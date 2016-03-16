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MediaTek'in 10 çekirdekli işlemcisi önümüzdeki ay piyasaya giriyor

MediaTek'in geçen yıl duyurusu yapılan 10 çekirdekli çipseti Helio X20 uzun süreli sessizlikten sonra nihayet piyasada yerini alıyor. Çipseti taşıyan ilk cihazlar önümüzdeki ay raflarda yerini alacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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MediaTek geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 10 çekirdekli çipseti Helio X20'yi duyurmuş ve ardından sessizliğe bürünmüştü. Firma bugün Shenzen'de düzenlediği etkinlikte çipsetle ilgili önemli bilgiler verdi. Firmanın üst düzey yetkililerinden Jeffrey Ju'nun açıklamasına Helio X20'yi taşıyan ilk akıllı telefon modellerini önümüzdeki ay göreceğiz.
Kısaca detaylandırmak gerekirse sekterdö bir ilk olarak 4+4+2 şeklinde toplam 3 kümeden oluşan 10 çekirdekli çipset, güç tasarrufu ve performans durumlarına göre kümeleri farklı şekillerde kullanabiliyor. Güç tasarrufuna yönelik 1.4GHz'de çalışan 4 adet Cortex A53 çekirdeğinin yer aldığı Helio X20'de performans-batarya ömrü dengesine yönelik 2.0GHz'de çalışan 4 adet Cortex A53 ve performansa yönelik üst seviye 2.5GHz'de çalışan iki adet Cortex A72 çekirdekleri bulunuyor. Çipsetin grafik tarafını ise 780Mhz frekanslı ARM Mali-T880MP4 grafik birimi oluşturuyor.
Qualcomm'un Snapdragon 820'sini hedef alan 20nm boyutta üretilen çipset 4K çözünürlükte ekran ve LTE Cat 12/13 bağlantı desteği gibi önemli yeteneklere de sahip durumda. MediaTek'in açıklamalarına göre ikili küme yapısına sahip önceki çipsetlere göre %30 daha tasarruflu olan yeni çipsetin %15 daha fazla performans sunduğu belirtiliyor.
Bütün bunlara ekstra olarak Helio X20 dokunmatik ekran tepki süresini arttıran SilkSwipe, 3D kamera sensörlerini ve RGB sensörlerden daha fazla ışık hassasiyetine sahip olan RWWB sensörünü destekleyen Imagiq ISP, daha iyi VR deneyimi için 120fps video desteğine sahip MiraVision CrystalView ve ortamın durumuna göre ekranın parlaklık ve renk sıcaklığını ayarlayan MiraVision Chameleon Display gibi bazı önemli özelliklere de sahip.

http://chinese.engadget.com/2016/03/16/mediatek-helio-x25-x20/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
s820 ve exynos 8890 dan belki daha başarılı olabilir ama daha da ısınabilir....
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King Stannis 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

s820 ve exynos 8890 dan belki daha başarılı olabilir ama daha da ısınabilir....

S820 ve 8890la grafik açısından rekabet etmesine imkan yok. İşlem gücü açısından da geride olacaktır zaten s650 ve s652'li telefonlarla benzer fiyattaki telefonlarda görürüz bu işlemciyi.
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Nf 3 yıl
4-5 gün şarjı gider mi bilmem fakat x10 daki hızlı şarj qualcomm qc2.0'a eşdeğerdi, bu seferki qc3.0 'a cevap olmuş.
wccftech.com/...
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aspirin_00 3 yıl
muratkaya
aspirin_00millet çekirdek istemiyor şarj istiyor adam gibi 4 5 gün şarj gidecek telefon prizler aşındı sok çıkart...
O mediatekin işi değil yalnız :)

sektör değiştirsin :D
batarya sektörüne girerse işlemciden daha iyi kar elde eder :D
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muratkaya 3 yıl
aspirin_00
millet çekirdek istemiyor şarj istiyor adam gibi 4 5 gün şarj gidecek telefon prizler aşındı sok çıkart...

O mediatek'in işi değil yalnız :)
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Quad HD 3 yıl
7800 MHz GPU ne öyle 😨
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aspirin_00 3 yıl
millet çekirdek istemiyor şarj istiyor adam gibi 4 5 gün şarj gidecek telefon prizler aşındı sok çıkart...
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KalemKolik 3 yıl
x20 gerçekten vasat bir işlemci. Snapdragon 650 ve 652 ile Mediateki resmen bitirdi orta segmentte.
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vjdrsjejv 3 yıl
Gpu lar ne ara 7800 mhz'lere çıktılar yahu!
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gcb1903 3 yıl
Hala çekirdek diyorlar. Arkadaş adam gibi kas gücü yüksek tdp değeri düşük 2-4 çekirdek yap bizde rahat edelim sizde. 100 çekirdek yap 1000 çekirdek yap benim işime yaramadıktan sonra anca " çekirdek çıtlıyoz " geyiklerine meze olursun.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
başarılar mediatek
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