ayı satışlarında Xbox 360 rakiplerini adeta ezip geçti

ABD'de Şükran Günü ertesi büyük indirimlerin yapıldığı Kara Cuma sonrasında özellikle konsol alanında analistlerin yaptığı satış tahminlerini sizlerle paylaşmıştık. Açıklanan kesin satış rakamları tahminleri de geride bırakmış durumda.





Konsol pazarı analiz firması NPD Group tarafından yapılan araştırmaya göre Microsoft Kasım ayında 1.7 milyon adet Xbox 360 konsolu sattı. Tahminler 1.5 milyon olacağı yönündeydi. Bu başarıyla Xbox 360 art arda 4 ay en çok satan donanım sistemi ünvanını elde etti.





Sony'de yıl bazında yüzde 70'e varan bir artış yakaladı ancak buna rağmen 900 000 PS3 konsolu satarak Microsoft'un satışlarının neredeyse yarısını biraz geçebildi.





Nintendo ise 860 000 Wii, 795 000 Nintendo 3DS ve 350 000 DS konsolu satarak Kasım ayını en karlı kapatan firmalardan oldu. Ancak tüm ürünlerinin toplamı bile Xbox 360'ı sadece 300 000 ünite geçebildi.





Aralık 2008 tarihinden bu yana ilk kez en çok satan konsol ile onu takip eden konsol arasında bu kadar büyük bir fark oluştu. Konsol endüstrisi Kasım ayında yüzde 1'lik artışla 3 milyar dolarlık satış yaptı. Donanım sistemleri yıllık yüzde 9 artışla 982 milyon dolar, yazılım ürünleri yıllık yüzde 15 artışla 1.67 milyar dolar gelir elde ederken aksesuar pazarı ise yüzde 34'lük düşüşle 273.8 milyon dolar oldu.





Kasım ayında en çok satan konsol oyunları ise sırasıyla:

Call of Duty: Modern Warfare 3 (360, PS3, Wii, PC)

Elder Scrolls V: Skyrim (360, PS3, PC)

Battlefield 3 (360, PS3, PC)

Assassin's Creed: Revelations (360, PS3, PC)

Just Dance 3 (Wii, 360)

Madden NFL 12 (360, PS3, Wii, PSP, PS2)

Uncharted 3: Drake's Deception (PS3)

Saints Row: The Third (360, PS3, PC)

The Legend of Zelda: SkywardSword (WII)

Batman: Arkham City (360, PS3, PC)

Avrupa'da ise Kasım ayındaki PS3 satışları ile Sony lider durumda. Kara Cuma haftasında Nintendo 3DS modeli 236 bin adet satarken, PS3 214 bin, Wii 194 bin, Xbox 360 ise 154 bin adet sattı. Kasım ayı toplamında ise PS3 685 bin, 3DS 601 bin, Wii 543 bin, Xbox 360 ise 541 bin adet satış gerçekleştirdi.