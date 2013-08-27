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Microsoft, 2013 için Xbox One üretimini azaltmaya hazırlanıyor

5 yıl
1,6b
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68
Oyun Konsolları
Shady
Haber Editörü
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Microsoft, 2013 için Xbox One üretimini azaltmaya hazırlanıyor

Önümüzdeki aylarda yeni nesil cihazlarla birlikte yarışın yeniden kızışacağı oyun konsolu dünyasında Microsoft, 2013 için öngördüğü üretim hacmini azaltıyor.

Digitimes’ın Çin merkezli Economic Daily News’e dayandırdığı habeine göre Microsoft, 2013 için 7 milyon olarak öngördüğü sevkiyat / satış sayısını, konsolun kamera modülü, optik sürücü ve montaj birimlerindeki düşük üretim kapasitesi nedeniyle 6.2 milyona düşürdü.

Microsoft’un bu hamlesiyle birlikte, Xbox One’ın 2013’de satışa sunulacağı bazı pazarlarda stok sorunu oluşacak ve teknoloji severlerin, Xbox One hayallerini bir süre daha ertelemek zorunda kalacak gibi görünüyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130827PB201.html Yorum Yaz
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hsanlukk 5 yıl en beğenilen
Bizce sorun yok seneler sonra getiriyorlar zaten kendileri bilir...
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onsos1100 5 yıl
Ulan akıl var mantık var gamepad için konsol mu alınır.
Lastik için araba al daha iyi ...
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WaylandIZMIR 5 yıl
Tablet PC ler yok iken konsollar iş yapıyordu fakat şuan pek bir cazibeleri kalmadı. Çoğu kişi elinde oradan oraya taşınabilen eğlence cihazlarından yana tercih gösteriyor
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Master_Evil 5 yıl
stok azaltıp ürünün değerini arttrımaya çalışıyorlar, apple ile volkswagen'in yaptığı gibii ama türk halkı yer mi? kesinlikle yer
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addidas_85 5 yıl
Hayır kardeşim microsoft daha önce hayal kuruyordu, şimdi uyandı
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Adventure. 5 yıl
Ms' de isler fazlasiyla karisik. Tabletlee patladı, W8 icin agir elestiriler var, Windows Phone kotu gidiyor. Birde Xbox bolumu bunların arasina katıldı.

Sony cikti gogsunu gere gere 1 milyonun uzerinde talep var ve karsilayacagiz diyor. Dusen haberler ise temin edebilme ile ilgili sorunlarin yogun ilgiden olacagi yönünde yani hep olumlu bir gidisat var. Ms ise taleple ilgili bir aciklama yapmadi ustune birde bu haber. Ms kesinlikle kendine bir yol haritasi cizmemis. Cihaz Allahlik gidiyor.
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addidas_85 5 yıl Adventure.
skyfall tr
Ms' de isler fazlasiyla karisik. Tabletlee patladı, W8 icin agir elestiriler var, Windows Phone kotu gidiyor. Birde Xbox bolumu bunların arasina katıldı.

Sony cikti gogsunu gere gere 1 milyonun uzerinde talep var ve karsilayacagiz diyor. Dusen haberler ise temin edebilme ile ilgili sorunlarin yogun ilgiden olacagi yönünde yani hep olumlu bir gidisat var. Ms ise taleple ilgili bir aciklama yapmadi ustune birde bu haber. Ms kesinlikle kendine bir yol haritasi cizmemis. Cihaz Allahlik gidiyor.

