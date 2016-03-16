MediaTek'in 10 çekirdekli işlemcisi önümüzdeki ay piyasaya giriyor

MediaTek geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 10 çekirdekli çipseti Helio X20'yi duyurmuş ve ardından sessizliğe bürünmüştü. Firma bugün Shenzen'de düzenlediği etkinlikte çipsetle ilgili önemli bilgiler verdi. Firmanın üst düzey yetkililerinden Jeffrey Ju'nun açıklamasına Helio X20'yi taşıyan ilk akıllı telefon modellerini önümüzdeki ay göreceğiz.

Kısaca detaylandırmak gerekirse sekterdö bir ilk olarak 4+4+2 şeklinde toplam 3 kümeden oluşan 10 çekirdekli çipset, güç tasarrufu ve performans durumlarına göre kümeleri farklı şekillerde kullanabiliyor. Güç tasarrufuna yönelik 1.4GHz'de çalışan 4 adet Cortex A53 çekirdeğinin yer aldığı Helio X20'de performans-batarya ömrü dengesine yönelik 2.0GHz'de çalışan 4 adet Cortex A53 ve performansa yönelik üst seviye 2.5GHz'de çalışan iki adet Cortex A72 çekirdekleri bulunuyor. Çipsetin grafik tarafını ise 780Mhz frekanslı ARM Mali-T880MP4 grafik birimi oluşturuyor.

Qualcomm'un Snapdragon 820'sini hedef alan 20nm boyutta üretilen çipset 4K çözünürlükte ekran ve LTE Cat 12/13 bağlantı desteği gibi önemli yeteneklere de sahip durumda. MediaTek'in açıklamalarına göre ikili küme yapısına sahip önceki çipsetlere göre %30 daha tasarruflu olan yeni çipsetin %15 daha fazla performans sunduğu belirtiliyor.

Bütün bunlara ekstra olarak Helio X20 dokunmatik ekran tepki süresini arttıran SilkSwipe, 3D kamera sensörlerini ve RGB sensörlerden daha fazla ışık hassasiyetine sahip olan RWWB sensörünü destekleyen Imagiq ISP, daha iyi VR deneyimi için 120fps video desteğine sahip MiraVision CrystalView ve ortamın durumuna göre ekranın parlaklık ve renk sıcaklığını ayarlayan MiraVision Chameleon Display gibi bazı önemli özelliklere de sahip.

http://chinese.engadget.com/2016/03/16/mediatek-helio-x25-x20/