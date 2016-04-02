Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G5 işkence altında

LG'nin yeni akıllı telefonu G5 bu kez ilginç bir testte. Akıllı telefon çizilmeden yanmaya, bükülmeden soyulmaya kadar bir çok testten geçirilip adeta işkenceye maruz bırakılıyor.
3 yıl
7b
1
32
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG yeni amiral gemisi modeli G5'i kullanıcıların beğenisine sundu. Performans, kamera, pil süresi gibi konularda onlarca test internet ortamında paylaşılmaya başlansa da bir youtube kullanıcısı akıllı telefona sıra dışı bir stres testi hazırlamış. 
Aslında bu teste işkence desek daha doğru olabilir, zira akıllı telefonun performansı veya pil süresine hiç değinilmiyor. Testin ilk etabında ekrana takılı olarak gelen ekran koruyucu çıkarılarak numaralandırma yapılıyor. Her bir numaranın alt kısmına farklı maddelerle (giderek zorlayıcı bir sırayla) çizik atılmaya çalışılıyor. LG G5 modelinin Gorilla Glass 4 kaplı ekranı 6. seviyeye kadar çizik oluşturmamayı başarıyor ancak bu seviyeden sonra ekranın çizildiği bariz bir şekilde ortaya çıkıyor.
Benzer bir çizik testini arka kısımdaki kamera modülüne uyguladığımızda ise bu bölümün çizilmeye karşı oldukça dayanıklı olduğunu görüyoruz. Görünen o ki G5'in kamera koruyucusu cebinizdeki anahtarlık veya bozuk paralarla hırpalanamayacak kadar sağlam. Parmak izi okuyucuya aynı şey yapıldığında ise soyulmanın anında başladığını görüyoruz. Plastik yüzeye sahip güç butonu ve parmak izi okuyucu sivri uçlu bir metal ile kolayca soyulabiliyor. Parmak izi koruyucunun çizilse dahi sağlıklı çalışmaya devam ettiğini hatırlatalım. Metal arka kapağın da aynı malzeme ile çizilebildiğini görüyoruz.
Üçüncü aşamada IPS LCD ekranın çakmak ile yakıldığını görüyoruz. Kısa süre içerisinde siyahlaşmaya başlayan ekran soğuduktan sonra tekrar fonksiyonel hale gelmeye başlıyor, ancak ekranda bir miktar LCD yanık izi kaldığını da belirtelim. 4. ve son aşama ise bükülme testi. iPhone 6'nın literatüre kazandırdığı bu testte G5 başarılı görünüyor, ancak bu testte telefonun alt kısmında bulunan ve çıkarılabilir modüler bölme akıllı telefonun en başarısız kısmı oluyor. Testi aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
volkie 3 yıl en beğenilen
Hepsini anladimda cakmakla yakmak ne arkadas, normal kullanım senaryosunda olacak bir iş değil akıl sağlığı yerinde ise kullanıcının, lcd de yanik oluşmuş, ne bekliyordun kamil
Hepsini anladimda cakmakla yakmak ne arkadas, normal kullanım senaryosunda olacak bir iş değil akıl sağlığı yerinde ise kullanıcının, lcd de yanik oluşmuş, ne b...
Devamını Gör
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
Çakmak testini iyi düşünmüşler. Ben her içtiğim sigarayı telefonda söndürüyorum
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gladyator] 3 yıl
Ya ben bu yakma,maket bıçağıyla kara kalem çalışması yapma testlerini anlamıyorum,hayır amaç nedir?Yapacaksan omuz hizasından yere düşme testi yap,üstüne günlük hayattan bir obje düşür ama bunlar nedir Allah aşkına.Adam resmen maket bıçağıyla kazıdı aleti telefon lan bu te-le-fon,kara kutu değil.
Ya ben bu yakma,maket bıçağıyla kara kalem çalışması yapma testlerini anlamıyorum,hayır amaç nedir?Yapacaksan omuz hizasından yere düşme testi yap,üstüne günlük...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JNG90 3 yıl
G3 ün çıktığı gün ne şekildi bee...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Adamın telefona bir kerkinmediği kalmış yazıktır adamlar uğraşıyorlar onu yapmaya nomissiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paardon 3 yıl
Bu telefonun batarya bölmesi çok sorun çıkaracak demedi demeyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 3 yıl
atın çöpe gitsin bi G2 tuttu diye 3 modeldir adam gibi telefon yapamadılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
İyi de bu cihaz testi değil ki bence Çin işkencesini benimsemiş bir birey kendi yüksek egosunu test etmiş! Otur sıfır! :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UNF0RGIVEN 3 yıl
Bazıları test böyle olmaz demiş, test değil zaten amaç ilgi çekmek hit almak abartabildigi kadar abartmak.

Adamlar civanın içine atmaktan, sniper ile ateş etmeye kadar işi götürüyorlar.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 3 yıl
telefon stres testinden çok, zeka seviyesi betimleme testi olmuş. Testi yapanların zeka seviyeleri belli oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Çakmakla girmek neyin kafası anlamış değilim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Çakmakla girmek neyin kafası anlamış değilim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
üstünden tank ile de geçmeliydi, olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgabes64 3 yıl
G5 in metal denilen kasası plastik kaplama çıkmış, Vodafone de en yavaş 4.5G yi sunuyorken neyi bekledik acaba aylardır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
Çakmak testini iyi düşünmüşler. Ben her içtiğim sigarayı telefonda söndürüyorum
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReaLLibe 3 yıl JoeyBane
JoeyBane

Çakmak testini iyi düşünmüşler. Ben her içtiğim sigarayı telefonda söndürüyorum

Bende bazen bilgisayar başındayken gidip küllük almaya üşeniyordum iyi oldu bunu öğrendiğim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6974 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, lg g5 ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Huawei Honor 7, Türk Telekom ile raflarda boy gösteriyor 3 yıl Meizu Pro 6 metal kasasıyla görüntülendi 3 yıl Son Nvidia GameReady sürücüleri sıkıntılı 3 yıl Tesla Model 3 hakkında her şey: Otomobil dünyasının yeni yıldızı 3 yıl Iron Fist kadrosuna Game of Thrones'tan bir isim daha katıldı 3 yıl Hong Kong'lu Scarlett Johansson hayranı ünlü yıldızın robotunu yaptı 3 yıl Dünya'ya dev bir meteor çarparsa ne olur?(Video) 3 yıl Intel, TLC tabanlı ilk SSD ürünlerini duyurdu 3 yıl Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi görev çubuğuna bildirim rozetleri getirecek 3 yıl Steam PC oyuncularının tercihi Windows 10 64 bit 3 yıl Nvidia GTX 980 Ti üretimi durdurulacak mı? 3 yıl BlackBerry satışları düşmeye devam ediyor 3 yıl Huawei 2015'i %33'lük bir kâr artışı ile kapadı 3 yıl İşte uzaylı istilasından korunmanın yolu 3 yıl 2. El cep telefonu alırken nelere dikkat etmemiz gerek ? 3 yıl Huawei P9'un kameraları Leica tarafından sağlanıyor 3 yıl Game of Thrones'un ana karakteri kim? İşte matematikçilerin cevabı 3 yıl X-Men filmlerine The New Mutants da katılacak 3 yıl Tesla Model 3'ün 15 inç ekranı LG Display tarafından tedarik edilecek 3 yıl LG, USB Type-C destekli 27 inçlik 4K monitörünü satışa sunuyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G5 işkence altında Sonraki Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu 2017'de piyasaya sürülebilir 3 yıl iPhone SE, satışlardaki düşüşe engel olamayacak 3 yıl Snapdragon 823'lü HTC 10 Mini eylül ayında gelebilir 3 yıl Blackberry Priv için Marshmallow güncellemesi Nisan sonu Mayıs başında geliyor 3 yıl SilverStone’dan sistemlere USB Type-C desteği 3 yıl Samsung Gear ve Galaxy Apps uygulama mağazaları birleşiyor 3 yıl Android'in pazardaki hakimiyeti artarken Windows Phone istikrarını sürdürüyor 3 yıl 2si1 "Duygusal" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl iFixit, iPhone SE'yi parçalarına ayırarak cihazın tamir edilebilirlik puanını belirledi 3 yıl Sanal gerçeklik gözlüklerinin göz sağlığına etkileri 3 yıl Kullanıcı testlerine göre 4.5G’de gerçek hızlar ne oldu? 3 yıl G.Skill’den hız odaklı yeni DDR4 RAM bellekler 3 yıl Samsung Galaxy S7 Olympic Edition iddiaları 3 yıl iOS 9.3 çökme hatası gideriliyor 3 yıl 4.5G ile ilgili bilinmesi gerekenler 3 yıl Tesla'nın ekonomik fiyatlı elektrikli otomobili Model 3 nihayet tanıtıldı 3 yıl Intel Broadwell-EP işlemciler sahneye çıkıyor 3 yıl Cortana yakında Android bildirimlerini de takip edecek 3 yıl MIT'den Wi-Fi şifre sorununu çözecek yeni bir çalışma 3 yıl Samsung’dan yeni amiral gemi modellerine kilit ekranı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim