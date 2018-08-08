Klasik kontrolcü isteyenlere Razer Panthera Evo

Bugün oyun oynamak istediğimizde bilgisayar tarafında daha çok özel tasarlanmış oyuncu klavyeleri veya fareler, mobil tarafta ise kablosuz kontrolcüler ve ekran üzeri kontroller kullanıyoruz. Bununla birlikte retro tarzda klasik kontrolcülere ilgi duyanların sayısı da az değil.

Razer Panthera Evo özellikleri ve fiyatı

Panthera adındaki kontrolcüsü ile oyuncuların beğenisini kazanan Razer, şimdi daha gelişmiş Panthera Evo modelini tanıttı. Razer mekanik anahtarlar ile desteklenen tuşlar hassasiyet kazanırken bu kez konsolun panel altı tasarımı değiştirilebilir tarzda hazırlanmış.

Ayrıca Bkz. "Creative Outlier ONE Plus kablosuz kulaklık ile müziği doğrudan oynatın"

Razer yeni oyun kolunu geliştirirken Team Razer ekibinden Xian Ho Kun ve oyun dünyasından Kenny Omega’nın desteğini de almış. İkili oyun kolunu performans ve dayanıklılık üzerine test etmiş.

Panthera Evo modeli 3 metre kablo ile gelirken analog 5mm kulaklık girişi PlayStation 4 için ayrılmış. Evo 2018 dövüş oyunları fuarında sahneye çıkacak olan Razer Panthera Evo için 200 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar sonbaharda.