Merakla beklenen 'Dune' uyarlamasının vizyon tarihi açıklandı

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"Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor"

https://deadline.com/2019/02/warner-bros-dates-dune-for-november-2020-more-1202558747/

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Bilim kurgu edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan Dune serisi, uzun bir sürenin ardından tekrar sinemaya uyarlanıyor. Filmin hazırlıklarına hız kesmeden devam eden yapımcı firma Warner Bros., nihayet vizyon tarihini de açıkladı. Dune filmitarihinde sinemaseverlerle buluşacak.Yeni Dune filminin oyuncu kadrosu şu anda oldukça zengin görünüyor.gibi günümüzün ünlü aktör ve aktrislerini yeni Dune uyarlamasında birlikte izleyeceğiz. Warner Bros. ekibe her geçen gün yeni isimler de eklemeye devam ediyor.Filmin yönetmenlik koltuğunda ise yine son yılların popüler ismi olanoturuyor. Villeneuve; Arrival (2016) ve Blade Runner 2049 (2017) filmleriyle özellikle de bilim kurgu dünyasında adından çokça söz ettirmeyi başarmıştı. Kanadalı yönetmenin ayrıca Prisoners (2013) ve Sicario (2015) gibi çok başarılı filmleri bulunuyor.Dune serisinin daha önce film ve dizi şeklinde iki farklı uyarlaması çekilmişti. Ancak zamanın şartları ve bütçe kısıtlamaları gibi nedenlerden dolayı serinin hakkıyla uyarlanamadığını görmüştük. Dennis Villeneuve yönetimindeki yeni uyarlamalar ise hem yeterli bütçeye hem de çok kaliteli bir ekibe sahip gibi görünüyor.6 kitaptan oluşan Dune serisi, uzak bir gelecekte geçiyor ve çöl gezegen Arrakis'i kontrol eden ailenin oğlu olan Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Felsefi altyapısı ile diğer bilim kurgu serilerinden ayrılan Dune; dinden siyasete, ekonomiden liderliğe bir çok önemli konuda felsefi tahliller yapıyor.