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Mail servisi Outlook.com yenilendi

Microsoft'un popüler mail servisi Outlook.com yenilendi. Artık servis bir çok uygulama ve hizmet ile uyumlu şekilde çalışarak kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Outlook.com en çok tercih edilen e-posta servislerinden birisi. Microsoft'a ait tüm mail hesaplarının yönetilebildiği hizmet ufak bir değişim geçirerek günümüze ayak uyduruyor. Yenilenen arayüz ile birlikte Gif desteği, mail ile para gönderme ve özelleştirme gibi bir çok seçenek kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Kısa bir süre önce değişim geçiren serviste ilk olarak önemli postaları daha kolay takip edebilme ve özelleştirme seçenekleri göze çarpıyor. Daha önce başka e-posta servislerinde de gördüğümüz "başa tuttur" seçeneği e-postaya cevap vermeyi unutmamak için güzel bir yenilik.
Bunun yanı sıra artık outlook.com üzerinden Paypal desteği ile para göndermek de mümkün hale geliyor. İlginç bir transfer yöntemi olacak ancak bazen yapılan alışverişlerde mail üzerinden anlaşma sağlandığını düşünürsek özelliğin kullanımı yaygın kitlelere ulaşabilir. Giphy ile birlikte sunulan gif desteğinde ise yan tarafta açılan küçük bir pencereden anında gifleri aratıp e-postaya ekleyebiliyorsunuz.
Bunun yanı sıra bulut hizmetlerinden direk dosya ekleme, office tarzı dosyaları e-posta üzerinde düzenleme, @kullanıcıadı şeklinde başka insanları e-postaya dahil etme, takvime hızlıca ekinlik ekleme ve e-posta hatırlatıcıyı devreye almak gibi özellikler de yine dikkat çekiyor. 
Gelişen uygulama desteğinde ise Skype ile aynı ekranda kullanıcılarla sohbet edebilme (Google'ın Hangouts özelliğine benzetebiliriz), Yelp ile yakındaki yerleri keşfetme ve hatta Uber ile ulaşım planlama özelliklerini de görüyoruz. Artık karşı taraftan gelen videoların direk tarayıcı üzerinden ön izleme şeklinde oynatılabildiğini de belirtelim. Outlook.com'un yeniliği ve değişimi servisin günümüz koşullarını yakaladığını gösteriyor.

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tevfikkavil 3 yıl
mesene devri vardı bi aralar eheuheeuh noldu ona yav ne güzel cam açıyorduk
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kadirirdem 3 yıl
bu pasta google da bende ara sıra giriyorum ama gmail daha üstün...
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DarkHellKnightX 3 yıl
Outlook ile gelen yeniliklerden bayağı memnunum açıkcası. Hotmail zamanında ana hesabım gmail iken şu an Outlook kullanıyorum. Adresimi paylaşmak istemediğimde adresime bağlı geçici adresler oluşturabilmek oldukça işime yarıyor.
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en-ata 3 yıl
Türkçe desteği yok diye hatırlıyorum yeni güncellemeden sonra gelmişmi
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gcb1903 3 yıl
O pastayı Google kaptı maalesef. Msn muhabbetine kullanılıyordu onu da kendi elleriyle çöpe attı Ms Ofis ve Windows dışında pek ciddi değil. Hobi olarak bu işleri yapıyor zannımca. Aynı mobilde olduğu gibi.
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berkay_53 3 yıl
Mobil uygulamaları tam bir rezalet.
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Basteryus 3 yıl gcb1903
gcb1903

O pastayı Google kaptı maalesef. Msn muhabbetine kullanılıyordu onu da kendi elleriyle çöpe attı Ms Ofis ve Windows dışında pek ciddi değil. Hobi olarak bu işleri yapıyor zannımca. Aynı mobilde olduğu gibi.

servisin 400 milyon aktif kullanıcısı var


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