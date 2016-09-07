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LG V20: Çift arka kamera, ikinci ekran, yenilikçi video OIS ve daha büyük batarya

LG’nin yılın ikinci yarısına hazırladığı yeni kozu V20, bugün itibariyle resmiyet kazandı. Cihaz, önceki versiyonun eleştiri noktalarını kapatmayı amaçlıyor.
2 yıl
12b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın ilk yarısında amiral gemi modeli G5’ten beklediği verimi alamayan LG, V20 için yatırımlarını ve beklentilerini arttırmıştı. LG V20, ilk nesildeki eleştirileri de pek çok açıdan gidermeyi amaçlıyor.

Tasarım

LG V20 modeli ile ilgili ayrıntılardan birisi çıkarılabilir batarya olmuş. Rakipleri gibi gömülü batarya konusundan uzak duran firma, arka metal kapağı kolayca açılabilir hale getirmiş. Böylece bataryanın hızlı bir şekilde değişimi de mümkün olmuş. Telefon yine tamamen alüminyum alaşımdan imal.

Geçen yıl ki köşeli tasarımdan biraz daha yuvarlatılmış hatlara geçiş yapan V20, alt ve üst kenarların kalınlaşmaması için özen göstermiş. Alt ve üst kenarlar çift tasarımlı görünürken, ikinci küçük ekran da daha iyi görünme açısından biraz daha büyütülmüş. Arka kısımda beklediğimiz çift kamera ve altında ise parmak izi okuyucu entegreli kilit açma butonu yer alıyor.

Donanım

5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte IPS ekrana sahip olan LG V20, daha kalın bir ikinci ekran barındırıyor. Karakterler daha parlak ve fontlar da daha büyük. Böylece kullanıcılar ekrandaki içerikleri daha rahat ve net bir şekilde görebilecek. Bu ekranda bildirimler veya kullanıcının kendi imzası gösterilebiliyor. Yazılım desteği ile daha fazla seçenek de mevcut.

Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM ile rakip amiral gemi akıllı telefonların performans seviyesinde yer alan cihazda 64GB arttırılabilir kapasite bulunuyor. Arka kapak açıldığında SIM kart ve hafıza kartına da erişim sağlanabiliyor.

 

LG V20: Çift arka kamera, ikinci ekran, yenilikçi video OIS ve daha büyük batarya
Tam Boyutta Gör

Kamera

Firma kamera tarafıyla yine ses getirmeyi amaçlıyor. Arka kısımdaki 16MP ve 8MP çift kamera sistemi, dar veya geniş açılar arasında çok hızlı bir şekilde geçiş yapıyor. En fazla 135 dereceye kadar açıyı ayarlamak mümkün. Ayrıca faz algılamalı, lazer tabanlı ve kontrast tabanlı olmak üzere 3 farklı otomatik odaklama ile de güçlü bir şekilde destekleniyor. Yine OIS desteği unutulmamış. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve 120 derecelik oldukça geniş bir açıya sahip. Muhtemelen büyüyen ikinci ekran nedeniyle ön taraftaki ikinci kameradan vazgeçildi.

Ayrıca Bkz. "Meizu M3 Max: 6 inç ekran, 4100mAh kapasiteli batarya"

Geçen yılın V10 modelinde video özellikleri de çok dikkat çekmişti. Bu yıl firma çıtayı biraz daha yukarı çekmiş. LG V20, Qualcomm’un Steady Shot 2.0 teknolojisini ilk barındıran akıllı telefon oldu. SS 2.0 teknolojisi, gerçek zamanlı ve jiroskop tabanlı bir yazılımsal görüntü sabitleme kullanıyor. Böylece gecikmeler en aza indirilirken, görüntü karelerinden elde edilen veriler analiz ediliyor ve denge sağlanıyor. Firma, pazardaki en iyi çözümü sunduklarını ifade ediyor. Yine manuel video ayarları çok geniş tutulmuş.

Ses

Ses konusunda da firma elinden geleni yapmış. ESS Sabre ES9218 adındaki dörtlü DAC sistemi, bozulmaları minimuma çekiyor ve dinamik mesafeyi artırarak signal to noise oranını ise optimize ediyor. Böylece ses tutkunlarını tatmin edecek en iyi seviye yakalanmış oluyor.

Ses kayıt esnasında arka plan gürültüsü en aza indiriliyor ve en kaliteli içerik elde ediliyor. Kayıtlar 24-bit / 48kHz seviyesinde yapılırken, yeni bir yüksek kaliteli HD ses kaydedici sayesinde 24-bit / 192kHz FLAC elde etmek de mümkün oluyor. Bazı bölgelerdeki versiyonlarda Bang & Olufsen tarafından hazırlanmış yazılımsal ses ayar desteği yer alacak. Bu versiyonda B&O logosunu göreceğiz.

Ve batarya

LG V20 modeli, 3200mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Önceki versiyona göre 200mAh güçlenen batarya, çeşitli optimizasyonlar ile uzun süreler kullanıcısını idare edebilecek. Ayrıca QuickCharge 3.0 desteği de mevcut.

Ayrıca Bkz. "5100mAh bataryalı Lenovo Vibe P2 resmiyet kazandı"

Android 7.0 Nougat işletim sistemli ilk akıllı telefon olacak LG V20, ayrıca piyasaya çıkan ilk telefon da olacak. Google Pixel akıllı telefonlarının daha önce piyasaya çıkması bekleniyordu ancak LG, bu ay sonunda telefonu müşteriye sunacağını ifade etti. Fiyat olarak bir bilgi yok ancak 650$ iddiaları mevcut.

 

http://www.phonearena.com/news/LG-V20-unveiled_id85013 Yorum Yaz
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