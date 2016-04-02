LG G5 işkence altında

LG yeni amiral gemisi modeli G5'i kullanıcıların beğenisine sundu. Performans, kamera, pil süresi gibi konularda onlarca test internet ortamında paylaşılmaya başlansa da bir youtube kullanıcısı akıllı telefona sıra dışı bir stres testi hazırlamış.

Aslında bu teste işkence desek daha doğru olabilir, zira akıllı telefonun performansı veya pil süresine hiç değinilmiyor. Testin ilk etabında ekrana takılı olarak gelen ekran koruyucu çıkarılarak numaralandırma yapılıyor. Her bir numaranın alt kısmına farklı maddelerle (giderek zorlayıcı bir sırayla) çizik atılmaya çalışılıyor. LG G5 modelinin Gorilla Glass 4 kaplı ekranı 6. seviyeye kadar çizik oluşturmamayı başarıyor ancak bu seviyeden sonra ekranın çizildiği bariz bir şekilde ortaya çıkıyor.

Benzer bir çizik testini arka kısımdaki kamera modülüne uyguladığımızda ise bu bölümün çizilmeye karşı oldukça dayanıklı olduğunu görüyoruz. Görünen o ki G5'in kamera koruyucusu cebinizdeki anahtarlık veya bozuk paralarla hırpalanamayacak kadar sağlam. Parmak izi okuyucuya aynı şey yapıldığında ise soyulmanın anında başladığını görüyoruz. Plastik yüzeye sahip güç butonu ve parmak izi okuyucu sivri uçlu bir metal ile kolayca soyulabiliyor. Parmak izi koruyucunun çizilse dahi sağlıklı çalışmaya devam ettiğini hatırlatalım. Metal arka kapağın da aynı malzeme ile çizilebildiğini görüyoruz.

Üçüncü aşamada IPS LCD ekranın çakmak ile yakıldığını görüyoruz. Kısa süre içerisinde siyahlaşmaya başlayan ekran soğuduktan sonra tekrar fonksiyonel hale gelmeye başlıyor, ancak ekranda bir miktar LCD yanık izi kaldığını da belirtelim. 4. ve son aşama ise bükülme testi. iPhone 6'nın literatüre kazandırdığı bu testte G5 başarılı görünüyor, ancak bu testte telefonun alt kısmında bulunan ve çıkarılabilir modüler bölme akıllı telefonun en başarısız kısmı oluyor. Testi aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz.