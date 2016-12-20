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Lenovo’nun kavisli akıllı telefonu Zuk Edge resmiyet kazandı

Lenovo’nun kavisli ekran trendine adımını atacağı yeni amiral gemisi Zuk Edge, bugün yapılan duyuru ile resmiyet kazandı. Lenovo fiyatı ile rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo’nun kavisli akıllı telefonu Zuk Edge resmiyet kazandı

Son dönemde kavisli sahip akıllı telefonlara olan ilgi giderek artıyor. Üreticiler de bu ilgiyi en iyi şekilde değerlendirmek niyetinde ve hemen hepsinin ürün gamında en az bir tane kavisli akıllı telefon bulundurma planı var. Bu konuda son olarak Lenovo sözü aldı.

Kavisli Ekran 

Firmanın ZUK adındaki alt markasına eklediği yeni amiral gemisi Zuk Edge, kavisli ekranı ile rakiplerinin arasındaki yerini aldı. Daha önce gördüğümüz şekilde ön kısımda parmak izi entegre bir Home butonu yer alıyor. Genelde kavisli ekranı telefonlarda tasarım bu şekilde karşımıza çıkıyor.

Snapdragon 821 yonga setinden gücünü alan yeni modelin 4GB ve 6GB LPDDR4 RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama kapasitesi ise 64GB ve UFS 2.0 destekli. Yani 150MB/s yazma hızlarına kadar çıkabiliyor. Hafıza kartı desteğine ise yer verilmemiş.

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5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefonda Samsung imzalı 13MP çözünürlüğünde ISOCELL arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 3100mAh kapasiteli batarya ise USB 3.1 Tip-C üzerinden hızlı şarj olabiliyor.

Bluetooth 4.1, WiFi AC bağlantı seçeneklerinin yanında 0.09 saniyede tarama yapabilen U Touch parmak izi okuyucu, nabız ölçer, ultraviyole ışın ölçer, yükseklik ölçer sensörleri ile Galileo konumlama sistemine destek yer alıyor.

Modelin 6GB RAM ve 64GB kapasite barındıran Zhen Enjoy versiyonu 360$ fiyat etiketine sahip. 4GB RAM taşıyan Ultimate versiyonu ise 330$ fiyat etiketine sahip. Satışlar 1 Ocak itibariyle çevrimiçi olarak başlayacak.

 

Lenovo’nun kavisli akıllı telefonu Zuk Edge resmiyet kazandı

Zuk Edge L

Lenovo’nun diğer bir iddialı amiral gemisi ise Zuk Edge L modeli. Ünlü sanatçı Lee Min Ho versiyonu olarak da adlandırılan Zuk Edge L, yüzde 86 ekran kasa oranı ile dikkat çekiyor. Bu oran Xiaomi Mi Mix modelinde yüzde 84, Oppo R9 Plus modelinde ise yüzde 75 civarında. Bu bakımdan rekor Zuk Edge modelinde diyebiliriz.

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Xiaomi’nin aksine ince ekran çerçeveleri için üst veya alt kenardan taviz verme durumu yok. Tüm kenarlarda inceltme işlemi uygulanmış ve yukarıda bahsettiğimiz oran elde edilmiş. Metal kasanın kalınlığı ise 7.68mm olarak belirlenmiş. Modelin donanımı aynı ve sadece 4GB LPDDR4 RAM seçeneği bulunuyor. Fiyatı ise 360$ civarında.

 

Lenovo’nun kavisli akıllı telefonu Zuk Edge resmiyet kazandı
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mcebi001 2 yıl en beğenilen
5.5inç ekranı 143mm ye sıgdırmışlar en önemlisi bu bence..(ekleyin lütfen bu bilgiyide)
1 Yanıt Yanıtla +20
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esmerbuyucu 2 yıl
Üst çerçeve küçücük alt çerçeve kafam kadar. Yahu alt çerçeveyi inceltmenin daha mühim olduğunu idrak edemediler herhalde.
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kadirirdem 2 yıl
Süper duruyor iphone 7 plus ile yan yana koyun daha ufak...
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ozkn_s 2 yıl
Ben bu telefonu almam.

Merakla beklediğimiz telefon nihayet çıktı. Fakat çok önemli bir konu var o da kullanılan kamera. Telefonda kamera - foto performansı önemli benim için diyorsanız yanlış bir seçim olacak.

Büyük hayal kırıklığı yaşatacak yazık oldu.

Ben şahsen Zuk Z2 pro'nun kamerasını oldukça başarılı buluyorum f/p anlamında. Bana göre aynısını koyabilirdi ya da daha iyisini. Fakat gel gör ki performans açısından oldukça zayıf bir kameraya sahip. İki modelde de aynı kameralar kullanılmış Hem ön kamera hem arka kamera ikisi de çok geriye gitmiş Bırakın Zuk z2 proyu--- Zuk z2'nin bile gerisinde. Hiç olmazsa bir modeli daha iyi olabilirdi. Olacak iş değil.

İnşallah yanılırım desem de boş herşey ortada. Tasarım açısından bir devrime imza atmış bu telefona yazık ettiler. Böylesine büyük bir hata nasıl yapılır anlamıyorum anlayamıyorum.

Sen ne yaptın Lenovo ne yaptın???!! !!

Zuk z2 pro ana kamera

Samsung isocell f/1.8
Phase detection
Wide-angle lens - 77.8°
Blue filter glass
6-element lens

Zuk edge ve Zuk edgeL oldukça sıradan bir kamera

Samsung isocell f/2.2
PDAF + CAF dual-mode focus
5-element lens

Zuk z2 oldukça sıradan bir kamerası var.

Samsung isocell f/2.2
PDAF + CAF dual-mode focus
5-element lens

Ana kamera yani arka kamerası zuk z2 modeliyle aynı.Olay sadece matematiksel değerler değil inceleme videolarına bakarsanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Oldukça zayıf bir kamera

Zuk z2 pro ön kamera

OmniVision OV8865 CMOS BSI 2 sensör

1.414 µm... f/2.0
Wide-angle lens - 78.9°
5-element lens
Blue filter glass

Zuk Edge ve Zuk EdgeL ön kamera çok sıradan

1.12 µm ..f/ 2.2
5-element lens

Zuk z2

OmniVision OV8865 CMOS BSI 2 sensör

1.414 µm... f/2.0
Wide-angle lens - 78.9°
5-element lens

Kameralarda durum bu. Maalesef üzülerek söylüyorum ki yazık ettiler telefona. Çok rezil bir kamera değil pek tabiki ama rakiplerinin çok gerisinde.(Xiaomi mi 5s,Honor8)
Daha iyisini beklerdim.

Bu telefon Zuk z2 pro'nun bir tık üstünü hak ediyor .

Böylesine klas bir tasarıma son derece zayıf bir kamera inanılır gibi değil.
Hayretler içerisindeyim.
5-10 dolar daha koy ama bu kamerayı koymayacaktın şu telefona.

Haberde yer almayan önemli detaylar

Her iki model de

5.5 inç ıps ekranvar zuk z2 pro'da ise süper amoled ekran vardı

Boyutlar: 74.5 x 142.9 x 7.68 mm

Ağırlık: 160 gr

Corning Gorilla Glass 4

Android 7.0 Nougat

LTE Cat 12

Hem 3g hem de 4g frekans değerleri ülkemize uygun. Bu açılardan bir sıkıntısı olmaz.

LTE 800 MHz
LTE 850 MHz
LTE 900 MHz

LTE 1700/2100 MHz
LTE 1800 MHz
LTE 1900 MHz
LTE 2100 MHz
LTE 2600 MHz
LTE-TDD 1900 MHz (B39)
LTE-TDD 2300 MHz (B40)
LTE-TDD 2500 MHz (B41)
LTE-TDD 2600 MHz (B38)

Hal böyleyken Zuk z2 pro daha kaliteli bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

ZUK Z2 PRO

Boyutlar: 70.5 x 145.4 x 7.45 mm
Ağırlık: 145 gr
Ekran kasa oranı %76

5.2 inç ekranlı bir telefon için çok güzel değerler.

Fiyatı da gitgide düşüyor.Şimdi bu iki model sayesinde 290$ seviyelerinden biraz daha düşecek ve 250$ gibi muhteşem bir fiyatla tam bir f/p canavarı olacak Editörümüz söylememiş ama bence siz Zuk z2 pro'yu tercih edin ya da hiçbirini almayın.
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carloska 2 yıl
sdcard girişi olmayan telefonlar baştan çöp benim için farklı rom vs.. atarken telefon çökerse fastboot rom yükleyince bütün hafıza da siliniyor genelde
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OnderT 2 yıl
Mobil ödeme'nin hoplaya zıplaya gittiği bir dönemde yine NFC olmayan bir cihaz. Aferin.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Zuk'um kadar güzel misin? Samsung fanlarına bir soru?
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Ayva 2 yıl
Edge L'nin ekran kasa oranı nasıl Mi Mix'den iyi anlamadım. Mi Mix'de üst çerçeve yok.
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mskblt 2 yıl
Koy 2000 TL'ye Zuk Edge L'yi satar. Türkiye'ye zaten Ocak-şubat gelecek diyordu editörler. Bide ekrem71 bey Xiaomi Mi Mix modelinde %91 olacak o oran iyi araştırmanızı öneririm.
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barocker 2 yıl
Zuk z1 ilk duyuruldugunda Zuk serisinin kısa zamanda dikkatleri çekeceğini anlamıştım. Zuk şuan f/p olarak ilk üçte bana göre. Bu arada Zuk Z1 kullandım, şuan Zuk Z2 kullanıyorum eğer fiyat olayını bu şekilde korumaya devam ederlerse Zuk Z3 de alırım.
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damn2u 2 yıl
Edge modelleri kullanımı zorlaştırıyor o yüzden diğer model daha çok ilgimi çeksede yinede pil değerinin düşük olması hoş olmamış. Daha küçük boyutlu daha yüksek pil boyutu olan ZUK Z2 benim gibi düşünenler için daha tercih edilesi.
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