Mercedes-AMG Project One'ın resmi teknik detayları belli oldu

Mercedes-AMG'nin merakla beklenen hiper otomobili Project One'a ait yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Marka, AMG'nin 50. yılı kapsamındaki kutlamalarda aracın teknik detaylarını kamuoyuna duyurdu.

Otomobilin kalbinde 1.6 litre hacminde V6 turbo benzinli motor yer alırken, %43 termal verimlilikteki bu motor Lewis Hamilton'un 2015 yılında kullandığı Formula 1 aracındakinin üzerine geliştirilmiş. F1 aracındaki motora kıyasla otomobilin motorunda krank, pistonlar ve elektronik parçalar elden geçirilmiş. AMG'nin başındaki Tobias Moers, motorun ömrünün 50.000 km olduğunu ve bu noktadan sonra yenilenmesi gerektiğini söylüyor.

Rölantisi 4.000 d/d olan bu gelişmiş motor F1 araçlarına benzer şekilde 13.500 d/d çevirebiliyor. Altı silindir bu motora iki adet de elektrik motoru eşlik ederken, bunlardan 109 bg'lik (80 kW) olan turboyu sürekli gerekli devir aralığında tutma görevini üstlenirken 163 bg (120 kW) üreten elektrik motoru doğrudan krank miline bağlı.

Aracın ön aksına bağlı iki adet daha elektrik motoru yer alırken, doğrudan F1 aracından alınan ve aracın ortasına yerleştirilen 100 kg ağırlığa sahip batarya ünitesi sayesinde Project One tamamen elektrikli 24 km menzile sahip. Aracın toplam ağırlığı kesin olarak bilinmemekle birlikte güç ünitesinin 420 kg olduğu belirtiliyor.

Toplamda 1000 bg üzeri güce sahip olacak Project One'da tek kavramalı 8-ileri bir şanzıman yer alırken, karbon seramik frenler kullanılacak. 275 adet limitli olacak bu hiper otomobil tamamen satılmış durumda. AMG tarafından tamamının 2020 sonuna kadar teslim edileceği sözü verilirken, günde bir adet Project One üretimi gerçekleştirilecek.

Dünya lansmanı Eylül 2017'de Frankfurt Otomobil Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek Project One'ın testleri yakın zamanda başlayacak.