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Merakla beklenen 'Dune' uyarlamasının vizyon tarihi açıklandı

Bilim kurgu denilince akla gelen ilk serilerden olan Dune, tekrar sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı stüdyo Warner Bros., yeni filmin vizyon tarihini açıkladı.
3 ay
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bilim kurgu edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan Dune serisi, uzun bir sürenin ardından tekrar sinemaya uyarlanıyor. Filmin hazırlıklarına hız kesmeden devam eden yapımcı firma Warner Bros., nihayet vizyon tarihini de açıkladı. Dune filmi 20 Kasım 2020 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Yeni Dune filminin oyuncu kadrosu şu anda oldukça zengin görünüyor. Jason Momoa, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Oscar Isaac, Zendaya ve Stellan Skarsgård gibi günümüzün ünlü aktör ve aktrislerini yeni Dune uyarlamasında birlikte izleyeceğiz. Warner Bros. ekibe her geçen gün yeni isimler de eklemeye devam ediyor.

Ayrıca Bkz. "Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor"
Filmin yönetmenlik koltuğunda ise yine son yılların popüler ismi olan Denis Villeneuve oturuyor. Villeneuve; Arrival (2016) ve Blade Runner 2049 (2017) filmleriyle özellikle de bilim kurgu dünyasında adından çokça söz ettirmeyi başarmıştı. Kanadalı yönetmenin ayrıca Prisoners (2013) ve Sicario (2015) gibi çok başarılı filmleri bulunuyor.

Dune serisinin daha önce film ve dizi şeklinde iki farklı uyarlaması çekilmişti. Ancak zamanın şartları ve bütçe kısıtlamaları gibi nedenlerden dolayı serinin hakkıyla uyarlanamadığını görmüştük. Dennis Villeneuve yönetimindeki yeni uyarlamalar ise hem yeterli bütçeye hem de çok kaliteli bir ekibe sahip gibi görünüyor.

6 kitaptan oluşan Dune serisi, uzak bir gelecekte geçiyor ve çöl gezegen Arrakis'i kontrol eden ailenin oğlu olan Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Felsefi altyapısı ile diğer bilim kurgu serilerinden ayrılan Dune; dinden siyasete, ekonomiden liderliğe bir çok önemli konuda felsefi tahliller yapıyor. 

https://deadline.com/2019/02/warner-bros-dates-dune-for-november-2020-more-1202558747/ Yorum Yaz
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m-99 2 ay
Oyunu olan hiçbir filmin sinema tarihinde tutup sevildiğine şahit olmadım. Bu tür yapımlarla boşa vakit harcıyorlar hep.
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Sp!deR 2 ay
Arkadaş bu film sadece ilk kitabın uyarlaması mı yoksa tüm seriyi mi kapsıyor? Sadece ilk kitapsa filmden önce seriye başlamayı düşünüyorum.
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Angel Eyes 3 ay
Kadro güzel görünüyor, yönetmenin izlediğim filmleri de bu tarz filmlerin altından kalkabilecegini düşündürdü. Bekleyelim bakalım.
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DH Misafiri 3 ay
Dune 2000 değil de Dune II C&C'un öncülüdür.
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aegen123 3 ay
Okuduğum en iyi bilimkurgu serisiydi umarım iyi bir iş çıkar
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Kuekuatsheu 3 ay
Dune2000 playstation da bile vardi bea
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DDr.M 3 ay
Kadro enteresan, söz konusu yönetmende Villeneuve olunca beklenti yüksek oluyor, bakalım.
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dynaturk 3 ay
uçsuz bucaksız çöller, tamda bu yönetmenin hakim olduğu renk. iyi iş çıkaracağını düşünüyorum.
"The spice extends life, The spice expands consciousness"
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OsbourneReynolds 3 ay
Eskiden ne Dune 2000 oynardık be hey gidi...
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