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Microsoft, 2 milyar dolarlık bulut altyapısı ihalesini kazandı

AT&T operatörünün tüm hizmetlerini bulut altyapısına taşıma amacıyla açtığı ihaleyi Microsoft kazandı. Firma yaklaşık 2 milyar dolarlık bir bütçenin sahibi olacak.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde bulut altyapıları segmentinde yoğun bir pay kapma mücadelesi yaşanıyor. Amazon, Google, Microsoft gibi devler bireysel kullanıcıların yanında kurumsal müşterilerin de ilgisini çekmeye çalışıyor.

Dev ihale

Microsoft bu hafta içerisinde ABD’nin büyük operatörlerinden AT&T’nin yaklaşık 2 milyar dolarlık bulut altyapısı ihalesini kazanmayı başardı. Ünlü operatöre bulut altyapısı hizmeti sunacak olan Microsoft ayrıca tüm çalışanları da Office 365 platformuna transfer edecek.

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İhale kapsamında AT&T operatörü tüm uygulamalarını ve çevrim içi hizmetlerini Azure bulut altyapısına taşıyacak. Ayrıca operatörün toplam 250 bin çalışanına büyük çoğunluğu da Office 365 platformuna geçiş yapacak.

Son dönemde Microsoft’un kurumsal ihale anlamında önemli avantajları oldu.  Gap, Kroger, Albertsons ve Walmart gibi firmalar hali hazırda rakibi de olan Amazon’a mali avantaj sağlamamak adına Microsoft ile anlaştı.

Bunun yanında Microsoft ünlü operatörün tek bulut ortağı değil. AT&T bulut altyapısına geçiş aşamasında IBM teknolojilerinden de faydalanma kararı almış ve ihaleyi IBM’e vermişti.

 

https://www.cnbc.com/2019/07/16/microsoft-wins-multibillion-dollar-cloud-deal-from-att.html Yorum Yaz
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