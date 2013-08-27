Microsoft, 2013 için Xbox One üretimini azaltmaya hazırlanıyor

Önümüzdeki aylarda yeni nesil cihazlarla birlikte yarışın yeniden kızışacağı oyun konsolu dünyasında Microsoft, 2013 için öngördüğü üretim hacmini azaltıyor.

Digitimes’ın Çin merkezli Economic Daily News’e dayandırdığı habeine göre Microsoft, 2013 için 7 milyon olarak öngördüğü sevkiyat / satış sayısını, konsolun kamera modülü, optik sürücü ve montaj birimlerindeki düşük üretim kapasitesi nedeniyle 6.2 milyona düşürdü.

Microsoft’un bu hamlesiyle birlikte, Xbox One’ın 2013’de satışa sunulacağı bazı pazarlarda stok sorunu oluşacak ve teknoloji severlerin, Xbox One hayallerini bir süre daha ertelemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130827PB201.html