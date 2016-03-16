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Meizu Pro 6 özel MediaTek Helio X25 çipsetiyle geliyor

Meizu 6 Pro'da yer alması beklenen, pek çok kez iddialara konu olan çipset sonunda belli oldu. Firma tercihini MediaTek ile geliştirdiği Helio X25'den yana kullanmış. Çipsete ait detaylar haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,9b
1
8
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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MediaTek bugün düzenlediği etkinlikte Helio X20 ile ilgili yeni bilgileri paylaşmanın yanısıra yeni çipseti Helio X25'i de kamuoyuna tanıttı.
MediaTek'in Helio X20'si gibi yine 10 çekirdekli bir yapıda olan X25, basitçe biraz daha hızlandırılmış bir X20 olarak gösterilebilir. Meizu ile MediaTek ortaklığında geliştirilen üçlü küme yapıdaki çipsette 2 adet Cortex A72 çekirdeği ve 4+4 yapıda Cortex A53 çekirdekleri yer alıyor. Helio X20'den farklı olarak daha yüksek frekans değerlerine sahip X25'in Turbo kümesindeki Cortex A72 çekirdekleri 2.3GHz yerine 2.5GHz'de çalışıyorken Mali-T880MP4 grafik birimi ise 780MHz yerine 850MHz frekansta çalışıyor.
Arttırılan hızlarla beraber gelen performans artışının yanında güç sarfiyatının değişmediği belirtiliyor. Meizu ile ortak geliştirilmesi nedeniyle etkinlikte yapılan açıklamada çipsetin ilk bir kaç ay boyunca yalnızca Meizu Pro 6 modeline özel olarak piyasada bulunacağı da duyurulanlar arasında.
Meizu'nun 2016 tepe modeli olması beklenen Pro 6 hakkında şu ana kadar bilinen detaylar ise şu şekilde; Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacak telefonun 128GB depolamalı versiyonunda 6GB RAM'in yer alması beklenirken 64GB kapasiteli versiyonunun 4GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda Hi-Fi 3.0, hızlı şarj ve 3D Touch dokunmatik ekrana sahip olması beklenen Meizu 6 Pro'nun Flyme 6.0 OS arayüzü ile piyasada yerini alması bekleniyor.

http://www.gizchina.com/2016/03/16/breaking-meizu-pro-6-will-exclusive-use-helio-x25-chipset/ Yorum Yaz
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ghost recon advanced 3 yıl en beğenilen
üretim ve rakamlar fantastic olmuş tamamen ülkemizde halan mx 5 pro yu bulamaz iken mx 6 pro olsa ne olur mx 7 olsa ne olur önemli olan bütün dünya genelinde isteyen herkesin yararlanılabilmesi ve uygun fiata satılabilmesi
üretim ve rakamlar fantastic olmuş tamamen ülkemizde halan mx 5 pro yu bulamaz iken mx 6 pro olsa ne olur mx 7 olsa ne olur önemli olan bütün dünya genelinde i...
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szr1907 3 yıl
De elektronik servis konusunda sıfır. Meizu kendi gelseydi mükemmel olurdu. Ama bir sonraki telefonum kesinlikle meizu olmayacak. Pro6 bu çipsetle çok şey beklemesin mediatek işlemciler çok ısınıyor. Mx4 üm var çok iyi ısınıyor :) buda ısınacaktır. Parlaklık yüksek iken online bir oyun oynadığında. Misal aoewd.
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wolf silver 3 yıl
Bu yıl 3D Touchu büyük üreticiler pek kullanmadı. Umudumuz şu Çinliler oldu. Oda eğer ülkeye gelirse!!!
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Guest-5E274E432 3 yıl
S820 kullanacak paraları yok mu acaba
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kadirirdem 3 yıl
güzel bir telefon geliyor yine....
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suslu76 3 yıl
OnderT
Ramin özelliği konusunda bir bilgi yok mu? gddr 3 - 4?

pro 5'te exynos chipsette lpddr4 kullanmislardi, helio x20 20nm ve lpddr3 destekliyor, x25'in de onu desteklemesi muhtemel, frekansi artirip 20nm'den 16nm'ye gececekler sanirim, lpddr3 kalir gibi geliyor ama tabi belli olmaz
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ghost recon advanced 3 yıl
üretim ve rakamlar fantastic olmuş tamamen ülkemizde halan mx 5 pro yu bulamaz iken mx 6 pro olsa ne olur mx 7 olsa ne olur önemli olan bütün dünya genelinde isteyen herkesin yararlanılabilmesi ve uygun fiata satılabilmesi
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stalker(1979) 3 yıl
S7'deki Mali-T880MP12 bile yeterli değil bence. Mali-T880MP4 çok da güçlü olmayacaktır. Tabi ki full hd ekrana yeterli gelecektir.
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OnderT 3 yıl
Ram'in özelliği konusunda bir bilgi yok mu? gddr 3 - 4?
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