Aynen kardeş, bu kadar olumsuz olaylar oluyor bizimkiler hala gamepad diyor
yav konsolun ne olacağı belli değil, firmanın CEO su kovuluyor, üretim sayısı azaltılıyor, konsolun satış durumu hakkında Net bir bilgi yok, anketlerde durum berbat... daha onlarca olumsuz durum var, bizimkiler hala gamepad deyip duruyor, korkarım 1-2 yıl sonra o da elinizden gidecek


Artık oturup konuyu konuşun, görüntü sandığınızdan çok daha kötü durumda haberiniz olsun
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french press 5 yıl
Spot akar
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okan_cehapelioglu 5 yıl
microsoft kendini bulunmaz hint kumaşı sanıyor senelerce senin konsolunun gelmesinimi beklicez
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DH Misafiri 5 yıl
mucha
Orijinalden alıntı: swat882 yahu şu joystick playstation da olsa varya bir dakika düşünmeden yeni nesilde sony ye döneceğim ama
Aynen, tamamen katılıyorum, sırf gamepadi için PS4 almam, zira oynayamıyorum o gamepad ile, oynayanlara da helal olsun diyorum, fasulye kadar şeyi ellerinde nasıl tutuyorlar.

sen buyuk seviyorsun galiba.yeni ds4'u herkes cok begenmis durumda yeni xbox koluna gore , eskisiyle baya fark arada.
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d3vstator 5 yıl
Arkadaşların bazıları ısrarla hala XO kontrolünün daha büyük ve ele daha iyi oturduğunu söylüyorlar.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sanırım bu resim bazı yanlış bilgileri düzeltecek kadar yeterlidir. Ayrıca bir de kulaklık bağlantısı yapıldıktan sonra XO kolunda şöyle bir durum daha ortaya çıkıyor ki, bence çok rahatsız edici görünüyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 5 yıl
DubSteq
Ben konsol gamepad ile oynanmaz demedim. İşte sizin yüzünüzden çeşitlilik sınırlanıyor arkadaş. Ben TPS ve RPG de konsolla oynarım FPSde klavye mouse ile oynarım, Yarış oyununu Direksiyonla oynarım bana bu seçeneklerin hepsini sunsun o konsolu almaz isem şerefsizim.

Bilgisayara bu dediklerinin hepsi takılıyor.Al htpc kasa donat uygun ekran kartı
ile bağla evindeki lcd ekrana biraz fazla verirsin ama direksiyon setide takarsın istediğin çeşit kolda takarsın internetde yok face yok twit eklentisi beklemezsin konsola çıksın istediğin çeşit mouse gani yanii..
yok illa konsol alacam diyosan bu dediklerimin yarısını anca yaparsın
Bilgisayardaki donanım bolluğunu hiçbir platform yakalıyamaz.
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DubSteq 5 yıl DH Misafiri
Htcp toplamak eyvallah iyide şimdi bi last of us yada god of war yok windowsta. Konso lüreticileri dediklerimi yapabilecek durumdalar ama niye yapmıyorlar anlam veremiyorum hocam.
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bkaakco 5 yıl
Az satacağını anladılar tabi.
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AMERICAN 5 yıl bkaakco
komik değilsin Berk
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3D'ne BANDIM 5 yıl bkaakco
bkaakco

Az satacağını anladılar tabi.


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Tommy Shelby 5 yıl
Mouse la oynansa adi konsol olmaz amac gamepad zaten.
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DubSteq 5 yıl
Sony çıkıp derse ki "PS4'e klavye ve mouse bağlayabileceksiniz" işte o zaman piyasanın tek hakimi olur. Bizde oyun oynamak için 2000-3000 TL'lik sistem toplamaktan kurtuluruz.
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xoe 5 yıl DubSteq
DubSteq

Sony çıkıp derse ki "PS4'e klavye ve mouse bağlayabileceksiniz" işte o zaman piyasanın tek hakimi olur. Bizde oyun oynamak için 2000-3000 TL'lik sistem toplamaktan kurtuluruz.

O zaman ben PS4 almaktan vazgeçerim. Konsol dediğin gamepad ile oynanır.
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SonKullanIcIyIm 5 yıl DubSteq
DubSteq

Sony çıkıp derse ki "PS4'e klavye ve mouse bağlayabileceksiniz" işte o zaman piyasanın tek hakimi olur. Bizde oyun oynamak için 2000-3000 TL'lik sistem toplamaktan kurtuluruz.




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