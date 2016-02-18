Mail servisi Outlook.com yenilendi

Outlook.com en çok tercih edilen e-posta servislerinden birisi. Microsoft'a ait tüm mail hesaplarının yönetilebildiği hizmet ufak bir değişim geçirerek günümüze ayak uyduruyor. Yenilenen arayüz ile birlikte Gif desteği, mail ile para gönderme ve özelleştirme gibi bir çok seçenek kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Kısa bir süre önce değişim geçiren serviste ilk olarak önemli postaları daha kolay takip edebilme ve özelleştirme seçenekleri göze çarpıyor. Daha önce başka e-posta servislerinde de gördüğümüz "başa tuttur" seçeneği e-postaya cevap vermeyi unutmamak için güzel bir yenilik.

Bunun yanı sıra artık outlook.com üzerinden Paypal desteği ile para göndermek de mümkün hale geliyor. İlginç bir transfer yöntemi olacak ancak bazen yapılan alışverişlerde mail üzerinden anlaşma sağlandığını düşünürsek özelliğin kullanımı yaygın kitlelere ulaşabilir. Giphy ile birlikte sunulan gif desteğinde ise yan tarafta açılan küçük bir pencereden anında gifleri aratıp e-postaya ekleyebiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra bulut hizmetlerinden direk dosya ekleme, office tarzı dosyaları e-posta üzerinde düzenleme, @kullanıcıadı şeklinde başka insanları e-postaya dahil etme, takvime hızlıca ekinlik ekleme ve e-posta hatırlatıcıyı devreye almak gibi özellikler de yine dikkat çekiyor.

Gelişen uygulama desteğinde ise Skype ile aynı ekranda kullanıcılarla sohbet edebilme (Google'ın Hangouts özelliğine benzetebiliriz), Yelp ile yakındaki yerleri keşfetme ve hatta Uber ile ulaşım planlama özelliklerini de görüyoruz. Artık karşı taraftan gelen videoların direk tarayıcı üzerinden ön izleme şeklinde oynatılabildiğini de belirtelim. Outlook.com'un yeniliği ve değişimi servisin günümüz koşullarını yakaladığını gösteriyor.