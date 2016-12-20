Lenovo’nun kavisli akıllı telefonu Zuk Edge resmiyet kazandı

Son dönemde kavisli sahip akıllı telefonlara olan ilgi giderek artıyor. Üreticiler de bu ilgiyi en iyi şekilde değerlendirmek niyetinde ve hemen hepsinin ürün gamında en az bir tane kavisli akıllı telefon bulundurma planı var. Bu konuda son olarak Lenovo sözü aldı.

Kavisli Ekran

Firmanın ZUK adındaki alt markasına eklediği yeni amiral gemisi Zuk Edge, kavisli ekranı ile rakiplerinin arasındaki yerini aldı. Daha önce gördüğümüz şekilde ön kısımda parmak izi entegre bir Home butonu yer alıyor. Genelde kavisli ekranı telefonlarda tasarım bu şekilde karşımıza çıkıyor.

Snapdragon 821 yonga setinden gücünü alan yeni modelin 4GB ve 6GB LPDDR4 RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama kapasitesi ise 64GB ve UFS 2.0 destekli. Yani 150MB/s yazma hızlarına kadar çıkabiliyor. Hafıza kartı desteğine ise yer verilmemiş.

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5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefonda Samsung imzalı 13MP çözünürlüğünde ISOCELL arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 3100mAh kapasiteli batarya ise USB 3.1 Tip-C üzerinden hızlı şarj olabiliyor.

Bluetooth 4.1, WiFi AC bağlantı seçeneklerinin yanında 0.09 saniyede tarama yapabilen U Touch parmak izi okuyucu, nabız ölçer, ultraviyole ışın ölçer, yükseklik ölçer sensörleri ile Galileo konumlama sistemine destek yer alıyor.

Modelin 6GB RAM ve 64GB kapasite barındıran Zhen Enjoy versiyonu 360$ fiyat etiketine sahip. 4GB RAM taşıyan Ultimate versiyonu ise 330$ fiyat etiketine sahip. Satışlar 1 Ocak itibariyle çevrimiçi olarak başlayacak.

Zuk Edge L

Lenovo’nun diğer bir iddialı amiral gemisi ise Zuk Edge L modeli. Ünlü sanatçı Lee Min Ho versiyonu olarak da adlandırılan Zuk Edge L, yüzde 86 ekran kasa oranı ile dikkat çekiyor. Bu oran Xiaomi Mi Mix modelinde yüzde 84, Oppo R9 Plus modelinde ise yüzde 75 civarında. Bu bakımdan rekor Zuk Edge modelinde diyebiliriz.

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Xiaomi’nin aksine ince ekran çerçeveleri için üst veya alt kenardan taviz verme durumu yok. Tüm kenarlarda inceltme işlemi uygulanmış ve yukarıda bahsettiğimiz oran elde edilmiş. Metal kasanın kalınlığı ise 7.68mm olarak belirlenmiş. Modelin donanımı aynı ve sadece 4GB LPDDR4 RAM seçeneği bulunuyor. Fiyatı ise 360$ civarında.