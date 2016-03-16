Meizu Pro 6 özel MediaTek Helio X25 çipsetiyle geliyor

MediaTek bugün düzenlediği etkinlikte Helio X20 ile ilgili yeni bilgileri paylaşmanın yanısıra yeni çipseti Helio X25'i de kamuoyuna tanıttı.

MediaTek'in Helio X20'si gibi yine 10 çekirdekli bir yapıda olan X25, basitçe biraz daha hızlandırılmış bir X20 olarak gösterilebilir. Meizu ile MediaTek ortaklığında geliştirilen üçlü küme yapıdaki çipsette 2 adet Cortex A72 çekirdeği ve 4+4 yapıda Cortex A53 çekirdekleri yer alıyor. Helio X20'den farklı olarak daha yüksek frekans değerlerine sahip X25'in Turbo kümesindeki Cortex A72 çekirdekleri 2.3GHz yerine 2.5GHz'de çalışıyorken Mali-T880MP4 grafik birimi ise 780MHz yerine 850MHz frekansta çalışıyor.

Arttırılan hızlarla beraber gelen performans artışının yanında güç sarfiyatının değişmediği belirtiliyor. Meizu ile ortak geliştirilmesi nedeniyle etkinlikte yapılan açıklamada çipsetin ilk bir kaç ay boyunca yalnızca Meizu Pro 6 modeline özel olarak piyasada bulunacağı da duyurulanlar arasında.

Meizu'nun 2016 tepe modeli olması beklenen Pro 6 hakkında şu ana kadar bilinen detaylar ise şu şekilde; Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacak telefonun 128GB depolamalı versiyonunda 6GB RAM'in yer alması beklenirken 64GB kapasiteli versiyonunun 4GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda Hi-Fi 3.0, hızlı şarj ve 3D Touch dokunmatik ekrana sahip olması beklenen Meizu 6 Pro'nun Flyme 6.0 OS arayüzü ile piyasada yerini alması bekleniyor.

http://www.gizchina.com/2016/03/16/breaking-meizu-pro-6-will-exclusive-use-helio-x25-chipset/