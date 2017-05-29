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Mercedes-AMG Project One'ın resmi teknik detayları belli oldu

Mercedes-AMG'nin 275 adetle sınırlı üreteceği Formula 1 teknolojili yol otomobili Project One'ın teknik detayları açıklandı. Araç 1000 beygir üzeri güce sahip olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes-AMG'nin merakla beklenen hiper otomobili Project One'a ait yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Marka, AMG'nin 50. yılı kapsamındaki kutlamalarda aracın teknik detaylarını kamuoyuna duyurdu.
Otomobilin kalbinde 1.6 litre hacminde V6 turbo benzinli motor yer alırken, %43 termal verimlilikteki bu motor Lewis Hamilton'un 2015 yılında kullandığı Formula 1 aracındakinin üzerine geliştirilmiş. F1 aracındaki motora kıyasla otomobilin motorunda krank, pistonlar ve elektronik parçalar elden geçirilmiş. AMG'nin başındaki Tobias Moers, motorun ömrünün 50.000 km olduğunu ve bu noktadan sonra yenilenmesi gerektiğini söylüyor.
Rölantisi 4.000 d/d olan bu gelişmiş motor F1 araçlarına benzer şekilde 13.500 d/d çevirebiliyor. Altı silindir bu motora iki adet de elektrik motoru eşlik ederken, bunlardan 109 bg'lik (80 kW) olan  turboyu sürekli gerekli devir aralığında tutma görevini üstlenirken 163 bg (120 kW) üreten elektrik motoru doğrudan krank miline bağlı.
Aracın ön aksına bağlı iki adet daha elektrik motoru yer alırken, doğrudan F1 aracından alınan ve aracın ortasına yerleştirilen 100 kg ağırlığa sahip batarya ünitesi sayesinde Project One tamamen elektrikli 24 km menzile sahip. Aracın toplam ağırlığı kesin olarak bilinmemekle birlikte güç ünitesinin 420 kg olduğu belirtiliyor.
Toplamda 1000 bg üzeri güce sahip olacak Project One'da tek kavramalı 8-ileri bir şanzıman yer alırken, karbon seramik frenler kullanılacak. 275 adet limitli olacak bu hiper otomobil tamamen satılmış durumda. AMG tarafından tamamının 2020 sonuna kadar teslim edileceği sözü verilirken, günde bir adet Project One üretimi gerçekleştirilecek.
Dünya lansmanı Eylül 2017'de Frankfurt Otomobil Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek Project One'ın testleri yakın zamanda başlayacak.

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DH Misafiri 2 yıl
Mercedes-AMG Project One dünyadaki rakipleri ancak Aston Martin Valkyrie, Bugatti Chiron, Koenigsegg Regera olabilir
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
1.6 motora v6 turbo motor yap cahil adamda mercedese kötü desin güzel kafa.
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DH Misafiri 2 yıl
Mercedes: otomobilin mucidi 130 yıldır dünya otomotiv sektörüne yön vermeye devam ediyor. Rakipleri hayal eder Mercedes yapar.. Mercedes vs. diğerleri
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haberelectro 2 yıl
bazı arkadaşlar çok sessiz ya nerde onlar
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Phantom II 2 yıl
1.6 cekmez bunu en az 2.0 olmaliydi.
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D.Baran 2 yıl
Sorması ayıp,fiyatı nedir?
Gerçi geç kalmışım ne önemi var ki


1 Yanıt Yanıtla
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haberelectro 2 yıl D.Baran
2.5 milyon dolar.
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St Batuhan 2 yıl
Ben de fuarda inceler öyle sipariş geçerim diyordum yahu :( Alan almış haber eden yok ön satış başladı diye :)
Şaka bir yana çok özel bir araç olacak ama 50k km zaten önemli değil, gündelik araç olarak kullanmayacak bunu alan. Daha çok araba koleksiyonuna katacak nasılsa ve kullanırsa bile 1000km anca kullanır.
Bir de her gün 1 adet üretilirse ve 2020 sonu hedefleniyorsa ne zaman başlanacak üretime :/ Lansman şimdi de üretim niye gecikiyor. Hadi her araç bir kaç ay alsa yine bayağı zaman var :/
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Krone 2 yıl
Böyle bir arabayı alacak olan adam 50 bin km motor ömrünü düşünmez. Parasını verir motoru komple değiştirir. Çok özel bir araç olacak merakla bekliyorum.
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V4LKyR 2 yıl
Tamamı satılmış...?
Şu dünyadaki milyonlarca zengin arasına bi giremedik be.
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HoLY.oNE 2 yıl
Gerçekten şu zamana kadar merak uyandıran en özel araç bu 4000dd rolanti nedir ilginç bir makina geliyor
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